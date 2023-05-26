Разнообразие социальных инструментов

Место Название компании Партнеры Нацпроект Название проекта Госкорпорации и госкомпании 1 ПАО «Сбербанк» АМР Демография ЗА_БЕГ ПЛЮС Культура Программа сохранения исторической памяти «Цифровой музей эвакуации» Культура Исторический город Образование Волонтерская программа по финансовой грамотности для детей Образование Социальный проект для оказания поддержки и помощи пожилым людям «СБЕРВнук» Экология Проект «Сохраним лес вместе!» Экология Сберегаем то, что любим. Вместе. Экология Экомарафон «СБЕРегаем вместе» Экология «Зеленый марафон» Экология Совместный проект - Бумбатл Экология Совместный проект - День Волги 2 Госкорпорация «Росатом» #МЫВМЕСТЕ/АМР Безопасные качественные дороги Развитие волонтерских практик:проект «Культура безопасного движения» Демография Программа развития культуры социальной активности в г. Усолье-Сибирское. Трек «Образование» Демография Совместный проект - Деменция не старость! Жилье и городская среда Люди и города. ЖГС Жилье и городская среда Реализация социальных проектов на территории присутствия Кольской АЭС Здравоохранение Волонтерство и модернизация медучреждений: поддержка организаций ФМБА России в ЗАТО Саров Культура На-гора Образование Люди и города. Трек «Образование» Образование 20 добрых дел к 20-летию АО «Далур» Образование Академия безопасности Образование Развитие волонтерских практик в арктическом регионе Образование Программа развития культуры социальной активности в г. Усолье-Сибирское. Трек «Волонтерство» Образование Мастерская «Живое дерево» Образование Миссия: Таланты Образование Развитие образовательных проектов в регионах присутствия топливной компании (моногорода) Образование Волонтерство. Развитие донорского движения «Пульсация» Образование Создание центров развития волонтерства и социального проектирования в малых городах(ЦРВ) Экология «Чистый и зеленый город»: развитие экологической культуры в регионах присутствия ГК «Росатом» Экология Совместный проект - Бумбатл Экология Совместный проект - Социология (экологическая повестка) 3 ПАО «Газпром» #МЫВМЕСТЕ Безопасные качественные дороги «Дорога – это не игра!»Программа по развитию безопасности дорожного движения, направленная на сохранение жизни и здоровья пешеходов. Демография Благотворительный проект «Газпром – детям» Демография Большие радости маленького поселка Культура Проект «Хранители» Образование Равные Образование Рисуй, и тебя услышат Образование Великие проекты Победы! (энергопоезда) Образование ЛЕГО-ГРЭС: Заряди энергией свой город! Образование Мобильная профориентация для сельских школьников Образование Хочу в газовики! Экология Сохраним беззащитное 4 ПАО «Ростелеком» РСПП Демография Благотворительный спортивный проект «Бегу и помогаю» Цифровая экономика Цифровое образование 5 АО «ДОМ.РФ» РСПП Демография Реализация площадок воркаута Жилье и городская среда ПРОЕКТ.Ф Наука и университеты Поддержка деятельности кафедры территориального развития имени В.