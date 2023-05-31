10 лет побед

Ежегодный «Рейтинг частных стоматологических клиник России» — некоммерческий проект, цель которого определить лидеров отечественного рынка стоматологических услуг и помочь пациентам получить качественное лечение в лучших клиниках страны. В нынешнем году “Ъ” публикует десятый, юбилейный рейтинг взрослых и восьмой детских частных стоматологических клиник России.

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Фото: Предоставлено Startsmile Group Президент Startsmile Group Юлия Клоуда

Фото: Предоставлено Startsmile Group

Принять участие во взрослом и детском рейтингах частных стоматологических клиник страны может российская клиника, у которой есть лицензия на ведение медицинской деятельности. Причем для потенциального участника взрослого рейтинга нужно не меньше трех кабинетов. Для того чтобы стать участником детского рейтинга, нужно располагать хотя бы одним кабинетом для приема детей и одним профильным специалистом в штате.

Все участники были распределены по категориям. Взрослые распределены по трем: клиники, которые работают более трех лет на рынке стоматологических услуг, клиники, работающие менее трех лет, и сетевые клиники. В рейтинге детских стоматологий категорий две: клиники, работающие более трех лет, и клиники, которым менее трех лет.

В рамках подготовки десятого, юбилейного рейтинга в исследовании приняли участие около 850 детских и почти 2 тыс. взрослых стоматологических клиник, которые оценивались по более чем 200 критериям деятельности клиники: спектр услуг, технологическая оснащенность, квалификация врачей, уровень сервиса, каналы коммуникации и др.

А еще в рамках подготовки к юбилейному рейтингу была введена новая характеристика. Участникам предыдущего рейтинга было предложено самим выбрать лучших специалистов отрасли по направлениям стоматологических услуг. Интересно, что в состав лучших стоматологов страны, выбранных по гамбургскому счету, вошли представители столичных и региональных клиник.

В текущем году экспертам удалось посетить много городов и клиник. Самые сильные клиники в городах, где есть стоматологические вузы. Яркие примеры — Краснодар, Рязань, Самара. Кстати, именно в Краснодаре оказалось большое количество стоматологий высокого уровня и врачей, которые проводят уникальные операции.

2022 год был непростым. С конца февраля резко вырос спрос на стоматологические услуги, затем с мая затишье. И новый всплеск спроса пришелся на начало осени 2022 года. В начале весны нынешнего года обозначился тренд на пониженный спрос.

2022 год стал рекордным по закрытию. Преимущественно закрывались две категории клиник: которым менее трех лет и клиники, которые не овладели цифровыми технологиями в лечении, плохо вели сайт, не продвигали клинику в соцсетях, не занимались интернет-рекламой, рассчитывая по старинке на сарафанное радио.

Усилилась тенденция перехода клиник, работающих на рынке более трех лет, в разряд сетевых за счет расширения и открытия филиалов. То есть кто был сильным — укрепился и продолжил свой рост.

2022 год отмечен ростом числа детских стоматологий. Подавляющее большинство частных стоматологических клиник получили лицензию на лечение детей, позволяющую открыть полноценные детские отделения или хотя бы детский кабинет.

Получил дальнейшее развитие отдельный тренд в детской стоматологии — развитие подросткового направления. Потребность выделить подростков в отдельное направление возникла в первую очередь из-за строения их зубочелюстной системы. Это еще не взрослые, но уже не дети. Да и к подросткам требуется в принципе иное отношение, чем к малышам.

Минувший год показал пик спроса на лечение под анестезией, в седации или под наркозом, причем как у детей, так и взрослых. У 80% лучших клиник нашего рейтинга есть такая опция.

В клиниках отмечается рост числа смежных со стоматологом специалистов. Стоматологические проблемы зачастую касаются не только зубочелюстной системы. Поэтому сегодня к лечению стоматологических пациентов привлекают отоларингологов, неврологов, остеопатов, физиотерапевтов. Если речь идет о детях, то нередко может подключаться логопед. То есть пациенту услуги оказываются комплексно. В рамках этой же тенденции новый тренд: стоматологии получают лицензии на косметологию, массаж, остеопатию, пластическую хирургию и другие сферы, помогающие быть не только здоровым, но и красивым.

Лидирующие стоматологические клиники продолжили наращивать присутствие в интернет-пространстве, расширяя присутствие в соцсетях и совершенствуя собственные сайты, делая их более информативными и комфортными, насыщая удобными сервисами и опциями для потенциальных пациентов, например онлайн-консультациями с врачами клиники. Прогноз однозначен: клиники, не развивающие цифровое присутствие в сети, продолжат покидать рынок.

