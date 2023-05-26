Разнообразие социальных инструментов

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|Госкорпорации и госкомпании
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|1
|ПАО «Сбербанк»
|АМР
|Демография
|ЗА_БЕГ ПЛЮС
|
|
|Культура
|Программа сохранения исторической памяти «Цифровой музей эвакуации»
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|Культура
|Исторический город
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|Образование
|Волонтерская программа по финансовой грамотности для детей
|
|
|Образование
|Социальный проект для оказания поддержки и помощи пожилым людям «СБЕРВнук»
|
|
|Экология
|Проект «Сохраним лес вместе!»
|
|
|Экология
|Сберегаем то, что любим. Вместе.
|
|
|Экология
|Экомарафон «СБЕРегаем вместе»
|
|
|Экология
|«Зеленый марафон»
|
|
|Экология
|Совместный проект - Бумбатл
|
|
|Экология
|Совместный проект - День Волги
|2
|Госкорпорация «Росатом»
|#МЫВМЕСТЕ/АМР
|Безопасные качественные дороги
|Развитие волонтерских практик:проект «Культура безопасного движения»
|
|
|Демография
|Программа развития культуры социальной активности в г. Усолье-Сибирское. Трек «Образование»
|
|
|Демография
|Совместный проект - Деменция не старость!
|
|
|Жилье и городская среда
|Люди и города. ЖГС
|
|
|Жилье и городская среда
|Реализация социальных проектов на территории присутствия Кольской АЭС
|
|
|Здравоохранение
|Волонтерство и модернизация медучреждений: поддержка организаций ФМБА России в ЗАТО Саров
|
|
|Культура
|На-гора
|
|
|Образование
|Люди и города. Трек «Образование»
|
|
|Образование
|20 добрых дел к 20-летию АО «Далур»
|
|
|Образование
|Академия безопасности
|
|
|Образование
|Развитие волонтерских практик в арктическом регионе
|
|
|Образование
|Программа развития культуры социальной активности в г. Усолье-Сибирское. Трек «Волонтерство»
|
|
|Образование
|Мастерская «Живое дерево»
|
|
|Образование
|Миссия: Таланты
|
|
|Образование
|Развитие образовательных проектов в регионах присутствия топливной компании (моногорода)
|
|
|Образование
|Волонтерство. Развитие донорского движения «Пульсация»
|
|
|Образование
|Создание центров развития волонтерства и социального проектирования в малых городах(ЦРВ)
|
|
|Экология
|«Чистый и зеленый город»: развитие экологической культуры в регионах присутствия ГК «Росатом»
|
|
|Экология
|Совместный проект - Бумбатл
|
|
|Экология
|Совместный проект - Социология (экологическая повестка)
|3
|ПАО «Газпром»
|#МЫВМЕСТЕ
|Безопасные качественные дороги
|«Дорога – это не игра!»Программа по развитию безопасности дорожного движения, направленная на сохранение жизни и здоровья пешеходов.
|
|
|Демография
|Благотворительный проект «Газпром – детям»
|
|
|Демография
|Большие радости маленького поселка
|
|
|Культура
|Проект «Хранители»
|
|
|Образование
|Равные
|
|
|Образование
|Рисуй, и тебя услышат
|
|
|Образование
|Великие проекты Победы! (энергопоезда)
|
|
|Образование
|ЛЕГО-ГРЭС: Заряди энергией свой город!
|
|
|Образование
|Мобильная профориентация для сельских школьников
|
|
|Образование
|Хочу в газовики!