Л. Глазычева Института общественных наук РАНХиГС 6 ПАО «Газпром нефть» #МЫВМЕСТЕ Образование Программа социальных инвестиций «Родные города» 7 ПАО «Интер РАО ЕЭС» #МЫВМЕСТЕ Экология Каждое дерево на счету 8 ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина РСПП Производительность труда Разработка системы наставничества операторов ДНГ СП «Татнефть – Добыча» Экология «Посланники ЦУР Татнефти» Экология Лес от АЗС 9 Российский концерн «Росэнергоатом» РСПП Наука и университеты Совместный проект - Наука рядом 2022 Экология Осторожно! Скотч! (БАЭС) Экология Формула чистой воды (ЛАЭС) Экология Чистый город начинается с тебя (РАЭС) 10 ПАО «Промсвязьбанк» РСПП Демография Корпоративная социальная ответственность в интересах женщин Образование Обучающие курсы для детей Экология Совместный проект - Бумбатл 11 АО «Почта России» РСПП Демография Совместный проект - Деменция не старость! Здравоохранение Совместный проект - День сердца Здравоохранение Совместный проект - Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров! Культура Совместный проект - Новые сказки Экология Совместный проект - Бумбатл 12 АНО «Информационные центры по атомной энергии» АМР Наука и университеты Совместный проект - Наука рядом 2022 Наука и университеты Совместный проект - Наука рядом 2022 Наука и университеты Совместный проект - Наука рядом 2022 Экология Совместный проект - День Волги 13 ФГУП ГХК АМР Образование Мы в ответе на ГХК 14 ПАО ППГХО АМР Экология Сохранение лесов 15 Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» АМР Экология Совместный проект - День Волги 16 ПАО ОАК РСПП Наука и университеты Совместный проект - Наука. Территория героев Крупный бизнес.Сетевой 1 ООО «Корпоративный центр ИКС 5» #МЫВМЕСТЕ Демография Корзина доброты Демография Островок безопасности Демография Совместный проект - Деменция не старость! Образование Волонтеры. Островок безопасности Образование Волонтеры. Корзина доброты Образование Центры местного сообщества Экология Совместный проект - Бумбатл 2 ПАО «Вымпел-коммуникации» #МЫВМЕСТЕ/РСПП Цифровая экономика Платформа по обучению и трудоустройству специалистов с инвалидностью Everland при поддержке «Билайна» Цифровая экономика «Билайн».Медтех – технологии для развития медицинского кластера Цифровая экономика «Потеряться – не значит пропасть». Проект реализуется совместно с ПСО «ЛизаАлерт» 3 АО «Альфа-банк» АМР Образование Стипендиальная программа «Альфа-шанс» 4 ПАО «Банк ВТБ» РСПП Экология «Подари лес другу» Крупный бизнес.Регион 1 АО «МХК ЕвроХим» РСПП Демография Спорт для будущих чемпионов Демография Совместный проект - Деменция не старость! Жилье и городская среда Общественные пространства Жилье и городская среда Города для жизни Здравоохранение Совместный проект - Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров! Культура Сохраняем наследие Культура Совместный проект - Культурные чтения Наука и университеты Международная Менделеевская олимпиада по химии Наука и университеты Совместный проект - Наука рядом 2022 Образование Центры инженерного творчества Образование Образовательный центр для одаренных детей «Созвездие» Образование Кванториумы в регионах Образование Образовательная программа E-Generation Образование #20ДобрыхДел Образование Совместный проект - Линейка памяти Образование Совместный проект - Наука рядом 2022 Туризм и индустрия гостеприимства Котельниково – Земля героев Туризм и индустрия гостеприимства Совместный проект - Линейка памяти Экология Лесовостановление Экология Чистые реки Экология Экопросвещение Экология Совместный проект - Бумбатл 2 ПАО «АФК Система» РСПП Демография Корпоративный благотворительный забег компаний Группы АФК «Система» #ЗаЛес Культура Музей без границ: инклюзивные проекты в Русском музее Международная кооперация и экспорт Создание центра компетенций в области многоэтажного деревянного домостроения из CLT-панелей в России Образование Образовательная платформа «Лифт в будущее» Образование Региональные фестивали «Система Fest» 3 АО СУЭК РСПП Демография Ветеранские смены Демография Профилактическая программа по борьбе с курением Жилье и городская среда Грантовый конкурс «Комфортная среда обитания» Здравоохранение Совершенствование системы здравпунктов Здравоохранение Наше здоровье: новые подходы к организации здравоохранения Культура Совместный проект - Культурные чтения в Кузбассе Культура Совместный проект - Культурные чтения в Красноярском крае Малое и среднее предпринимательство Школа социального предпринимательства Образование Академия карбона Образование Трудовые отряды СУЭК Образование Классы СУЭК Образование Двадцатка добровольцев Экология Кокуйское болото Экология Инновации для чистого неба Экология Экологический марафон «Zубочистка» Экология Совместный проект - Бумбатл 4 ООО УК «Металлоинвест» РСПП Демография Комплексная программа социальной поддержки пенсионеров (бывших работников) Демография Здоровье через питание Демография Лыжня России Жилье и городская среда Благоустройство территории «Теплый Колодезъ - зеленая долина Губкина» Жилье и городская среда Создание новых городских пространств Здравоохранение «За здоровую жизнь» - региональный проект скрининга колоректального рака Здравоохранение Организация мониторинга и анализа состояния здоровья работников Здравоохранение Концепция развития здравоохранения в г. Железногорск и Железногорском районе Наука и университеты Лаборатория металлографии Наука и университеты Лаборатория восстановления и упрочнения деталей горного и металлургического оборудования (ГМО) Наука и университеты Сталеплавильная научно-техническая лаборатория Образование Полигон рабочих профессий Образование Корпоративное волонтерство «Вместе! С призванием» Образование Центр дополнительного образования «НеШкола» Туризм и индустрия гостеприимства «Хочу на МГОК» - проект промышленного туризма на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева Цифровая экономика Международный молодежный эджайлтон «Технология открытого пространства» Экология Программа по изучению и сохранению лесов и биоразнообразия Экология Совместный проект - Бумбатл 5 АО «Группа компаний МЕДСИ» АМР Демография Проект «Будь здоров с МЕДСИ!» 6 ООО «Сахалинская энергия» РСПП Безопасные качественные дороги Программа «Управление вопросами безопасности дорожного движения» Демография Первенство Сахалинской области по национальным видам спорта среди детей коренных малочисленных народов Севера Культура Выставочный проект «Сила традиций» Культура Выставочный проект «Сокровища Севера» Образование Программа по развитию корпоративного волонтерства «Спешите делать добро» Образование Проект «Я – вклад в развитие своего острова» Образование Программа подготовки стажеров Экология Программа сохранения серых китов 7 ПАО «Северсталь» РСПП Демография Стальная Энергия Культура Благотворительная программа «Музеи Русского Севера» Международная кооперация и экспорт Программа «Северстали» по развитию бизнес-кооперации на территории муниципального образования «Город Череповец» и за его пределами Малое и среднее предпринимательство Программа «Северстали» по развитию территории муниципального образования «Город Череповец» - создание индустриального парка «Череповец» Образование Карьерный стартап Производительность труда Цифровая трансформация Экология Комплексная программа по снижению выбросов загрязняющих веществ ПАО «Северсталь» (Череповецкая площадка) в атмосферный воздух города Череповца Экология Сотрудничество «Северстали» и Дарвинского заповедника во имя орлов Русского Севера Экология Сохранение биоразнообразия в регионе присутствия компании «Северсталь» (Республика Карелия) 8 ПАО «ФосАгро» РСПП Демография Лыжный комплекс «Тирвас» Демография Программа «Детям России - образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД) Жилье и городская среда Наши любимые города Здравоохранение Корпоративная благотворительная программа «Мир без слез» Образование Программа «ФосАгро-школа» Образование Программа «ФосАгро-колледж» Образование Профориентационно-выставочный центр ФосАгро (музей) 9 ПАО «Сибур Холдинг» РСПП Экология Формула леса Образование Программа социальных инвестиций «Формула хороших дел» Демография Программа «Школа баскетбола» 10 ПАО «Полюс» РСПП Культура Конкурс региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» Образование Образовательный проект «Полюс-класс» Туризм и индустрия гостеприимства Благоустройство Торгашинского хребта 11 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» РСПП Демография Лидеры здоровья Демография Охрана материнства и детства Демография Дружная семья Экология Охрана атмосферного воздуха 12 АО «НПФ Микран» РСПП Демография Корпоративный спорт сотрудникам компании Демография Помощь при рождении ребенка Наука и университеты Программа стажировки MICRANstart Наука и университеты Стипендиальные программы Наука и университеты Совместный проект - Наука рядом 2022 Образование Взаимодействие с техникумами и колледжами г. Томска Образование Молодежный актив, волонтерство Производительность труда Корпоративное целевое обучение 13 ООО «Евраз» РСПП Демография «Евраз» - спорту Жилье и городская среда «Евраз» - городу Образование «Евраз» - детям 14 ГУП «Московский метрополитен» РСПП Культура Музей Московского метрополитена Образование 35-й отряд Образование Центр профориентации Транспортного комплекса Производительность труда Конкурсы профессионального мастерства Производительность труда Корпоративный университет Транспортного комплекса 15 АО «Пигмент» МЫВМЕСТЕ Наука и университеты Совместный проект - Наука рядом 2022 Образование PROПигмент: программы профориентации и корпоративного наставничества на базе Информационно-выставочного центра предприятия Производительность труда Тиражирование лучших практик реализации национального проекта по повышению производительности труда Туризм и индустрия гостеприимства «Пигмент»: маршруты в будущее Экология KRATA ENERGY: популяризация экологически чистого транспорта 16 ООО « УК Росводоканал» РСПП Экология ВодаЖизнь 17 АО «Елатомский приборный завод» #МЫВМЕСТЕ Демография Энергия побед 18 ООО «ФармЭко» РСПП Демография ФАРМЭКО – Бегом по «Золотому кольцу» 19 ПАО «Сегежа Групп» РСПП Жилье и городская среда Я шагаю по Сегеже Производительность труда АСД СегежаЛес 20 ООО «Тюмень Водоканал» РСПП Образование Росводоканал Добро. Образование Экология Росводоканал Добро. Экология 21 ООО «Газпром трансгаз Ухта» #МЫВМЕСТЕ Образование Благотворительный марафон «Мы – наследники Великой Победы» 22 ПАО «Дальневосточное морское пароходство» РСПП Образование Море возможностей Образование FESCO Детям 23 Приволжская железная дорога – филиал ОАО РЖД РСПП Туризм и индустрия гостеприимства Проект «Ретропоезд Воинский эшелон» 24 ООО «Симферопольское ПО Крымпласт» #МЫВМЕСТЕ Демография Развитие паралимпийского вида спорта – футбола 5х5 Наука и университеты Совместный проект - Наука рядом 2022 Образование Комплексная поддержка сотрудников предприятия 25 АО «Ситроникс» РСПП Цифровая экономика Беспилотное управление судами Sitronics Group 26 ООО «Учи.Ру» АНО НП Безопасные качественные дороги Совместный проект - Олимпиада. Безопасные дороги Культура Совместный проект - Олимпиада по русскому языку и литературе Малое и среднее предпринимательство Совместный проект - Олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству Цифровая экономика Совместный проект - Олимпиада. Безопасный интернет Экология Совместный проект - Олимпиада. Окружающий мир и экология 27 ООО «Омский завод технического углерода» (Волгоград) ТПП Здравоохранение #ВместоИнсульта Наука и университеты Базовая кафедра «Процессы и аппараты производства технического углерода» в Волгоградском государственном техническом университете (ВГТУ) 28 АО «Центр внедрения ПРОТЕК» Форум доноров Демография Социальная программа по преодолению бесплодия «Новая жизнь» 29 ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» РСПП Экология Совместный проект - День Волги 30 ООО «Газпром трансгаз Саратов» АНО НП Экология Совместный проект - День Волги 31 НАО «Национальная спутниковая компания» АНО НП Демография Совместный проект - Ты в игре! АНО НП Демография/Цифровая экономика Совместный проект - Рекламная кампания в поддержку НП «Демография» и НП «Цифровая экономика» 32 АО «АтомЭнергоСбытт» АМР Экология Совместный проект - День Волги 33 ООО «Газпром трансгаз Казань» АНО НП Экология Совместный проект - День Волги 34 ПАО «Росбанк» АНО НП Экология Совместный проект - День Волги 35 ООО «Иркутский завод гусеничной техники» АНО НП Наука и университеты Совместный проект - Наука рядом 2022 36 Южно-Уральская железная дорога - филиал ОАО РЖД АНО НП Наука и университеты Совместный проект - Наука рядом 2022 Средний бизнес 1 ООО «Экофабрика Сибирский кедр» #МЫВМЕСТЕ Экология ЛесПросвет 2 ООО страховая компания «Росгосстрах Жизнь» АМР Образование Проект «Про жизнь» по обучению волонтеров основам страхования жизни 3 ООО «Большая тройка» #МЫВМЕСТЕ Экология Цифровая экология 4 ООО «УК ЭЛСИ» Форум доноров Образование Грантовый конкурс «Регион возможностей» Образование Программа компьютеризации сельских школ в регионах присутствия компании 5 ООО «МВС Груп» #МЫВМЕСТЕ Демография Инклюзивное трудоустройство людей с расстройством аутистического спектра (РАС) в штат компании 6 ООО «НП Экспериментальный завод» #МЫВМЕСТЕ Образование Квалифицированные кадры – основа успешного развития станкостроения 7 АО СОЭМЗ АНО НП Экология Циклическая экономика: замена пластиковых контейнеров на контейнеры из 100% макулатуры (пульперкартона) Малый бизнес 1 ООО «Киберпротект» #МЫВМЕСТЕ Цифровая экономика Курсы по кибербезопасности для школьников и учителей 2 ИП Селендеева Оксана Николаевна #МЫВМЕСТЕ Цифровая экономика Проект coddy donate 3 Центр «Витязь» #МЫВМЕСТЕ Образование Родные игры 4 ООО ВЭИА #МЫВМЕСТЕ Малое и среднее предпринимательство Акселерационная программа для социальных предпринимателей 5 ООО «Корпоративный центр здоровья Норникель» АНО НП Здравоохранение Корпоративная медицина «Норникеля» 6 ООО «Седьмой лепесток» #МЫВМЕСТЕ Экология Сеть пунктов приема вторичного сырья 7 ИП Киселев Владимир Андреевич #МЫВМЕСТЕ Образование Рекрутское депо – погружение в эпоху 8 ИП Паничкина Елена Сергеевна Деловая Россия Малое и среднее предпринимательство Менторский проект «Поверь в себя» 9 ИП Дрыгин Данил Владимирович #МЫВМЕСТЕ Образование Клуб робототехники и программирования RoboBIT 10 ИП Почтарёв Сергей Юрьевич #МЫВМЕСТЕ Демография Тропа героев 11 АО «Специализированный застройщик АНК» #МЫВМЕСТЕ Демография АНК - Мы за спорт! 