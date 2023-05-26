Оперативники задержали скрывавшегося на территории ЛНР и ДНР экс-директора «Авиаприборного ремонтного завода»

Задержан бывший исполнительный директор батайского АО «Авиаприборный ремонтный завод» Сослан Урумов, подозреваемый в хищениях денежных средств государственного оборонного заказа и ПАО «Роствертол». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, Сослан Урумов причастен к мошенничеству, связанному с ремонтом военной техники при выполнении государственного оборонного заказа, а также фиктивному трудоустройству работников в ПАО «Роствертол». В отношении него было возбуждено семь уголовных дел о мошенничестве (ст.159 УК РФ), ущерб от его действий оценивается в 4 млн руб.

«Урумов скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. По имеющейся информации, он более полугода скрывался от правоохранительных органов на территории ЛНР-ДНР»,— сказано в сообщении регионального управления ФСБ.

По данным источника «Ъ-Юг» в правоохранительных органах, ранее Ленинский районный суд Ростова заочно арестовал Сослана Урумова на два месяца. Задержан мужчина был 24 мая в Москве, в ближайшее время он будет перевезен в Ростовскую область.

Кристина Федичкина