|
|
|Экология
|Сохраним беззащитное
|4
|ПАО «Ростелеком»
|РСПП
|Демография
|Благотворительный спортивный проект «Бегу и помогаю»
|
|
|Цифровая экономика
|Цифровое образование
|5
|АО «ДОМ.РФ»
|РСПП
|Демография
|Реализация площадок воркаута
|
|
|Жилье и городская среда
|ПРОЕКТ.Ф
|
|
|Наука и университеты
|Поддержка деятельности кафедры территориального развития имени В.Л. Глазычева Института общественных наук РАНХиГС
|6
|ПАО «Газпром нефть»
|#МЫВМЕСТЕ
|Образование
|Программа социальных инвестиций «Родные города»
|7
|ПАО «Интер РАО ЕЭС»
|#МЫВМЕСТЕ
|Экология
|Каждое дерево на счету
|8
|ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина
|РСПП
|Производительность труда
|Разработка системы наставничества операторов ДНГ СП «Татнефть – Добыча»
|
|
|Экология
|«Посланники ЦУР Татнефти»
|
|
|Экология
|Лес от АЗС
|9
|Российский концерн «Росэнергоатом»
|РСПП
|Наука и университеты
|Совместный проект - Наука рядом 2022
|
|
|Экология
|Осторожно! Скотч! (БАЭС)
|
|
|Экология
|Формула чистой воды (ЛАЭС)
|
|
|Экология
|Чистый город начинается с тебя (РАЭС)
|10
|ПАО «Промсвязьбанк»
|РСПП
|Демография
|Корпоративная социальная ответственность в интересах женщин
|
|
|Образование
|Обучающие курсы для детей
|
|
|Экология
|Совместный проект - Бумбатл
|11
|АО «Почта России»
|РСПП
|Демография
|Совместный проект - Деменция не старость!
|
|
|Здравоохранение
|Совместный проект - День сердца
|
|
|Здравоохранение
|Совместный проект - Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров!
|
|
|Культура
|Совместный проект - Новые сказки
|
|
|Экология
|Совместный проект - Бумбатл
|12
|АНО «Информационные центры по атомной энергии»
|АМР
|Наука и университеты
|Совместный проект - Наука рядом 2022
|
|
|Наука и университеты
|Совместный проект - Наука рядом 2022
|
|
|Наука и университеты
|Совместный проект - Наука рядом 2022
|
|
|Экология
|Совместный проект - День Волги
|13
|ФГУП ГХК
|АМР
|Образование
|Мы в ответе на ГХК
|14
|ПАО ППГХО
|АМР
|Экология
|Сохранение лесов
|15
|Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом»
|АМР
|Экология
|Совместный проект - День Волги
|16
|ПАО ОАК
|РСПП
|Наука и университеты
|Совместный проект - Наука. Территория героев
|
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|Крупный бизнес.Сетевой
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|1
|ООО «Корпоративный центр ИКС 5»
|#МЫВМЕСТЕ
|Демография
|Корзина доброты
|
|
|Демография
|Островок безопасности
|
|
|Демография
|Совместный проект - Деменция не старость!
|
|
|Образование
|Волонтеры. Островок безопасности
|
|
|Образование
|Волонтеры. Корзина доброты
|
|
|Образование
|Центры местного сообщества
|
|
|Экология
|Совместный проект - Бумбатл
|2
|ПАО «Вымпел-коммуникации»
|#МЫВМЕСТЕ/РСПП
|Цифровая экономика
|Платформа по обучению и трудоустройству специалистов с инвалидностью Everland при поддержке «Билайна»
|
|
|Цифровая экономика
|«Билайн».Медтех – технологии для развития медицинского кластера
|
|
|Цифровая экономика
|«Потеряться – не значит пропасть». Проект реализуется совместно с ПСО «ЛизаАлерт»
|3
|АО «Альфа-банк»
|АМР
|Образование
|Стипендиальная программа «Альфа-шанс»
|4
|ПАО «Банк ВТБ»
|РСПП
|Экология
|«Подари лес другу»
|
|
|
|
|
|Крупный бизнес.Регион
|
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|1
|АО «МХК ЕвроХим»
|РСПП
|Демография
|Спорт для будущих чемпионов
|
|
|Демография
|Совместный проект - Деменция не старость!
|
|
|Жилье и городская среда
|Общественные пространства
|
|
|Жилье и городская среда
|Города для жизни
|
|
|Здравоохранение
|Совместный проект - Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров!