Исследование вновь показало: на сегодняшний день российская частная стоматология лучшая в мире! Ей нет равных по оснащению клиник, по сервису и уже уровню специалистов. Российская стоматология предлагает не просто высококачественное лечение, а комплексную заботу о пациенте. Хочется надеяться, что санкционный период, наложивший определенные ограничения на участие наших врачей в международных конференциях и научных программах, не приведет к регрессу и не скажется на качестве лечения.

Подробная методология рейтинга располагается на сайте.

Юлия Клоуда, президент Startsmile Group

Место в рейтинге Топ-100 стоматологических клиник России, работаютщих от 3 лет* Место в рейтинге Название Город Адрес 1 Центр Приватной Стоматологии Доктор Левин Москва Ул. Льва Толстого, 5 2 Стоматология InWhite Medical Москва Ул. Мосфильмовская, 53 3 Пародонтологический Центр Максима Копылова MaxTreat Москва Ул. 2-я Черногрязская, 6/2 4 Клиника дентальной имплантологии и хирургии Refformat Москва Ул. Фадеева, 4а 5 GENERATION Family Dentistry Москва Ул. Ефремова, 10/1 6 SmileClinic Санкт-Петербург Пер. Гривцова, 1/64 7 Центр Междисциплинарной Стоматологии и Неврологии Москва Ул. Профсоюзная, 57 8 Центр персональной стоматологии Владимира Новикова Москва Пер. Лопухинский, 3/3 9 Клиника Simplex Санкт-Петербург Пр-д Полтавский, 2в 10 Medall Санкт-Петербург Пр-т Левашовский, 24 11 Первая профессорская Москва Пер. Гагаринский, 7/8 12 Европейский Стоматологический Центр (ЕМС) Москва Ул. Щепкина, 35 13 Научно-клинический центр челюстно-лицевой хирургии стоматологии Sanabilis Москва Ул. Маршала Тимошенко, 17/2 14 Клиника цифровой стоматологии HOUSTON Санкт-Петербург Ул. Кременчугская, 9 15 Центр Стоматологии «АСТРЕЯ» Красноярск Ул. Молокова, 1/4 16 Стоматология ОАО «Медицина» Москва Пер. 2-й Тверской-Ямской, 10 17 Центр стоматологии «32» Орел Ул. Комсомольская, 32 18 Семейная стоматология Family Smile Москва Ул. Воронцовская, 20 19 Atis Faber Екатеринбург Ул. Горького, 26 20 Стоматология «Дмитрович и Коллеги» Москва Петровско-Разумовская аллея, 10 21 Клиника семейной стоматологии TopSmile Москва Ул. Митинская, 16 22 Стоматологическая клиника «ГрандМед» Санкт-Петербург Ул. Садовая, 35 23 Имплантологический центр NKclinic Москва Пр-т Ленинский, 72/2 24 Профессорская клиника Едранова Владивосток Пр-т Океанский, 48а 25 Центр немецкой стоматологии Екатеринбург Ул. Сакко и Ванцетти, 64 26 Стоматологическая клиника «ДЕНТиК ЛЮКС» Краснодар Ул. Северная, 400 27 Клиника AG Faber Medical Center Уфа Ул. Энтузиастов, 6а 28 Стоматологическая клиника «ВИД» Ростов-на-Дону Пр-т Стачки, 177/2 29 3DENT DENTAL CLINIC Москва Ул. Нижняя Красносельская, 35/23 30 «Практика доктора Склярука» Москва Ул. Смольная, 24а 31 Центр стоматологии «Виртуоз» Воронеж Ул. Владимира Невского, 14 32 «Практик» Тюмень Ул. 8 Марта, 1 33 Авторская стоматологическая клиника академика И. В. Маланьина Краснодар Ул. Московская, 79/1 34 «Фамильная стоматология» Москва Ул. Маршала Рыбалко, 2/3 35 «3D стоматологическая клиника НоваДэнт» Тула Ул. Демонстрации, 1г 36 Стоматологическая студия «Скульптура Чарли» Екатеринбург Ул. Ленина, 25 37 Стоматология Alba Apex Москва Ул. Климашкина, 5 38 «Стоматология Шлепковых» Краснодар Ул. Старокубанская, 137/2 39 Клиника авторской стоматологии Новиченко Анапа Ул. Крылова, 31 40 Spasibo Clinic Москва Ул. Фадеева, 6, с. 3 41 Профессорская стоматология «22 век» Москва Пр-т Мира, 89 42 ARTICON CLINIC Москва Серпуховский Вал, 21/4 43 Стоматологическая клиника «Столица» Москва Пр-т Мира, 12/3 44 