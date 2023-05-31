«Искусственный интеллект помогает сформировать доверительное отношение между врачом и пациентом»

Здравоохранение считается одной из отраслей, где внедрение цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта (ИИ), происходит активно. Сегодня ИИ уже умеет читать стоматологические рентгеновские снимки и ставить диагноз с высокой точностью. О том, для чего нужна стоматологу цифровая технология «Диагнокат», созданная на основе искусственного интеллекта, как она развивается на российском рынке, в интервью «Ъ-Стоматологии» рассказал ее создатель кандидат медицинских наук, основатель сети клиник «Дентал Фентэзи» и «Белгравия» Владимир Александровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К.м.н., основатель сети клиник «Дентал Фентэзи» и «Белгравия» Владимир Александровский

Фото: Предоставлено Diagnocat К.м.н., основатель сети клиник «Дентал Фентэзи» и «Белгравия» Владимир Александровский

Фото: Предоставлено Diagnocat

— Искусственный интеллект в медицине, и в стоматологии в частности,— очень популярная тема. Что он может дать врачу?

— С моей точки зрения, ИИ — прорывная технология, которая очень быстро может быть адаптирована человеком и использована во многих сферах нашей жизни, в частности в медицине. Искусственный интеллект может автоматизировать многие процессы, которыми занимается врач, например облегчить диагностику, упростить рутинную работу с документами. В медицине «Диагнокат» помогает врачу поставить правильный диагноз на основе рентгеновского снимка или КЛКТ (конусно-лучевая компьютерная томография). До изобретения «Диагноката» врач делал снимок зуба, чтобы поставить диагноз и назначить план лечения. Но прежде он должен был рассмотреть черно-белое изображение маленького размера, найти там несоответствия, воспаления, какие-то отклонения. При этом надо учитывать, что врачи имеют разный уровень знаний, образования, используют различное оборудование. Считается, что врачи-стоматологи могут совершать до 50% диагностических ошибок, то есть они могут что-то пропустить при диагностике. Избежать этого врачу и помогает «Диагнокат»: вместо того чтобы врач невооруженным глазом смотрел на рентгеновский снимок, это делает ИИ и «подсвечивает» врачу все проблемы с очень высокой точностью.

— Как появилась эта технология? Что собой представляет и почему вы считаете, что сегодня она стала необходимостью в работе врача-стоматолога?

— Эта технология была придумана мной и моим партнером Матвеем Ежовым и разработана вместе с международной командой талантливых инженеров пять лет назад. Затем в течение двух лет изобретение доводилось до работающего продукта, и три года назад он стал появляться в первых мировых клиниках. С этих пор технология начала расходиться по всему миру.

«Диагнокат» представляет собой облачный сервис. Приложение легко интегрируется с рентгеновской установкой. Когда врач делает рентгеновский снимок, наше приложение мгновенно забирает его в облако. Далее очень мощные компьютеры, способные обрабатывать огромные массивы данных с использованием технологий искусственного интеллекта, анализируют снимок, формируют отчет и отправляют его врачу на компьютер. А врач может уже показать этот снимок с описанием и заключением пациенту, или отдать его в качестве рентгенологического отчета.

— Сможет ли ИИ когда-либо заменить врача?

— Профессия врача — это не только диагностика и лечение пациента. Это также человеческое общение, эмпатия, поддержка — чисто человеческие аспекты. И если многое в деятельности врача будет автоматизировано, сама работа станет более продуктивной, творческой, врач сможет принимать больше пациентов. И не выгорать на работе, как это часто происходит сегодня. Я считаю, что внедрение подобных технологий ведет только к лучшему. Я всегда мечтал открыть какую-то новую технологию. Работа с ИИ во многом связана с наукой и R&D. Необходимость в этом доказывает мой опыт как врача и как управленца.

— Насколько успешно развивается технология «Диагнокат» на стоматологическом рынке России? Кто основные пользователи этой технологии? Что им дает ее использование?