|
|
|Культура
|Сохраняем наследие
|
|
|Культура
|Совместный проект - Культурные чтения
|
|
|Наука и университеты
|Международная Менделеевская олимпиада по химии
|
|
|Наука и университеты
|Совместный проект - Наука рядом 2022
|
|
|Образование
|Центры инженерного творчества
|
|
|Образование
|Образовательный центр для одаренных детей «Созвездие»
|
|
|Образование
|Кванториумы в регионах
|
|
|Образование
|Образовательная программа E-Generation
|
|
|Образование
|#20ДобрыхДел
|
|
|Образование
|Совместный проект - Линейка памяти
|
|
|Образование
|Совместный проект - Наука рядом 2022
|
|
|Туризм и индустрия гостеприимства
|Котельниково – Земля героев
|
|
|Туризм и индустрия гостеприимства
|Совместный проект - Линейка памяти
|
|
|Экология
|Лесовостановление
|
|
|Экология
|Чистые реки
|
|
|Экология
|Экопросвещение
|
|
|Экология
|Совместный проект - Бумбатл
|2
|ПАО «АФК Система»
|РСПП
|Демография
|Корпоративный благотворительный забег компаний Группы АФК «Система» #ЗаЛес
|
|
|Культура
|Музей без границ: инклюзивные проекты в Русском музее
|
|
|Международная кооперация и экспорт
|Создание центра компетенций в области многоэтажного деревянного домостроения из CLT-панелей в России
|
|
|Образование
|Образовательная платформа «Лифт в будущее»
|
|
|Образование
|Региональные фестивали «Система Fest»
|3
|АО СУЭК
|РСПП
|Демография
|Ветеранские смены
|
|
|Демография
|Профилактическая программа по борьбе с курением
|
|
|Жилье и городская среда
|Грантовый конкурс «Комфортная среда обитания»
|
|
|Здравоохранение
|Совершенствование системы здравпунктов
|
|
|Здравоохранение
|Наше здоровье: новые подходы к организации здравоохранения
|
|
|Культура
|Совместный проект - Культурные чтения в Кузбассе
|
|
|Культура
|Совместный проект - Культурные чтения в Красноярском крае
|
|
|Малое и среднее предпринимательство
|Школа социального предпринимательства
|
|
|Образование
|Академия карбона
|
|
|Образование
|Трудовые отряды СУЭК
|
|
|Образование
|Классы СУЭК
|
|
|Образование
|Двадцатка добровольцев
|
|
|Экология
|Кокуйское болото
|
|
|Экология
|Инновации для чистого неба
|
|
|Экология
|Экологический марафон «Zубочистка»
|
|
|Экология
|Совместный проект - Бумбатл
|4
|ООО УК «Металлоинвест»
|РСПП
|Демография
|Комплексная программа социальной поддержки пенсионеров (бывших работников)
|
|
|Демография
|Здоровье через питание
|
|
|Демография
|Лыжня России
|
|
|Жилье и городская среда
|Благоустройство территории «Теплый Колодезъ - зеленая долина Губкина»
|
|
|Жилье и городская среда
|Создание новых городских пространств
|
|
|Здравоохранение
|«За здоровую жизнь» - региональный проект скрининга колоректального рака
|
|
|Здравоохранение
|Организация мониторинга и анализа состояния здоровья работников
|
|
|Здравоохранение
|Концепция развития здравоохранения в г. Железногорск и Железногорском районе
|
|
|Наука и университеты
|Лаборатория металлографии
|
|
|Наука и университеты
|Лаборатория восстановления и упрочнения деталей горного и металлургического оборудования (ГМО)
|
|
|Наука и университеты
|Сталеплавильная научно-техническая лаборатория
|
|
|Образование
|Полигон рабочих профессий
|
|
|Образование
|Корпоративное волонтерство «Вместе! С призванием»
|
|
|Образование
|Центр дополнительного образования «НеШкола»
|
|
|Туризм и индустрия гостеприимства
|«Хочу на МГОК» - проект промышленного туризма на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева
|
|
|Цифровая экономика
|Международный молодежный эджайлтон «Технология открытого пространства»
|
|
|Экология
|Программа по изучению и сохранению лесов и биоразнообразия
|
|
|Экология
|Совместный проект - Бумбатл
|5
|АО «Группа компаний МЕДСИ»
|АМР
|Демография
|Проект «Будь здоров с МЕДСИ!»