12 ООО «Текстиль Коми Сыктывкарская швейная фабрика» #МЫВМЕСТЕ Демография Достойный труд - достойная жизнь 13 ООО «Туристическое агентство Магазин путешествий» #МЫВМЕСТЕ Образование Азбука Липецкой земли 14 ИП Пономарева Анна Алексеевна #МЫВМЕСТЕ Образование Проект «Благотворительный матч» НКО 1 БФ «Женщины за жизнь» #МЫВМЕСТЕ Демография Мамина работа Демография Приданое малышу Демография Мамино окно Демография Федеральная горячая линия Демография Сохрани в себе человека Образование Школа волонтеров Образование Карта волонтеров «Пчела» 2 БФ «Вклад в будущее» Форум доноров Демография Все получится! Образование Волонтерская программа по финансовой грамотности для детей Образование Программа по развитию личностного потенциала Цифровая экономика Академия искусственного интеллекта для школьников 3 БФ развития дошкольного образования «Университет детства» АНО НП Образование Региональная школа Образование Международный конкурс имени Льва Выготского 4 Фонд гуманитарных проектов АНО НП Образование Проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» 5 БФ поддержки культуры и искусства Сергея Проскурина #МЫВМЕСТЕ Культура Развлекательно-просветительский проект «Фолк-шоу Жар-птица» Образование Культурно-просветительский проект «Образование в цифре» Образование Культурно-просветительский проект «Моя история» 6 АНО «Сад памяти» #МЫВМЕСТЕ Экология Международная акция «Сад памяти» 7 БФ «Старость в радость» #МЫВМЕСТЕ Демография Активное долголетие Образование Волонтерство 8 АНО «Цифровая экономика» #МЫВМЕСТЕ Цифровая экономика Всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий «Урок цифры» за 2021 год 9 АНО «Информцентр развития добровольчества Гудсерфинг – добрые путешествия» #МЫВМЕСТЕ Туризм и индустрия гостеприимства Развитие системного выездного волонтерства в России на базе платформы «Гудсерфинг» 10 АНО «Центр развития киноиндустрииКиностудия имени Кира Булычева» АНО НП Образование Бесплатный национальный онлайн-кинотеатр «Киносферум» 11 ГБУ Краснодарского края «Фишт» #МЫВМЕСТЕ Экология Проект Ресурсосбережение - экомарафон «Переработка» 12 ОО «Городские реновации» #МЫВМЕСТЕ Жилье и городская среда План на город Экология #ЯБерегу Экология Мастерская ресайклинга 13 Фонд ФОРОТЕХ #МЫВМЕСТЕ Цифровая экономика Всероссийский социальный проект по профориентации и киберсоциализации «Справочно-игровой сервис SkillCity» 14 АНО по развитию спорта «паркран» #МЫВМЕСТЕ Демография 5 ВЁРСТ 15 Общероссийская ФСОО «Федерация тхэквондо (спорт глухих и спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)» #МЫВМЕСТЕ Демография Развитие массового адаптивного спорта (тхэквондо) 16 Общероссийская ФСОО «Федерация воздушно-силовой атлетики России» #МЫВМЕСТЕ Демография Прорыв к здоровью 17 Фонд поддержки школьной профориентации «Зеленая кисточка» #МЫВМЕСТЕ Образование Всероссийский социальный проект ранней профессиональной ориентации школьников «Зеленая кисточка» 18 Фонд Международного медицинского кластера #МЫВМЕСТЕ Здравоохранение Молекулярная онкология 19 АНО ЦАФРДОВ #МЫВМЕСТЕ Демография Программы развития адаптивного спорта в России 20 БФ поддержки слепоглухих «Со-единение» Форум доноров Демография Спортивные занятия для слепоглухих людей Демография Сопровождаемое проживание Цифровая экономика Курсы компьютерной грамотности для людей с одновременным нарушением слуха и зрения 21 БФ соцподдержки и развития потенциала личности «Ветер добрых перемен» #МЫВМЕСТЕ Демография Детский футбольный турнир «Чемпионат победителей» 22 БФ «Искусство, наука и спорт» АНО НП Демография #ВСЕНАСПОРТрф Культура Инклюзивный социокультурный проект «Особый взгляд на Золотое кольцо» 