Lexus назвал дату премьеры поколения внедорожника GX

Компания Lexus назвала дату премьеры нового поколения внедорожника GX, премьера которого состоится в 2023 году.

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Фото: Lexus Lexus GX

Фото: Lexus

Никакой официальной информации о новинке нет. Японский автопроизводитель ограничился публикацией тизеров, на которых показаны фара с частью решетки радиатора, капота и переднего крыла, а также элемент дверцы багажника с логотипом Lexus и световой полосой. Новый тизер, который и анонсировал премьеру модели, показывает часть борта автомобиля. Судя по изображению, новинка получит ступенчатое остекление на дверях.

Премьера нового Lexus GX состоится 8 июня вместе с показом абсолютно новой модели Lexus TX. Напомним, текущее поколение внедорожника Lexus GX выпускается с 2009 года и в последний раз обновлялось в 2019 году.

Максим Вершинин

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