|6
|ООО «Сахалинская энергия»
|РСПП
|Безопасные качественные дороги
|Программа «Управление вопросами безопасности дорожного движения»
|
|
|Демография
|Первенство Сахалинской области по национальным видам спорта среди детей коренных малочисленных народов Севера
|
|
|Культура
|Выставочный проект «Сила традиций»
|
|
|Культура
|Выставочный проект «Сокровища Севера»
|
|
|Образование
|Программа по развитию корпоративного волонтерства «Спешите делать добро»
|
|
|Образование
|Проект «Я – вклад в развитие своего острова»
|
|
|Образование
|Программа подготовки стажеров
|
|
|Экология
|Программа сохранения серых китов
|7
|ПАО «Северсталь»
|РСПП
|Демография
|Стальная Энергия
|
|
|Культура
|Благотворительная программа «Музеи Русского Севера»
|
|
|Международная кооперация и экспорт
|Программа «Северстали» по развитию бизнес-кооперации на территории муниципального образования «Город Череповец» и за его пределами
|
|
|Малое и среднее предпринимательство
|Программа «Северстали» по развитию территории муниципального образования «Город Череповец» - создание индустриального парка «Череповец»
|
|
|Образование
|Карьерный стартап
|
|
|Производительность труда
|Цифровая трансформация
|
|
|Экология
|Комплексная программа по снижению выбросов загрязняющих веществ ПАО «Северсталь» (Череповецкая площадка) в атмосферный воздух города Череповца
|
|
|Экология
|Сотрудничество «Северстали» и Дарвинского заповедника во имя орлов Русского Севера
|
|
|Экология
|Сохранение биоразнообразия в регионе присутствия компании «Северсталь» (Республика Карелия)
|8
|ПАО «ФосАгро»
|РСПП
|Демография
|Лыжный комплекс «Тирвас»
|
|
|Демография
|Программа «Детям России - образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД)
|
|
|Жилье и городская среда
|Наши любимые города
|
|
|Здравоохранение
|Корпоративная благотворительная программа «Мир без слез»
|
|
|Образование
|Программа «ФосАгро-школа»
|
|
|Образование
|Программа «ФосАгро-колледж»
|
|
|Образование
|Профориентационно-выставочный центр ФосАгро (музей)
|9
|ПАО «Сибур Холдинг»
|РСПП
|Экология
|Формула леса
|
|
|Образование
|Программа социальных инвестиций «Формула хороших дел»
|
|
|Демография
|Программа «Школа баскетбола»
|10
|ПАО «Полюс»
|РСПП
|Культура
|Конкурс региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон»
|
|
|Образование
|Образовательный проект «Полюс-класс»
|
|
|Туризм и индустрия гостеприимства
|Благоустройство Торгашинского хребта
|11
|ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
|РСПП
|Демография
|Лидеры здоровья
|
|
|Демография
|Охрана материнства и детства
|
|
|Демография
|Дружная семья
|
|
|Экология
|Охрана атмосферного воздуха
|12
|АО «НПФ Микран»
|РСПП
|Демография
|Корпоративный спорт сотрудникам компании
|
|
|Демография
|Помощь при рождении ребенка
|
|
|Наука и университеты
|Программа стажировки MICRANstart
|
|
|Наука и университеты
|Стипендиальные программы
|
|
|Наука и университеты
|Совместный проект - Наука рядом 2022
|
|
|Образование
|Взаимодействие с техникумами и колледжами г. Томска
|
|
|Образование
|Молодежный актив, волонтерство
|
|
|Производительность труда
|Корпоративное целевое обучение
|13
|ООО «Евраз»
|РСПП
|Демография
|«Евраз» - спорту
|
|