— Развитие «Диагнокат» происходит в РФ гораздо успешнее, чем в других странах. Потому что российский рынок стоматологии очень конкурентоспособный, руководители клиник невероятно активны и любят все новые технологии. Поэтому продвигать наш продукт на российском рынке, который мы хорошо знаем, гораздо проще. Если говорить о пользователях, то большинство из тех, кто считает себя передовым, уже пользуются нашими технологиями. Самые первые наши потребители — высокотехнологичные клиники и организации. Но поскольку стоимость продукта очень невелика, «Диагнокат» доступен сегодня практически для каждого практикующего стоматолога.

Также очень ценно в этой технологии то, что она помогает сформировать второе мнение. Сегодня о врачах, к сожалению, довольно предвзятое мнение. Наверное, порой это небезосновательно. Бывали случаи, когда врачи ошибались, вели себя некорректно. Я уверен, что все это исключения. Тем не менее иногда люди приходят к стоматологу с большим недоверием. Они считают, что им назначают ненужное лечение, процедуры. «Диагнокат» и помогает врачу легче коммуницировать с пациентом, показывая при обсуждении проблем пациента независимое мнение. Таким образом, искусственный интеллект помогает сформировать доверительное отношение между врачом и пациентом, что является неотъемлемой частью успешного лечения.

— Как вы оцениваете динамику внедрения технологии «Диагнокат»?

— Внедрение любой новой технологии происходит постепенно. Сначала технология никому не известна. Ею начинают пользоваться только новаторы, которые готовы рисковать, пробовать новые технологии. И только когда технология отработана, опубликовано некоторое количество научных статей и значительное число специалистов уже пользуются этой технологией, начинает присоединяться основная масса потребителей. И тогда мы видим большой рост использования любого продукта. С «Диагнокатом» так же: мы находимся в той стадии, когда он из инновационного продукта становится массовым, масштабным.

— Насколько технология сложна для персонала, который с ней работает?

— Среди всего программного обеспечения, которым мы пользуемся в своей работе, «Диагнокат» является самым простым, потому что, по сути, это одна кнопка: вы загружаете снимок, и он вам делает отчет, что на этом снимке видит ИИ. Адаптация программы в клиниках происходит очень быстро. Буквально через несколько дней врачи уже используют большинство функционала без всяких дополнительных инструкций и обучений.

— Какие выгоды получают врачи, сотрудники клиник при работе с «Диагнокатом»? Чем он ценен для пациента? Как влияет технология «Диагнокат» на уровень конкурентоспособности клиники?

— В первую очередь с помощью «Диагноката» решается проблема качества диагностики, врачи делают меньше медицинских ошибок. Надо отметить, что финансовый успех в медицине напрямую зависит от качества услуг. Чем качественнее клиника, тем успешнее она финансово. Все технологии, которые работают на качество, сказываются на врачах и на клинике в целом. Кроме того, врачу ничего не приходится доказывать пациенту — за него это делает искусственный интеллект. А врач просто делает свою работу. При этом доверие к нему со стороны пациента растет.

Технология экономит врачу огромное количество времени. По закону все рентгеновские снимки должны быть задокументированы. Если делать, например, большое томографическое исследование челюстно-лицевой области, описание займет у профессионального рентгенолога порядка 40 минут времени. А с «Диагнокатом» — около 10 минут.

Очень важно, что с помощью технологии «Диагнокат» врач может создавать так называемого виртуального пациента, с помощью которого визуализируется ряд проблем, например, ортодонтического или хирургического характера. Использование такого «виртуального» пациента повышает способность клиники более эффективно и более качественно делать самые сложные реабилитации, проводить самые дорогостоящие виды лечения. А также продуктивно взаимодействовать с зуботехническими лабораториями, которые обычно расположены отдельно от клиники. В этом случае снимается проблема корректности в передаче информации о пациенте, например для изготовления с очень высокой точностью коронок, виниров и так далее. Таким образом, с такими технологиями клиника становится более конкурентоспособной по сравнению с другими клиниками на рынке.

Беседовал Константин Анохин