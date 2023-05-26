В Краснодаре 53 бомбоубежища готовы к приему жителей в течение суток в случае ЧП

В Краснодаре 53 городских бомбоубежища в случае необходимости смогут в течение суток принять жителей. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе мэрии кубанской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Всего, по данным городских властей, на территории Краснодара расположено 215 защитных сооружений гражданской обороны, из которых 58 муниципальных, 16 краевых, 122 находятся в федеральной собственности, 19 — частные.

Также для укрытия населения могут быть использованы и переоборудованы под защитные сооружения 4039 подвальных помещений в многоквартирных домах, 19 подземных пешеходных переходов, 16 подземных автостоянок, 8 подземных этажей торгово-развлекательных центров, сообщили в мэрии, отвечая на соответствующий вопрос «Ъ-Кубань».

На улице Морской в результате взрыва утром 26 мая были повреждены офисное здание и жилой дом. В пятиэтажном доме поблизости, на улице Гаражной, выбило окна. В частном доме неподалеку повреждена кровля. На месте работают сотрудники экстренных служб. Глава города Евгений Наумов сообщил, что в скором времени будет проведена оценка причиненного ущерба.

В соцсетях появилась информация о том, что причиной хлопка стал беспилотник, но официально эту информацию пока не подтверждают. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к кубанцам с просьбой сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Михаил Волкодав

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