23 БФ «Подари солнечный свет» #МЫВМЕСТЕ Демография Ресурсный центр ранней помощи. Школа для родителей «Новая жизнь вместе» 24 БФ «Дорога к дому» Форум доноров Демография Комплексная служба поддержки семей с детьми Образование Дети Череповца. Путь к успеху 25 АНО «Центр Арктические инициативы» АНО НП Туризм и индустрия гостеприимства Культурно-просветительский проект «Дети Арктики» 26 БФ «География добра» #МЫВМЕСТЕ Экология Образовательно-экологический проект «Добрый пластик» 27 БФ «Татнефть» Форум доноров Здравоохранение «Татнефть» на благо людей Культура Культура на благо людей 28 Фонд--собственник целевого капитала «Фонд поддержки талантливой молодежи Будущие лидеры» #МЫВМЕСТЕ Образование Школа лидеров будущего 29 АНО «Защита.Забота.Закон» #МЫВМЕСТЕ Образование Фабрика добрых дел 30 ВОД «Волонтеры-медики» #МЫВМЕСТЕ Здравоохранение Совместный проект - Оберегая сердца Здравоохранение Совместный проект - Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров! Здравоохранение Совместный проект - #ДоброВСело Здравоохранение Совместный проект - Всероссийский урок здоровья «Будь здоров!» Здравоохранение Совместный проект - #ВместоИнсульта 31 ЧУК «Военно-исторический музей Наследие » #МЫВМЕСТЕ Образование Бронекатер БК 31 32 АНО «Событие» #МЫВМЕСТЕ Экология Мусор из головы 33 БФ развития инклюзии в спорте «Больше чем можешь» #МЫВМЕСТЕ Демография Благотворительный фонд развития инклюзии в спорте «Больше чем можешь» 34 РРОО по реализации гранжданских инициатив «Общий интерес» #МЫВМЕСТЕ Образование Увековечивание памяти подвига летчиков Б.В. Капустина и Ю.Н. Янова 35 БФ Алексея и Анастасии Денисенко «Твой путь к мечте» #МЫВМЕСТЕ Демография Народная зарядка с чемпионом 36 АНО «Центр паллиативной помощи - хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых» #МЫВМЕСТЕ Образование Помощь идет 37 ОРОО СПК «Витязь» #МЫВМЕСТЕ Жилье и городская среда Спортивный экопарк «Новый Легост» 38 АНО «Центр развития и поддержки семьи Росток» #МЫВМЕСТЕ Образование Добрые руки 39 Нижегородская РОЭМО «Изменим мир» #МЫВМЕСТЕ Экология Экодвижение «разДельно» 40 ОО детей и молодежи «Волонтерское добровольческое движение Импульс» Слюдянского района #МЫВМЕСТЕ Образование Школа резерва лидеров волонтерского добровольческого движения «Импульс» Слюдянского района 41 АНО «ОНЦ Ойкумена» #МЫВМЕСТЕ Экология Переработка мусора 42 Плавская районная Тульской области МОО волонтеров «Патриот» #МЫВМЕСТЕ Образование Проект «Школа социального аниматорства» 43 РОО «Тюменский атлетический клуб Антей» #МЫВМЕСТЕ Демография Область здоровья 44 АНО «Центр организации спортивных мероприятий» #МЫВМЕСТЕ Демография Проект KareliaSport 45 АНО «Центр социальной помощи Доброе дело» #МЫВМЕСТЕ Демография Забота без границ 46 ГБУ «Окружной общественный центр имени Моссовета, территориальное управление Богородское» #МЫВМЕСТЕ Образование Добровольческая программа «Дорога добрых дел в Богородском» 47 ОООР Ассоциация работодателей внеуличного транспорта России РСПП Наука и университеты Совместный проект - Наука. Территория героев 48 Альянс «Серебряный возраст» #МЫВМЕСТЕ Демография Совместный проект - Активное долголетие 49 Ассоциация волонтерских центров #МЫВМЕСТЕ Демография Совместный проект - Активное долголетие 50 БФ «Почет» Форум доноров Демография Совместный проект - Активное долголетие 51 Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко Форум доноров Демография Совместный проект - Активное долголетие 52 ГБУ «Кванториум Дружба» #МЫВМЕСТЕ Наука и университеты Совместный проект - Наука рядом 2022