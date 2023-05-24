Lexus показал тизер салона кроссовера TX

Компания Lexus показала тизер салона своего нового кроссовера TX, который дебютирует в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Lexus TX Фото: Lexus Lexus TX Фото: Lexus Следующая фотография 1 / 2 Lexus TX Фото: Lexus Lexus TX Фото: Lexus

Японский автопроизводитель официально подтвердил, что новинка получит трехрядный салон с шестью местами и раздельными креслами на втором ряду. Автомобиль будут отличать дизайн интерьера в стиле современных моделей Lexus.

Ожидается, что новый Lexus TX станет более дорогой и роскошной версией Toyota Grand Highlander, представленного в начале 2023 года. При этом речь идет о новой модели, поскольку ранее в линейке Lexus не было автомобиля под индексом TX.

Официальная премьера Lexus TX состоится 8 июня, а на рынок Северной Америки модель выйдет до конца 2023 года. О возможности продажи кроссовера в других странах пока не сообщается.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK