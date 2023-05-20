Грузия приняла спрос на себя

Россияне раскупают билеты в Грузию. Согласно данным Aviasales, после открытия прямого авиасообщения она стала самым популярным направлением после Турции. Прямой перелет в одну сторону сейчас обойдется примерно 21,5 тыс. руб. В агрегаторе «Яндекс.Путешествия» сообщили “Ъ FM”, что интерес к авиабилетам в Грузию увеличился в четыре-семь раз. При этом глубина бронирования пока не очень большая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как отмечает представитель «Яндекс.Путешествий» Артур Большаков, это связано с тем, что многие ждут появления прямых рейсов от других компаний и появления новых маршрутов: «Билеты на май-июнь у "Азимута" стоят 52 тыс. руб. в обе стороны, у Flyone и у Georgian Airways — примерно 57 тыс. руб. В конце июня и в июле цены немножко выше — от 60 тыс. руб., иногда доходят до 80 тыс. руб.

Сейчас в Грузии в целом не очень большая глубина бронирования — 30-35 дней, хотя люди бронируют заграничные поездки в целом за 40-45 дней. Если говорить о спросе, интерес к перелетам в Грузию увеличился от четырех до семи раз. Кроме того, на 40% вырос спрос на отели там. Когда только анонсировали запуск прямых рейсов, доля поисков на авиабилеты в страну достигала 5%, а иногда и 7% от всех международных направлений, куда чаще всего смотрят.

Грузия в топ-3 после Турции. Если смотреть направления, куда чаще всего покупают билеты, она на пятом-шестом месте, то есть имеет место некий момент ожидания. Еще недавно были новости, что компания Red Wings получила разрешение на полеты в Грузию — будут маршруты Москва—Кутаиси и Сочи—Тбилиси. Думаю, многие ждут, что появятся какие-то дополнительные маршруты и следят за ценами».

Как на этой неделе рассказывал “Ъ FM”, после снятия ограничений интерес к турам в Грузию у россиян вырос. Однако с открытием продаж компании тогда не спешили. У Ассоциации туроператоров России были опасения, что перевозчики не дадут им возможность выкупить гарантированные места в большом объеме. Тем не менее сейчас ситуация изменилась.

Как сообщил “Ъ FM” вице-президент по вопросам выездного туризма АТОР Артур Мурадян, уже как минимум несколько операторов предлагают варианты с прямым перелетом и размещением в отеле: «На самом деле операторы уже начали формировать туры. Предложения как с прямым перелетом, так и с транзитным появились у пяти-шести игроков рынка. Это "Русский Экспресс", TUI, "Ванд", ПАКС.

Если говорить о цене, они стоят в среднем от 50-60 тыс. руб. на три-пять дней, потому что пока билетная составляющая очень высока — она должна опуститься. Тогда уже и недельное путешествие можно будет купить в диапазоне 50-60 тыс. руб. Сейчас они кратковременные, то есть формат уикенда. Если смотреть пляжный отдых, то, допустим, в Батуми он приближается к 90-120 тыс. руб. за неделю.

Нужно порядка двух-трех недель, чтобы окончательно провести все контрактные работы с партнерами. Наверняка кто-то из операторов пойдет в риски, то есть запросит блочные места или места-квоты в популярных отелях, чтобы иметь конкурентное преимущество.

Операторы заинтересованы в массовом туризме, а это всегда низкий и средний бюджет, потому что это трафик, возможность получать преференции и управлять долей на рынке. Соответственно, именно бюджетный сегмент будет развиваться».

Возобновление прямых перелетов привело к акциям протестов в Грузии. Так, несколько десятков человек 19 мая организовали митинг у аэропорта Тбилиси. Тогда российская авиакомпания «Азимут» совершила первый прямой рейс из Москвы. Однако в здание аэропорта активистов полиция не пустила.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также назвала этот рейс «нежелательным». Кроме того, 20 мая лидер страны заявила, что не будет пользоваться услугами авиакомпании Georgian Airways. Так она выразила несогласие с решением перевозчика возобновить полеты в Россию.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Маргулис