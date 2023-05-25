На Украине производителя Alpen Gold внесли в перечень спонсоров войны

Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны американскую корпорацию Mondelez International (выпускает в России «Медвежонка Барни», Alpen Gold). В качестве причины НАПК указал, что компания не прекратила деятельность на территории России после начала спецоперации на Украине.

«Mondelez публично афиширует свою благотворительную помощь детям, пострадавшим от российского вторжения в Украину. Однако в то же время лукаво расширяет свою деятельность в стране-агрессоре и продолжает платить значительные средства в ее госбюджет»,— говорится в пресс-релизе на сайте НАПК.

По итогам 2022 года прибыль российского филиала Mondelez International составила $339 млн, выручка — более $1 млрд. В марте прошлого года компания сообщила о приостановке инвестиций и рекламы своего российского бизнеса. В октябре гендиректор корпорации Дирк Ван де Пут объяснил нежелание покидать российский рынок тем, что компания «снабжает продуктами обычных людей», а также обеспечивает рабочие места для 3 тыс. человек.

Mondelez International ведет деятельность на территории России с 1994 года. С 2013 года на российском рынке компанию представляет ее дочерняя структура «Мон’дэлис Русь». В России три завода компании: две фабрики во Владимирской области (выпускают «Юбилейное», «Медвежонка Барни», шоколад Alpen Gold, «Воздушный», Milka) и завод в Великом Новгороде (выпускает жевательные резинки Dirol и леденцы Halls).

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