Европейский стоматологический центр Екатеринбург Ул. 8 Марта, 175 45 Клиника «Стоматолог и Я» Белгород Пр-т Белгородский, 54 46 Стоматология «Мегадента Клиник» Екатеринбург Ул. Кузнечная, 83 47 Центр дентальной имплантологии Estetus Москва Ул. 1-я Брестская, 43 48 GMS DENTAL Москва Пер. 1-й Николощеповский, 6/1 49 Fixstom Москва Ул. Верхняя Красносельская, 20/1 50 «Редент» Нижний Новгород Ул. Медицинская, 1а 51 Центр стоматологии инновационных технологий им. Тихонова И. Е. Тула Ул. Революции, 17а 52 Стоматологическая клиника DAZHAEV Москва Ул. 3-я Ямского Поля, 9/6 53 Queen Nella Clinic Москва Пер. Чапаевский, 3 54 Art Oral Москва Ул. Жуковского, 2 55 Cтоматологический центр «МедиЛайн» Ульяновск Ул. 40-летия Победы, 9 56 Центр цифровой стоматологии Ortus Dental Казань Ул. Восход, 16 57 White Dental Clinic Самара Ул. Садовая, 137 58 Cтоматологическая клиника Academic Dentistry Москва Пр-т Университетский, 16 59 Стоматология «Витал ЕВВ» Екатеринбург Ул. Шейнкмана, 136 60 Швейцарская стоматологическая клиника SWISS SMILE Москва Пер. Всеволожский, 2/2 61 Клиника эстетической стоматологии «Галадент» Уфа Ул.Российская, 94/2 62 Центр микроскопной стоматологии Махачкала Ул. Дахадаева, 128 63 Стоматологическая клиника PerfectSmile Санкт-Петербург Ул. Чайковского, 25 64 Atribeaute Санкт-Петербург Пр-т Новочеркасский, 33/3 65 Центр Цифровой Стоматологии МарТ`и Москва Пр-д 3-й Павелецкий, 3 66 Стоматология «Альфа-Дент» Сочи Ул. Северная 12/2 67 Apeks.clinic Севастополь Ул. Годлевского, 13 68 Клиника «Стоматология Бест» Москва Ул. Октябрьская, 36 69 «Швейцарская стоматология» Челябинск Ул. Кирова, 159 70 «Сталант» Самара Ул. Николая Панова, 28а 71 Стоматологическая клиника «Ланцет» Москва Ул. Большая Полянка, 50/1 72 Стоматологическая клиника «МиПоль» Москва Ш. Куркинское, 17 73 Стоматология LuxSmile Астрахань Ул. Донбасская, 3 74 Семейная клиника Медалье Москва Ул. Таганская, 36/2 75 «Классик Дент» Екатеринбург Ул. Мамина-Сибиряка, 36 76 АПИКО.ПРО Москва Пер. Трубниковский, 13/1 77 Клиника эстетической стоматологии «Фаберже» Екатеринбург Ул. Чернышевского, 16 78 «Диастом» Тольятти Ул. 40 Лет Победы, 44б 79 «ВашЪ ДантистЪ» Санкт-Петербург Пр-т Большой П. С., 82 80 Медико-стоматологическая клиника Shifa Москва Пр-т Ломоносовский, 25/1 81 Экспертная стоматология ESTA Москва Ул. Викторенко, 4/1 82 Studio32 Краснодар Ул. Усачева, 62/1 83 Dr Minko DENTAL CLINIC Москва Пр-т Ленинградский, 36/33 84 Канадская стоматология Москва Дербеневская наб., 1/2 85 Стоматология «Дентал Мир» Москва Ул. 6-я Кожуховская, 3/1 86 Концептуальная стоматология Dr.Mun Москва Пер. Напрудный, 15 87 «Адептика» Санкт-Петербург Аптекарская наб., 8 88 Клиника эстетической стоматологии Vimontale Москва Пр-т Зеленый, 48/3 89 Стоматология Esthetic Classic Dent Оренбург Ул. 60 Лет Октября, 1/9 90 Celebrity Clinic Нижний Новгород Ул. Родионова, 165/10 91 Стоматология «Медикус» Сочи Ул. Демократическая, 50/1 92 «Маэстро» Курск Ул. Красной Армии, 10 93 ПРОГРЕСС ДЕНТ Москва Ул. Долгоруковская, 40 94 Клиника дентальной имплантологии DI-clinic Иркутск Бул. Гагарина, 68г 95 Лаборатория улыбок Dr.Elmar Москва Пер. Оболенский, 9/8 96 Клиника «А-Стом» Благовещенск Ул. Амурская, 208 97 Центр протезирования «КИСС» Санкт-Петербург Ул. Боровая, 9 98 Многопрофильная клиника «Центральная стоматология» Челябинск Ул. Курчатова, 28 99 FIVE STARS DENT Москва Ул. Воздвиженка, 9 100 Французская стоматология French Dental Clinic Москва Ул. 2-я Звенигородская, 13/41 *Полная таблица представлена на сайте Startsmile.ru.

