Пашинян подтвердил готовность Армении разблокировать проезд для транспорта из Азербайджана

Армения готова разблокировать все транспортные и экономические связи и коммуникации, заявил премьер Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он сказал об этом в контексте взаимоотношений с Азербайджаном.

Господин Пашинян констатировал напряженную ситуацию в Нагорном Карабахе и вновь обвинил Баку в блокировке Лачинского коридора, а также поставок газа и электроэнергии в регион. По его словам, затруднены также поставки продовольствия. Премьер отметил поддержку российских миротворцев, но обратил внимание, что «блокирование Лачинского коридора произошло» в их присутствии.

«Сегодня мы в рабочем режиме обсуждали вопросы, связанные с разблокировкой региональных коммуникаций. Я хочу еще раз подтвердить, что Армения действительно заинтересована в этом: мы готовы приступить к разблокировке всех транспортных и экономических связей и коммуникаций на основе суверенитета и юрисдикции нашей страны»,— сказал господин Пашинян. Его слова приводятся на сайте Кремля. Он отметил, что к пограничные и таможенные службы готовы обеспечить «нормальный переход всех транспортных средств, железнодорожных составов, в частности, через территорию Армении».

В свою очередь, Ереван ожидает, что Азербайджан откроет для грузов свою железную дорогу через Нахичевань, «например, в РФ, в Исламскую Республику Иран». «Мы ожидаем решение этого вопроса на паритетной основе, как я уже сказал, на основе суверенитета и юрисдикции стран»,— добавил господин Пашинян.

Господин Путин, в свою очередь, заверил, что Россия не меняла своей позиции насчет Лачинского коридора. «Вы знаете, что в дискуссии и с нашими армянскими друзьями, и с Азербайджаном мы всегда придерживались и сейчас придерживаемся именно этой позиции»,— отметил российский лидер.

Президент РФ обратил внимание, что у Баку нет изменения насчет планов по разблокировке транспортных направлений. «Но надо сказать, что и азербайджанская сторона подтверждает, что никаких изменений на этот счет у Азербайджана нет, они без всяких вариантов признают полный суверенитет Армении над этой территорией, и какая-то двойная, тройная трактовка всего, что связано с возможной разблокировкой транспортного сообщения, она не имеет под собой никаких оснований»,— добавил господин Путин.

Ранее сегодня, 25 мая, вопрос двусторонних отношений Армении и Азербайджана поднимался в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве. Господин Пашинян и господин Алиев устроили перепалку насчет Лачинского коридора, но оба согласились с тем, что у сторон больше нет территориального спора.

Леонид Уварчев