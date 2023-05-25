Длинные пассивы уложат в закон

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан на добровольной основе. Для этого нужно будет заключить соответствующий договор с негосударственным пенсионным фондом и перевести на эти цели средства пенсионных накоплений. Их возврат на формирование накопительной пенсии не предусмотрен.

В течение трех лет для граждан, заключивших договор долгосрочных сбережений в период 2024–2026 годов и уплативших взносы по договору долгосрочных сбережений в сумме не менее 2 тыс. руб., государством будет осуществляться поддержка путем софинансирования. При доходе до 80 тыс. руб.— 1 руб. софинансирования на 1 руб. взносов; при доходе (по данным ФНС за истекший календарный год) от 80 до 150 тыс. руб. — 1 руб. софинансирования на 2 руб. взносов. Участники системы смогут оформить ежегодный налоговый вычет до 52 тыс. руб.

Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно забрать в любой момент, но с потерей дохода.

Максим Буйлов