Место в рейтинге Топ-20 стоматологических клиник России, работающих до 3 лет* Место в рейтинге Название Город Адрес 1 White Aurora Краснодар Ул. Гаражная, 67/1 2 SDS Clinic Санкт-Петербург Ул. Наличная 28/16 3 Центр стоматологии и имплантологии А. Кузнецова Рязань Ул. Чапаева, 59 4 iSTOM CLINIC Санкт-Петербург Пр-т Чкаловский, 50б 5 DocDent Москва Пр-т Комсомольский, 32 6 Atis Faber Екатеринбург Ул. Горького, 26 7 «Трилогия» Москва Ул. Новопесчаная, 16/2 8 Клиника реконструктивной стоматологии Москва Пр-т Ленинский, 105/1 9 Dent a la russe Москва Ул. Поварская, 8/1 10 Azizov Dental Clinic Самара Ул. Арцыбушевская, 40 11 SOUL dental clinic Санкт-Петербург Ул. Республиканская 24/1 12 «Атмосфера» Рязань Цветной бул., 10 13 Ortholove Санкт-Петербург Наб. канала Грибоедова, 107 14 USMILE Москва Ул. Селезнёвская, 34/1 15 WHITE provenance Новосибирск Ул. Семьи Шамшиных, 65 16 WILL WHITE CLINIC Москва Пр-т Мира, 102/35 17 L.A.Clinic Москва Шелепихинская наб., 42/2 18 Стоматология Доктора Баранова Екатеринбург Ул. Репина, 52 19 Uring Regeneration Clinic Томск Ул. Гоголя ,15 20 «Семантика дент» Москва Ул. Дмитрия Ульянова, 6/1 *Полная таблица представлена на сайте Startsmile.ru.

