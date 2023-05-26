Татарстанцы за услуги ЖКХ задолжали почти 10 млрд рублей

В Татарстане долги населения за услуги ЖКХ составили свыше 9,4 млрд руб. Об этом на заседании Кабмина региона заявил премьер-министр республики Алексей Песошин.

В течение последних лет в среднем годовой показатель собираемости платежей жителей за услуги ЖКХ составляет не менее 98%, а на май 2023 года он равен 99,1%.

Премьер-министр также отметил, что просроченная задолженность компаний ЖКХ за газ в Татарстане составляет в данный момент 231 млн руб. Это на 65 млн руб. меньше, чем годом ранее. Долги за электричество снизилась на 5 млн руб., достигнув 59 млн.

"Ъ-Казань"