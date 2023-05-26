Hyundai и LG построят в США крупный завод по производству аккумуляторов за $4,3 млрд

Южнокорейские Hyundai Motor Group и LG Energy Solution объявили сегодня, 26 мая, о строительстве завода по производству аккумуляторов для электромобилей в США. Они инвестируют в его строительство $4,3 млрд, каждая компания будет владеть 50-процентной долей в совместном предприятии.

Завод будет построен в штате Джорджия, строительство начнется в конце текущего года и должно завершиться не раньше конца 2025-го. Завод будет выпускать батареи с общей годовой производственной мощностью 30 ГВт•ч — этого достаточно для 300 тыс. электромобилей. Предприятие будет находиться рядом со строящимся сейчас заводом по производству электромобилей Hyundai, Genesis и Kia. В декабре Hyundai совместно с другой южнокорейской компанией, SK On, объявила о строительстве еще одного завода по производству батарей в этом штате. Honda и LG Energy Solutions также строят подобный завод в Огайо.

В апреле американские власти представили пакет мер, который должен способствовать распространению экологически чистых видов транспорта. К 2032 году две трети продаваемых автомобилей должны быть оснащены электродвигателем. Американские власти будут требовать от производителей выпуска определенной доли электромобилей от всех автомобилей в целом, а также будут стимулировать покупателей налоговыми льготами.

Яна Рождественская