Место в рейтинге Топ-60 стоматологических сетевых клиник России* Место в рейтинге Название Город Адрес 1 Немецкий Имплантологический Центр на Мичуринском Москва Пр-т Мичуринский, 26 2 Belgravia Dental Studio Москва Ул. Молодогвардейская, 2/1 3 ABC Clinic Краснодар Ул. Дзержинского, 161/1 4 Стоматологическая клиника «РуДента» Москва Пр-д Березовой Рощи, 6 5 Немецкий центр эстетической стоматологии SDent Москва Ул. Профсоюзная, 31/1 6 Iceberg Dental Trauma Center Москва Ул. Щукинская, 2 7 «Белая Радуга» Москва Наб. Котельническая, 25/1 8 Стоматологическая клиника Beauty Line Москва Ул. Никольская, 10 9 Бостонский Институт Эстетической Медицины Москва Пр-т Мичуринский, 7/1 10 Сеть стоматологических клиник «Доктор Мартин» Москва Пер. Товарищеский, 12/6 11 Международный Центр Дентальной Имплантации «ЭспаДент» Москва Ул. Мишина, 35–38 12 Стоматология Agami Center Москва Ул. Советской Армии, 17/52 13 Группа Клиник «Стоматологическая практика» Челябинск Ул. Братьев Кашириных, 54г 14 Стоматология «Менделеев» Москва Пер. Подсосенский, 28 15 Сеть стоматологических клиник для детей и взрослых «Вероника» Санкт-Петербург Ул. Савушкина, 8/2 16 Клиника семейной стоматологии «МедГарант» Санкт-Петербург Ул. Киевская, 3/1А 17 «Дентал-Сервис» Новосибирск Ул. Героев Труда, 4 18 STAMUS Dental Clinic Краснодар Ул. Мачуги, 1/1 19 «Мастерская улыбок» Санкт-Петербург Пр-т Загородный, 26 20 Happy Dents Москва Пр-т Ленинский, 111/1 21 Сеть стоматологических клиник «Дента-Эль» Москва Пр-т Университетский, 4 22 Сеть стоматологических клиник «МЕДИ» Санкт-Петербург Пр-т Невский, 82 23 «Прайм-стоматология» Рязань Ул. Есенина, 110 24 Стоматологический комплекс «ПрезиДЕНТ» Москва Ул. Люблинская, 161 25 Клиника эстетической ортодонтии «Конфиденция» Санкт-Петербург Ул. Чайковского, 5/10 26 Стоматология инновационных технологий Smile-at-Once Москва Ул. Станиславского, 11/1 27 SKYDENT Новосибирск Ул. Военная, 9/2 28 Стоматологическая клиника «РеСто» Ижевск Ул. Удмуртская, 304н 29 Сеть стоматологических клиник «СМ-Стоматология» Москва Ул. Ярославская, 4/2 30 Сеть стоматологических клиник «РУССДЕНТ» Краснодар Ул. Братьев Игнатовых, 120 31 «Спартамед» Омск Ленинградская пл., 6 32 Сеть стоматологических клиник «РАЙДЕН» Санкт-Петербург Пр-т Ленинский, 116 33 Стоматология «Доктор Дент» Санкт-Петербург Пр-т Литейный, 24 34 Стоматологическая клиника «Гильдия стоматологов» Санкт-Петербург Пр-т Сизова, 21/2 35 Hollywood smile Краснодар Ул. Скорняжная, 90 36 Стоматология «РениДент» Санкт-Петербург Ул. Анисимова, 5/7 37 «Династия врачей» Москва Ул. Талалихина, 2/1, с. 7 38 SmileSpa Тула Ул. Лейтейзена, 78 39 Cеть стоматологий George Group Владивосток Пр-т Океанский, 41 40 «Галерея улыбок» Санкт-Петербург Ул. Красуцкого, 3/2 41 Сеть стоматологических клиник Dental Forte Набережные Челны Бул. Галиаскара Камала, 24а 42 Центр Инновационной Стоматологии Regale Москва Ул. Люсиновская, 72 43 Стоматологический центр «Аэлита» Санкт-Петербург Ул. Киевская, 6/3 44 Сеть стоматологических клиник «Вэладент» Челябинск Ул. Каслинская, 99в 45 Стоматологический центр «Дентика» Воронеж Ул. Ленина, 104б 46 Центр стоматологии «32 Практика» Пермь Пр-т Комсомольский, 28а 47 «Легкая стоматология» Москва Ул. Шверника, 12/2, к. 1 48 «ОртоЛайк» Москва Бул. Энтузиастов, 2 49 Авторская клиника Cosmodent Томск Иркутский тракт, 5 50 Немецкая стоматология RECOMENDENT Новосибирск Ул. Салтыкова-Щедрина, 118 51 Стоматологическая клиника «Ольга» Волгоград Ул. Комсомольская, 6 52 Сеть клиник щадящей стоматологии «Пандент» Санкт-Петербург Ул. Восстания, 47 53 Сеть стоматологических клиник «Клиника Доброго Стоматолога» Санкт-Петербург Пр-т Народного Ополчения, 10 54 Innovastom Москва Жуков пр-д, 21б 55 Стоматология «Урсула» Екатеринбург Ул. Уральская, 75 56 Сеть стоматологических клиник «Премьера» Уфа Ул. Менделеева, 11 57 Colibri Dental Москва Ул. Краснопролетарская, 7 58 Стоматологическая клиника ЗУУБ.РФ Москва Ул. 2-я Брестская, 46/1 59 Сеть стоматологических клиник Dental Way Москва Ул. Станционная, 7 60 Сеть стоматологических клиник САДКО Нижний Новгород Ул. Бекетова, 13 *Полная таблица представлена на сайте Startsmile.ru.

