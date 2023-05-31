10 лет побед

Ежегодный «Рейтинг частных стоматологических клиник России» — некоммерческий проект, цель которого определить лидеров отечественного рынка стоматологических услуг и помочь пациентам получить качественное лечение в лучших клиниках страны. В нынешнем году “Ъ” публикует десятый, юбилейный рейтинг взрослых и восьмой детских частных стоматологических клиник России.
Президент Startsmile Group Юлия Клоуда
Фото: Предоставлено Startsmile Group
Принять участие во взрослом и детском рейтингах частных стоматологических клиник страны может российская клиника, у которой есть лицензия на ведение медицинской деятельности. Причем для потенциального участника взрослого рейтинга нужно не меньше трех кабинетов. Для того чтобы стать участником детского рейтинга, нужно располагать хотя бы одним кабинетом для приема детей и одним профильным специалистом в штате.
Все участники были распределены по категориям. Взрослые распределены по трем: клиники, которые работают более трех лет на рынке стоматологических услуг, клиники, работающие менее трех лет, и сетевые клиники. В рейтинге детских стоматологий категорий две: клиники, работающие более трех лет, и клиники, которым менее трех лет.
В рамках подготовки десятого, юбилейного рейтинга в исследовании приняли участие около 850 детских и почти 2 тыс. взрослых стоматологических клиник, которые оценивались по более чем 200 критериям деятельности клиники: спектр услуг, технологическая оснащенность, квалификация врачей, уровень сервиса, каналы коммуникации и др.
А еще в рамках подготовки к юбилейному рейтингу была введена новая характеристика. Участникам предыдущего рейтинга было предложено самим выбрать лучших специалистов отрасли по направлениям стоматологических услуг. Интересно, что в состав лучших стоматологов страны, выбранных по гамбургскому счету, вошли представители столичных и региональных клиник.
В текущем году экспертам удалось посетить много городов и клиник. Самые сильные клиники в городах, где есть стоматологические вузы. Яркие примеры — Краснодар, Рязань, Самара. Кстати, именно в Краснодаре оказалось большое количество стоматологий высокого уровня и врачей, которые проводят уникальные операции.
2022 год был непростым. С конца февраля резко вырос спрос на стоматологические услуги, затем с мая затишье. И новый всплеск спроса пришелся на начало осени 2022 года. В начале весны нынешнего года обозначился тренд на пониженный спрос.
2022 год стал рекордным по закрытию. Преимущественно закрывались две категории клиник: которым менее трех лет и клиники, которые не овладели цифровыми технологиями в лечении, плохо вели сайт, не продвигали клинику в соцсетях, не занимались интернет-рекламой, рассчитывая по старинке на сарафанное радио.
Усилилась тенденция перехода клиник, работающих на рынке более трех лет, в разряд сетевых за счет расширения и открытия филиалов. То есть кто был сильным — укрепился и продолжил свой рост.
2022 год отмечен ростом числа детских стоматологий. Подавляющее большинство частных стоматологических клиник получили лицензию на лечение детей, позволяющую открыть полноценные детские отделения или хотя бы детский кабинет.
Получил дальнейшее развитие отдельный тренд в детской стоматологии — развитие подросткового направления. Потребность выделить подростков в отдельное направление возникла в первую очередь из-за строения их зубочелюстной системы. Это еще не взрослые, но уже не дети. Да и к подросткам требуется в принципе иное отношение, чем к малышам.
Минувший год показал пик спроса на лечение под анестезией, в седации или под наркозом, причем как у детей, так и взрослых. У 80% лучших клиник нашего рейтинга есть такая опция.
В клиниках отмечается рост числа смежных со стоматологом специалистов. Стоматологические проблемы зачастую касаются не только зубочелюстной системы. Поэтому сегодня к лечению стоматологических пациентов привлекают отоларингологов, неврологов, остеопатов, физиотерапевтов. Если речь идет о детях, то нередко может подключаться логопед. То есть пациенту услуги оказываются комплексно. В рамках этой же тенденции новый тренд: стоматологии получают лицензии на косметологию, массаж, остеопатию, пластическую хирургию и другие сферы, помогающие быть не только здоровым, но и красивым.
Лидирующие стоматологические клиники продолжили наращивать присутствие в интернет-пространстве, расширяя присутствие в соцсетях и совершенствуя собственные сайты, делая их более информативными и комфортными, насыщая удобными сервисами и опциями для потенциальных пациентов, например онлайн-консультациями с врачами клиники. Прогноз однозначен: клиники, не развивающие цифровое присутствие в сети, продолжат покидать рынок.
Исследование вновь показало: на сегодняшний день российская частная стоматология лучшая в мире! Ей нет равных по оснащению клиник, по сервису и уже уровню специалистов. Российская стоматология предлагает не просто высококачественное лечение, а комплексную заботу о пациенте. Хочется надеяться, что санкционный период, наложивший определенные ограничения на участие наших врачей в международных конференциях и научных программах, не приведет к регрессу и не скажется на качестве лечения.
Подробная методология рейтинга располагается на сайте.
Место в рейтинге Топ-100 стоматологических клиник России, работаютщих от 3 лет*
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*Полная таблица представлена на сайте Startsmile.ru.
Место в рейтинге Топ-20 стоматологических клиник России, работающих до 3 лет*
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*Полная таблица представлена на сайте Startsmile.ru.
Место в рейтинге Топ-60 стоматологических сетевых клиник России*
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*Полная таблица представлена на сайте Startsmile.ru.
Место в рейтинге Топ-50 детских стоматологических клиник России, работающих от трех лет*
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*Полная таблица представлена на сайте Startsmile.ru.
Место в рейтинге Топ-17 детских стоматологических клиник России, работающих до трех лет*
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*Полная таблица представлена на сайте Startsmile.ru.