|Жилье и городская среда
|«Евраз» - городу
|
|
|Образование
|«Евраз» - детям
|14
|ГУП «Московский метрополитен»
|РСПП
|Культура
|Музей Московского метрополитена
|
|
|Образование
|35-й отряд
|
|
|Образование
|Центр профориентации Транспортного комплекса
|
|
|Производительность труда
|Конкурсы профессионального мастерства
|
|
|Производительность труда
|Корпоративный университет Транспортного комплекса
|15
|АО «Пигмент»
|МЫВМЕСТЕ
|Наука и университеты
|Совместный проект - Наука рядом 2022
|
|
|Образование
|PROПигмент: программы профориентации и корпоративного наставничества на базе Информационно-выставочного центра предприятия
|
|
|Производительность труда
|Тиражирование лучших практик реализации национального проекта по повышению производительности труда
|
|
|Туризм и индустрия гостеприимства
|«Пигмент»: маршруты в будущее
|
|
|Экология
|KRATA ENERGY: популяризация экологически чистого транспорта
|16
|ООО « УК Росводоканал»
|РСПП
|Экология
|ВодаЖизнь
|17
|АО «Елатомский приборный завод»
|#МЫВМЕСТЕ
|Демография
|Энергия побед
|18
|ООО «ФармЭко»
|РСПП
|Демография
|ФАРМЭКО – Бегом по «Золотому кольцу»
|19
|ПАО «Сегежа Групп»
|РСПП
|Жилье и городская среда
|Я шагаю по Сегеже
|
|
|Производительность труда
|АСД СегежаЛес
|20
|ООО «Тюмень Водоканал»
|РСПП
|Образование
|Росводоканал Добро. Образование
|
|
|Экология
|Росводоканал Добро. Экология
|21
|ООО «Газпром трансгаз Ухта»
|#МЫВМЕСТЕ
|Образование
|Благотворительный марафон «Мы – наследники Великой Победы»
|22
|ПАО «Дальневосточное морское пароходство»
|РСПП
|Образование
|Море возможностей
|
|
|Образование
|FESCO Детям
|23
|Приволжская железная дорога – филиал ОАО РЖД
|РСПП
|Туризм и индустрия гостеприимства
|Проект «Ретропоезд Воинский эшелон»
|24
|ООО «Симферопольское ПО Крымпласт»
|#МЫВМЕСТЕ
|Демография
|Развитие паралимпийского вида спорта – футбола 5х5
|
|
|Наука и университеты
|Совместный проект - Наука рядом 2022
|
|
|Образование
|Комплексная поддержка сотрудников предприятия
|25
|АО «Ситроникс»
|РСПП
|Цифровая экономика
|Беспилотное управление судами Sitronics Group
|26
|ООО «Учи.Ру»
|АНО НП
|Безопасные качественные дороги
|Совместный проект - Олимпиада. Безопасные дороги
|
|
|Культура
|Совместный проект - Олимпиада по русскому языку и литературе
|
|
|Малое и среднее предпринимательство
|Совместный проект - Олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству
|
|
|Цифровая экономика
|Совместный проект - Олимпиада. Безопасный интернет
|
|
|Экология
|Совместный проект - Олимпиада. Окружающий мир и экология
|27
|ООО «Омский завод технического углерода» (Волгоград)
|ТПП
|Здравоохранение
|#ВместоИнсульта
|
|
|Наука и университеты
|Базовая кафедра «Процессы и аппараты производства технического углерода» в Волгоградском государственном техническом университете (ВГТУ)
|28
|АО «Центр внедрения ПРОТЕК»
|Форум доноров
|Демография
|Социальная программа по преодолению бесплодия «Новая жизнь»
|29
|ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»
|РСПП
|Экология
|Совместный проект - День Волги
|30
|ООО «Газпром трансгаз Саратов»
|АНО НП
|Экология
|Совместный проект - День Волги
|31
|НАО «Национальная спутниковая компания»
|АНО НП
|Демография
|Совместный проект - Ты в игре!
