Судьба серебряных медалей чемпионата России по футболу может решиться в ближайший уикенд. Но, скорее всего, интрига будет жить до последнего, 30-го тура. В эти выходные главный претендент на серебро ЦСКА встречается на выезде с «Краснодаром», а «Спартак» играет дома с «Пари НН». Кроме того, многое решит встреча «Ростов»—«Ахмат», которая может лишить команду Валерия Карпина даже теоретических шансов на медали. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В центре внимания по прежнему ЦСКА и «Спартак», ведь после скандального дерби команды разделяет всего одно очко. Букмекеры уверены, что шансов на серебро больше у красно-синих. Коэффициент в «Лиге ставок» на такой исход 1,85, а второе место «Спартака» идет за 2,05. При этом ЦСКА играет с «Краснодаром», да еще и на выезде, а народная команда — дома с «Пари НН».

Соперник армейцев объективно серьезней, и коэффициенты в букмекерской компании «Лига ставок» это наглядно демонстрируют. Если в матче «Краснодар»—ЦСКА победу южан можно взять за 3,3, то успех «Нижнего Новгорода» идет на «Открытие Арене» аж за 7,4. Но все не так очевидно, как кажется на первый взгляд, уверен защитник красно-белых Павел Маслов: «Команда, с которой мы будем играть, сейчас как раз таки борется за право остаться в следующем сезоне в премьер-лиге. Я думаю, что их мотивация явно не будет уступать, а, скорее всего, будет преобладать. Так что тяжело судить, чей календарь будет легче».

К тому же «Краснодару» и ЦСКА еще предстоит сыграть в финале Кубка России. И вполне возможно, что сейчас в домашней игре южане не будут выкладываться так, словно это последний матч их жизни. Кстати, к «Нижнему Новгороду» это тоже относится. Клубы, которые напрямую вылетают из РПЛ, в этом сезоне уже определены, а в стыках, даже если до них дойдет, «Нижний» вряд ли уступит клубу из первой лиги. Поэтому неудивительно, что большинство клиентов «Лиги ставок» заряжают на победы «Спартака» и ЦСКА.

Также популярна ставка на то, что Федор Чалов забьет за армейцев. Коэффициент на такой исход в «Лиге ставок» 2,4. Кстати, что касается забитых мячей, то после дисквалификации Соболева основной ударной силой «Спартака» стал Квинси Промес. Если он забьет в двух предстоящих матчах четыре раза, то обойдет по забитым мячам бразильца из «Зенита» Малкома, который отправился на родину праздновать рождение сына. Коэффициент на то, что Промес станет лучшим бомбардиром РПЛ в этом сезоне, 7. Если смотреть правде в глаза, шансы на такой исход невелики, но все же они выше, чем медальные перспективы «Ростова».

Коэффициент на то, что команда Карпина возьмет серебро, в «Лиге ставок» аж 35, поставить на бронзу можно с коэффициентом 10. Многое решит домашний матч «Ростова» с «Ахматом». Букмекеры не видят здесь фаворита, но потери южан слишком серьезны, чтобы завершать сезон на позитиве, считает футбольный эксперт, тренер Николай Писарев:

«Не хватает ресурсов скамейки. Представьте: Максим Осипенко, Даниил Уткин потерял форму, травма Николая Комличенко. Без этих трех лидеров очень тяжело "Ростову"».

«Ахмат» же, напротив, финиширует ярко. В трех последних матчах команда забила 11 мячей, а пропустила всего один. Причем если верить словам главного тренер клуба из Грозного Сергея Ташуева, меньше атаковать «Ахмат» не будет: «Мы по стилю стараемся много атаковать, и ребята получили уверенность. Два выездных матча очень много сил отняли. Мы понимаем, что будет тяжело, что будет трудно, что надо будет много двигаться, много работать».

Но далеко не все матчи на финише сезона РПЛ имеют турнирное значение. Но даже среди таких игр есть встреча, которую пропускать не рекомендуется, — это дерби «Динамо»—«Локомотив». После того как бело-голубые расстались с сербским наставником Славишей Йокановичем и команду возглавил молодой Павел Алпатов, динамовцы обыграли «Торпедо» 3:0. И теперь новое испытание — «Локомотив» с неудержимым Артемом Дзюбой, который как раз подписал с железнодорожниками новое соглашение с зарплатой 120 млн руб. в год.

Букмекеры считают фаворитом «Динамо». Победу хозяев можно взять в «Лиге ставок» за 2,24, а коэффициент на победу «Локомотива» 3,15, что очень привлекательно. Особенно если вспомнить, что в весенней части чемпионата команда Михаила Галактионова уступила только «Зениту». Кроме того, на игроков не давит результат, а это значит, что именно встреча на стадионе «Динамо» в воскресенье может получиться одной из самых результативных в туре.