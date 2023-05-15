«Динамо» усложнило сербский эксперимент

Футбольное «Динамо», удивлявшее в прошлом сезоне очень трендовой игрой и очень неплохими результатами, в этом сезоне удивило неожиданно поздней тренерской отставкой. Сменившего немца Сандро Шварца летом 2022 году на посту главного тренера серба Славишу Йокановича уволили за три тура до окончания первенства после очередной болезненной неудачи клуба, который в воскресенье разгромно проиграл дома «Ахмату» и лишился остатков шансов побороться за по-настоящему престижное место в турнире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При Славише Йокановиче (на фото) «Динамо» потеряло трендовую игру и высокие результаты, которые были у клуба при его предшественнике Сандро Шварце

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ При Славише Йокановиче (на фото) «Динамо» потеряло трендовую игру и высокие результаты, которые были у клуба при его предшественнике Сандро Шварце

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что Славиша Йоканович отправлен в отставку со своего поста, журналистам сообщил после окончания матча с «Ахматом», вылившегося в разгромный — 0:3 — проигрыш хозяев, член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин. Он уточнил, что уже к следующей встрече — 20 мая против «Торпедо» — московскую команду будет готовить «другой тренер».

Неординарности ситуации с увольнением Йокановича придает тот факт, что оно состоялось всего за три тура до окончания чемпионата России. Обычно недовольные работой наставника клубные менеджеры предпочитают в таких случаях все равно подождать с анонсом уже созревших кадровые решений до конца сезона. Нетерпеливость менеджмента «Динамо» можно, правда, объяснить регулярными и чрезвычайно болезненными провалами команды именно в последние недели. В минувших четырех турах она одержала лишь одну трудную победу — над почти обреченными вылететь из Российской премьер-лиги (РПЛ) вслед за «Торпедо» «Химками». Уступило «Динамо» наряду с «Ахматом» отечественному флагману «Зениту», а еще — тоже на своем поле — борющемуся за выживание в высшем дивизионе «Факелу» в особенной игре: ею на излете апреля оно праздновало столетие знаменитого клуба.

Эта череда осечек окончательно угробила динамовские перспективы удачно выступить хотя бы в одном из двух официальных турниров. После рестарта сезона команда вылетела из Кубка России, сначала после того как не справилась с «Крыльями Советов», отправившись из «Пути РПЛ» в «Путь регионов», а затем срезавшись там на играющем во втором по рангу дивизионе «Акроне». Конфуз с «Ахматом» же лишил «Динамо» шансов занять по-настоящему высокое место в чемпионате России. Сейчас оно идет в нем на седьмом месте и побороться за позицию, близкую к призовой тройке, может лишь при исключительно благоприятном стечении обстоятельств.

Текущие результаты «Динамо» резко контрастируют с его же результатами прошлого сезона, в котором им руководил Сандро Шварц. Под началом немца динамовцы совершили настоящий прорыв. Команда очутилась на третьем месте в чемпионате страны, впервые с 2008 года завоевав медали турнира. В Кубке страны динамовцы сыграли в финале, до которого не добирались ровно десять лет. Именно после финального матча в «Лужниках», закончившегося поражением от «Спартака», Сандро Шварц, появившийся в московском клубе в 2020 году, объявил о расставании с ним. Считается, что его основные причины лежали вне чисто спортивной плоскости, а были связаны в первую очередь с проблемами, возникшими у многих иностранцев в РПЛ после начала специальной военной операции России на Украине.

Но, может быть, еще важнее, что в явном диссонансе с прошлым сезоном, помимо результатов, находилась игра «Динамо» при преемнике Шварца, тренере с насыщенной и неоднозначной биографией (наибольших успехов Славиша Йоканович добился в следующем по статусу за премьер-лигой английском дивизионе, а на элитном уровне успехов фактически не было). В «немецкий период» она вызывала чрезвычайно позитивные отзывы у экспертов благодаря соответствию свежим трендам топовых первенств Европы — ставке на активные и агрессивные, с постоянным прессингом, действия на переднем краю. После прихода Йокановича футбол «Динамо» стал более обыденным, что ли, и тусклым.

При этом невозможно было не обратить внимание на отсутствие ощутимого прогресса у вчерашних юниоров, выведенных Сандро Шварцем наперекор российским футбольным привычкам на ведущие роли. И если 20-летний Константин Тюкавин хотя бы сохранил свой уровень, то Арсен Захарян, стержневой в плане организации атак игрок «Динамо», резко сдал в продуктивности. В предыдущем чемпионате в его активе было семь голов и шесть результативных передач, в текущем там пока значатся три забитых мяча и пять голевых пасов. В 2022 году никого не шокировало то, что попытку приобрести молодого россиянина официально подтвердил «Челси». Весной 2023 года новость об интересе к скисшему Захаряну со стороны европейского футбольного гиганта прозвучала бы как скверная шутка.

«Спорт-Экспресс» утверждает, что сменщик Славиши Йокановича уже определен. Им будет его соотечественник Марко Николич, успевший потрудиться в видном российском клубе. С мая 2020 года по октябрь 2021-го Николич тренировал «Локомотив», который ради него, несмотря на протесты болельщиков, расстался со своей легендой Юрием Семиным.

Этот отрезок в жизни железнодорожников в плане спортивных показателей был не так уж плох. Марко Николич пришел в «Локомотив» в разгар пандемии коронавируса, перед доигрыванием прерванного ею чемпионата, и удержал в нем вторую позицию, дающую право выступить в Лиге чемпионов. Через год клуб Николича завоевал Кубок России, а в первенстве был третьим. Попрощался же с Марко Николичем «Локомотив» при довольно странных обстоятельствах — после всего-то десяти, может, и не выдающихся, но вполне пристойных матчей в новом первенстве.

Алексей Доспехов