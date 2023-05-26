В Ашинском районе высокопоставленную чиновницу будут судить за превышение полномочий

Завершено расследование уголовного дела председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ашинского района Людмилы Толкановой. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий, связанном с покупкой жилья для сироты. Материалы дела рассмотрит Ашинский городской суд, сообщают в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, чиновница в 2018 году заключила муниципальный контракт на покупку квартиры для сироты. Без проведения экспертизы она подписала акт приема-передачи в муниципальную собственность жилья, которое оказалась непригодным для постоянного проживания из-за недостатков. Так, в переданной 22-летнему сироте квартире имелась единственная не закрепленная в стене электрическая розетка, помещение санузла было соединено сквозным каналом с электрощитком Металлическая ванна оказалась соединена проводами с межаэтажным канализационным стояком и отводом системы отопления, вентиляционный канал на чердаке состоял из неутепленной пластиковой трубы.

Указанная квартира была приобретена властями Ашинского района за 959,4 тыс. руб., тогда как ее рыночная стоимость составляла 535,8 тыс. руб. Ущерб от действий чиновницы составил 423,5 тыс. руб.

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