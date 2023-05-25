Суд в Саратовской области изъял из семьи двух школьников, повредивших надгробия на кладбище

Балашовский районный суд Саратовской области временно изъял из семей двух школьников, которые повредили 53 надгробия и 14 крестов на кладбище в городе Балашов. Детей отправят специальное учреждение, следует из пресс-релиза суда.

Первого мальчика поместят «в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на два года», как нуждающегося в особых условиях воспитания. Его охарактеризовали «отрицательно», добавив, что он «состоит на учете у врача психиатра», проживает в семье, находящейся «в социально опасном положении». Его мать, следует из пресс-релиза, неоднократно привлекалась за неисполнение родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).

Второго мальчика суд направил в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на 20 суток. Из пресс-релиза следует, что его также охарактеризовали «отрицательно», как подверженного влиянию старших детей.

Как сообщало региональное МВД, 23 апреля в полицию поступило сообщение от сторожа Поворинского кладбища Балашова о повреждении надгробий и крестов. Из сообщения ведомства следует, что двое мальчиков 12 и 13 лет «опрокинули погребальные стелы из хулиганских побуждений». Родителей привлекли к административной ответственности.

Лусине Баласян