|
|
|АНО НП
|Демография/Цифровая экономика
|Совместный проект - Рекламная кампания в поддержку НП «Демография» и НП «Цифровая экономика»
|32
|АО «АтомЭнергоСбытт»
|АМР
|Экология
|Совместный проект - День Волги
|33
|ООО «Газпром трансгаз Казань»
|АНО НП
|Экология
|Совместный проект - День Волги
|34
|ПАО «Росбанк»
|АНО НП
|Экология
|Совместный проект - День Волги
|35
|ООО «Иркутский завод гусеничной техники»
|АНО НП
|Наука и университеты
|Совместный проект - Наука рядом 2022
|36
|Южно-Уральская железная дорога - филиал ОАО РЖД
|АНО НП
|Наука и университеты
|Совместный проект - Наука рядом 2022
|
|
|
|
|
|Средний бизнес
|
|
|
|
|
|
|1
|ООО «Экофабрика Сибирский кедр»
|#МЫВМЕСТЕ
|Экология
|ЛесПросвет
|2
|ООО страховая компания «Росгосстрах Жизнь»
|АМР
|Образование
|Проект «Про жизнь» по обучению волонтеров основам страхования жизни
|3
|ООО «Большая тройка»
|#МЫВМЕСТЕ
|Экология
|Цифровая экология
|4
|ООО «УК ЭЛСИ»
|Форум доноров
|Образование
|Грантовый конкурс «Регион возможностей»
|
|
|Образование
|Программа компьютеризации сельских школ в регионах присутствия компании
|5
|ООО «МВС Груп»
|#МЫВМЕСТЕ
|Демография
|Инклюзивное трудоустройство людей с расстройством аутистического спектра (РАС) в штат компании
|6
|ООО «НП Экспериментальный завод»
|#МЫВМЕСТЕ
|Образование
|Квалифицированные кадры – основа успешного развития станкостроения
|7
|АО СОЭМЗ
|АНО НП
|Экология
|Циклическая экономика: замена пластиковых контейнеров на контейнеры из 100% макулатуры (пульперкартона)
|
|Малый бизнес
|
|
|
|
|
|
|1
|ООО «Киберпротект»
|#МЫВМЕСТЕ
|Цифровая экономика
|Курсы по кибербезопасности для школьников и учителей
|2
|ИП Селендеева Оксана Николаевна
|#МЫВМЕСТЕ
|Цифровая экономика
|Проект coddy donate
|3
|Центр «Витязь»
|#МЫВМЕСТЕ
|Образование
|Родные игры
|4
|ООО ВЭИА
|#МЫВМЕСТЕ
|Малое и среднее предпринимательство
|Акселерационная программа для социальных предпринимателей
|5
|ООО «Корпоративный центр здоровья Норникель»
|АНО НП
|Здравоохранение
|Корпоративная медицина «Норникеля»
|6
|ООО «Седьмой лепесток»
|#МЫВМЕСТЕ
|Экология
|Сеть пунктов приема вторичного сырья
|7
|ИП Киселев Владимир Андреевич
|#МЫВМЕСТЕ
|Образование
|Рекрутское депо – погружение в эпоху
|8
|ИП Паничкина Елена Сергеевна
|Деловая Россия
|Малое и среднее предпринимательство
|Менторский проект «Поверь в себя»
|9
|ИП Дрыгин Данил Владимирович
|#МЫВМЕСТЕ
|Образование
|Клуб робототехники и программирования RoboBIT
|10
|ИП Почтарёв Сергей Юрьевич
|#МЫВМЕСТЕ
|Демография
|Тропа героев
|11
|АО «Специализированный застройщик АНК»
|#МЫВМЕСТЕ
|Демография
|АНК - Мы за спорт!
|12
|ООО «Текстиль Коми Сыктывкарская швейная фабрика»
|#МЫВМЕСТЕ
|Демография
|Достойный труд - достойная жизнь
|13
|ООО «Туристическое агентство Магазин путешествий»
|#МЫВМЕСТЕ
|Образование
|Азбука Липецкой земли
|14
|ИП Пономарева Анна Алексеевна
|#МЫВМЕСТЕ
|Образование
|Проект «Благотворительный матч»
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|НКО
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|1
|БФ «Женщины за жизнь»
|#МЫВМЕСТЕ
|Демография
|Мамина работа
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|Демография
|Приданое малышу
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|Демография
|Мамино окно
|
|
|Демография
|Федеральная горячая линия
|
|
|Демография
|Сохрани в себе человека
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|Образование
|Школа волонтеров
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|Образование
|Карта волонтеров «Пчела»
|2
|БФ «Вклад в будущее»
|Форум доноров
|Демография
|Все получится!