Место в рейтинге Топ-50 детских стоматологических клиник России, работающих от трех лет* Место в рейтинге Название Город Адрес 1 Стоматология для детей «Дентал Фэнтези» Москва Ул. Молодогвардейская, 2/1 2 Iceberg Dental Trauma Center Москва Ул. Щукинская, 2 3 Детская стоматология «Вероника» Санкт-Петербург Ул. Савушкина, 12a 4 Детская стоматология STAMUS Краснодар Ул. Хакурате 34 5 Клиника «РуДента Кидс» Москва Пр-д Березовой Рощи, 8 6 Семейная зубная клиника «Щелкунчик» Москва Пр-т Мичуринский, 29 7 Стоматология CrocoDent Москва Пр-д Шмитовский, 3/2 8 ООО «Мегадента Клиник» Екатеринбург Ул. Кузнечная, 83 9 Стоматология «Прайм-стоматология» Рязань Ул. Есенина, 110 10 Стоматология «Практик» Самара Пр-т Ленина, 16 11 ABC Сlinic Крснодар Ул. Дзержинского, 161/1 12 SkyDent Kids Новосибирск Ул. Военная, 9/2 13 Детская стоматология «Классик Дент Детям» Екатеринбург Ул. Мамина-Сибиряка, 36 (цокольный этаж) 14 Детская стоматология «Астрея» Красноярск Ул. Ладо Кецховели, 71 15 Детская стоматология «Зубренок» Москва Пр-т Балаклавский, 2/5 16 Детская клиника «Дентал-Сервис» Новосибирск Ул. Ленина, 17 17 Стоматологическая студия «Скульптура Чарли» Екатеринбург Ул. Ленина, 25 18 Клиника ОАО «Медицина» Москва Пер. 2-й Тверской-Ямской, 10 19 Atribeaute kids Санкт-Петербург Пр-т Новочеркасский, 33/3 20 Центр стоматологии «32 Практика» Пермь Пр-т Комсомольский, 28а 21 Студия Современой Стоматологии Александра Газарова Москва Серпуховский Вал, 21/1 22 Сеть детских стоматологий «Натадент» Москва Ул. Зоологическая, 32 23 Клиника семейной стоматологии «МедГарант» Санкт-Петербург Ул.Туристская, 10/1 24 Семейная стоматология Family Smile Москва Ул. Воронцовская, 20 25 Европейский медицинский центр (EMC) Москва Ул. Правды, 15/1 26 Центр стоматологии 32 Орел Ул. Комсомольская, 62 27 «СМ-Стоматология» Москва Пр-д 3-й Марьиной Рощи, 41 28 Центр детской стоматологии «Виртуоз» Воронеж Ул. Владимира Невского, 14 29 Сеть детских стоматологий «Динозубрик» Нижний Новгород Ул. Варварская, 8/22 30 Центр персональной стоматологии Владимира Новикова Москва Пер. Лопухинский, 3/3 31 Детское отделение «ПрезиДент Престиж» Москва Ул. 6-я Новые Сады, 2/1 32 AGF Kinder Уфа Ул. Энтузиастов, 6А 33 «Семейные Традиции» Краснодар Ул. Селезнёва, 242, лит. Г 34 Детская клиника «Тари Лэнд» Хабаровск Ул. Ким Ю Чена, 44м 35 Детский стоматологический центр «Вэладент Джуниор» Челябинск Ул. Коммуны, 106/1 36 «КосмоСтом» Оренбург Ул. Волочаевская 19/1 37 «Витал ЕВВ» Екатеринбург Ул. Шейнкмана, 136 38 Стоматология «Белая Медведица» Санкт-Петербург Ш. Выборгское, 23/2 39 «Бобренок» Ростов-на-Дону Пр-т Космонавтов 37 40 Доктор Добряков Омск Ул. 70 Лет Октября, 13/3 41 Клиника детской стоматологии «София и Матвей» Краснодар Ул. Московская, 79/1 42 Центр здоровья детей PrimedKids Санкт-Петербург Ул. Киевская, 3 43 Smile Spa Тула Ул. Лейтейзена, 78 44 Детско-подростковая стоматология «Мартинка» Моква Ул. Профсоюзная, 58/4 45 «Атмосфера историй» Иркутск Ул. Депутатская, 53 46 Детская стоматология «Талала» Владивосток Ул. Светланская, 157 47 «Бэби Вита Дент» Москва Пр-т Мичуринский, 5 48 Детская стоматология BabyDent Челябинск Ул. Братьев Кашириных, 54г 49 «Стоматология Шлепковых» Краснодар Ул. Старокубанская, 137/2 50 Детская стоматология «Светофор» Санкт-Петербург Ул. Брянцева, 13/1 *Полная таблица представлена на сайте Startsmile.ru.