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|Образование
|Волонтерская программа по финансовой грамотности для детей
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|Образование
|Программа по развитию личностного потенциала
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|Цифровая экономика
|Академия искусственного интеллекта для школьников
|3
|БФ развития дошкольного образования «Университет детства»
|АНО НП
|Образование
|Региональная школа
|
|
|Образование
|Международный конкурс имени Льва Выготского
|4
|Фонд гуманитарных проектов
|АНО НП
|Образование
|Проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»
|5
|БФ поддержки культуры и искусства Сергея Проскурина
|#МЫВМЕСТЕ
|Культура
|Развлекательно-просветительский проект «Фолк-шоу Жар-птица»
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|
|Образование
|Культурно-просветительский проект «Образование в цифре»
|
|
|Образование
|Культурно-просветительский проект «Моя история»
|6
|АНО «Сад памяти»
|#МЫВМЕСТЕ
|Экология
|Международная акция «Сад памяти»
|7
|БФ «Старость в радость»
|#МЫВМЕСТЕ
|Демография
|Активное долголетие
|
|
|Образование
|Волонтерство
|8
|АНО «Цифровая экономика»
|#МЫВМЕСТЕ
|Цифровая экономика
|Всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий «Урок цифры» за 2021 год
|9
|АНО «Информцентр развития добровольчества Гудсерфинг – добрые путешествия»
|#МЫВМЕСТЕ
|Туризм и индустрия гостеприимства
|Развитие системного выездного волонтерства в России на базе платформы «Гудсерфинг»
|10
|АНО «Центр развития киноиндустрииКиностудия имени Кира Булычева»
|АНО НП
|Образование
|Бесплатный национальный онлайн-кинотеатр «Киносферум»
|11
|ГБУ Краснодарского края «Фишт»
|#МЫВМЕСТЕ
|Экология
|Проект Ресурсосбережение - экомарафон «Переработка»
|12
|ОО «Городские реновации»
|#МЫВМЕСТЕ
|Жилье и городская среда
|План на город
|
|
|Экология
|#ЯБерегу
|
|
|Экология
|Мастерская ресайклинга
|13
|Фонд ФОРОТЕХ
|#МЫВМЕСТЕ
|Цифровая экономика
|Всероссийский социальный проект по профориентации и киберсоциализации «Справочно-игровой сервис SkillCity»
|14
|АНО по развитию спорта «паркран»
|#МЫВМЕСТЕ
|Демография
|5 ВЁРСТ
|15
|Общероссийская ФСОО «Федерация тхэквондо (спорт глухих и спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)»
|#МЫВМЕСТЕ
|Демография
|Развитие массового адаптивного спорта (тхэквондо)
|16
|Общероссийская ФСОО «Федерация воздушно-силовой атлетики России»
|#МЫВМЕСТЕ
|Демография
|Прорыв к здоровью
|17
|Фонд поддержки школьной профориентации «Зеленая кисточка»
|#МЫВМЕСТЕ
|Образование
|Всероссийский социальный проект ранней профессиональной ориентации школьников «Зеленая кисточка»
|18
|Фонд Международного медицинского кластера
|#МЫВМЕСТЕ
|Здравоохранение
|Молекулярная онкология
|19
|АНО ЦАФРДОВ
|#МЫВМЕСТЕ
|Демография
|Программы развития адаптивного спорта в России
|20
|БФ поддержки слепоглухих «Со-единение»
|Форум доноров
|Демография
|Спортивные занятия для слепоглухих людей
|
|
|Демография
|Сопровождаемое проживание
|
|
|Цифровая экономика
|Курсы компьютерной грамотности для людей с одновременным нарушением слуха и зрения
|21
|БФ соцподдержки и развития потенциала личности «Ветер добрых перемен»
|#МЫВМЕСТЕ
|Демография
|Детский футбольный турнир «Чемпионат победителей»
|22
|БФ «Искусство, наука и спорт»
|АНО НП
|Демография
|#ВСЕНАСПОРТрф
|
|
|Культура
|Инклюзивный социокультурный проект «Особый взгляд на Золотое кольцо»
|23
|БФ «Подари солнечный свет»
|#МЫВМЕСТЕ
|Демография
|Ресурсный центр ранней помощи. Школа для родителей «Новая жизнь вместе»
|24
|БФ «Дорога к дому»
|Форум доноров
|Демография
|Комплексная служба поддержки семей с детьми
|
|
|Образование
|Дети Череповца. Путь к успеху
|25
|АНО «Центр Арктические инициативы»
|АНО НП
|Туризм и индустрия гостеприимства
|Культурно-просветительский проект «Дети Арктики»
|26
|БФ «География добра»
|#МЫВМЕСТЕ
|Экология
|Образовательно-экологический проект «Добрый пластик»
|27
|БФ «Татнефть»
|Форум доноров
|Здравоохранение
|«Татнефть» на благо людей
|
|
|Культура
|Культура на благо людей
|28
|Фонд--собственник целевого капитала «Фонд поддержки талантливой молодежи Будущие лидеры»
|#МЫВМЕСТЕ
|Образование
|Школа лидеров будущего
|29
|АНО «Защита.Забота.Закон»
|#МЫВМЕСТЕ
|Образование
|Фабрика добрых дел
|30
|ВОД «Волонтеры-медики»
|#МЫВМЕСТЕ
|Здравоохранение
|Совместный проект - Оберегая сердца
|
|
|Здравоохранение
|Совместный проект - Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров!
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|
|Здравоохранение
|Совместный проект - #ДоброВСело
|
|
|Здравоохранение
|Совместный проект - Всероссийский урок здоровья «Будь здоров!»
|
|
|Здравоохранение
|Совместный проект - #ВместоИнсульта
|31
|ЧУК «Военно-исторический музей Наследие »
|#МЫВМЕСТЕ
|Образование
|Бронекатер БК 31
|32
|АНО «Событие»
|#МЫВМЕСТЕ
|Экология
|Мусор из головы
|33
|БФ развития инклюзии в спорте «Больше чем можешь»
|#МЫВМЕСТЕ
|Демография
|Благотворительный фонд развития инклюзии в спорте «Больше чем можешь»
|34
|РРОО по реализации гранжданских инициатив «Общий интерес»
|#МЫВМЕСТЕ
|Образование
|Увековечивание памяти подвига летчиков Б.В. Капустина и Ю.Н. Янова
|35
|БФ Алексея и Анастасии Денисенко «Твой путь к мечте»
|#МЫВМЕСТЕ
|Демография
|Народная зарядка с чемпионом
|36
|АНО «Центр паллиативной помощи - хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых»
|#МЫВМЕСТЕ
|Образование
|Помощь идет
|37
|ОРОО СПК «Витязь»
|#МЫВМЕСТЕ
|Жилье и городская среда
|Спортивный экопарк «Новый Легост»
|38
|АНО «Центр развития и поддержки семьи Росток»
|#МЫВМЕСТЕ
|Образование
|Добрые руки
|39
|Нижегородская РОЭМО «Изменим мир»
|#МЫВМЕСТЕ
|Экология
|Экодвижение «разДельно»
|40
|ОО детей и молодежи «Волонтерское добровольческое движение Импульс» Слюдянского района
|#МЫВМЕСТЕ
|Образование
|Школа резерва лидеров волонтерского добровольческого движения «Импульс» Слюдянского района
|41
|АНО «ОНЦ Ойкумена»
|#МЫВМЕСТЕ
|Экология
|Переработка мусора
|42
|Плавская районная Тульской области МОО волонтеров «Патриот»
|#МЫВМЕСТЕ
|Образование
|Проект «Школа социального аниматорства»
|43
|РОО «Тюменский атлетический клуб Антей»
|#МЫВМЕСТЕ
|Демография
|Область здоровья
|44
|АНО «Центр организации спортивных мероприятий»
|#МЫВМЕСТЕ
|Демография
|Проект KareliaSport
|45
|АНО «Центр социальной помощи Доброе дело»
|#МЫВМЕСТЕ
|Демография
|Забота без границ
|46
|ГБУ «Окружной общественный центр имени Моссовета, территориальное управление Богородское»
|#МЫВМЕСТЕ
|Образование
|Добровольческая программа «Дорога добрых дел в Богородском»
|47
|ОООР Ассоциация работодателей внеуличного транспорта России
|РСПП
|Наука и университеты
|Совместный проект - Наука. Территория героев
|48
|Альянс «Серебряный возраст»
|#МЫВМЕСТЕ
|Демография
|Совместный проект - Активное долголетие
|49
|Ассоциация волонтерских центров
|#МЫВМЕСТЕ
|Демография
|Совместный проект - Активное долголетие
|50
|БФ «Почет»
|Форум доноров
|Демография
|Совместный проект - Активное долголетие
|51
|Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко
|Форум доноров
|Демография
|Совместный проект - Активное долголетие
|52
|ГБУ «Кванториум Дружба»
|#МЫВМЕСТЕ
|Наука и университеты
|Совместный проект - Наука рядом 2022