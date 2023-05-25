Здоровее будут

Бюджет летней оздоровительной кампании в Нижегородской области вырос на треть по сравнению с предыдущим годом и составит 1,4 млрд руб. По прогнозам областного минобразования, в детских лагерях и санаториях смогут отдохнуть почти 135 тыс. юных нижегородцев. Для них будут работать 1100 лагерей различного типа, из которых всего 54 лагеря — оздоровительные. Остальные в своем большинстве созданы при школах, где дети учатся. Нижегородские депутаты сочли такую ситуацию «катастрофой». Также они предложили областным властям не увлекаться только цифровыми информационными сервисами и дублировать в виде бумажных памяток или буклетов информацию о том, где дети могут отдохнуть летом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВДЦ «Орленок» Фото: ВДЦ «Орленок»

Нижегородское министерство образования поделилось планами проведения летней оздоровительной кампании среди детей и подростков. Консолидированный бюджет кампании составит 1,42 млрд руб., что на 30% больше по сравнению с годом ранее. В рамках правительственного часа на заседании областного заксобрания и.о. министра Нина Кизилова сообщила, что всего в детских лагерях за лето должны отдохнуть 134,7 тыс. нижегородских школьников. Это на 4,1% больше по сравнению с предыдущим годом. Госпожа Кизилова уточнила, что почти 120 тыс. детей отдохнут на территории своего региона, остальные — за его пределами.

Заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов добавил, что в областной реестр по состоянию на май 2023 года включены 1116 лагерей, но работу с 1 июня начнут 1100. Остальные не будут работать, так как закреплены за школами, где идет ремонт, или за центрами социальной реабилитации, которые будут заняты выполнением своих непосредственных задач.

Нина Кизилова также уточнила, что в 2023 году стоимость путевки в обычный летний лагерь на одну смену в 21 день составит 33,3 тыс. руб., в санаторно-оздоровительные — 45,9 тыс. руб. При оформлении заявки на путевку родители также могут написать заявление на получение льготной путевки и сэкономить до 90% от ее стоимости.

Также они могут получить частичную компенсацию 50–90% от стоимости путевки. По словам и.о.министра, в летней оздоровительной кампании примут участие более 33 тыс. детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Среди них более 3,7 тыс. школьников, чьи родители участвуют в специальной военной операции. Для этих детей летний отдых будет бесплатным. Также в нижегородских лагерях пройдет 45 инклюзивных смен, в них примут участие более 400 детей с особенностями развития. В лагере «Волжский берег» будет открыт специализированный инклюзивный детский центр, где смогут отдыхать школьники с ограниченными возможностями и расстройством аутического спектра.

Депутат Роман Кабешев поинтересовался, сколько всего лагерей будут действительно оздоровительными и сколько заявок на путевки в такие лагеря поступает от родителей. Госпожа Кизилова уточнила, что оздоровительных лагерей в Нижегородской области 54, остальные — лагеря, открытые при школах, где дети учатся. Она также сообщила, что до 10% желающих не попадают в оздоровительные лагеря летом. Им предлагают оздоровиться в этих же лагерях осенью или в декабре.

«Как правило, все 100% желающих мы закрываем в сентябре или в дни осенних каникул», — пояснила и.о. министра.

Депутат Антон Ананьин назвал ситуацию с количеством загородных оздоровительных лагерей катастрофической, он считает, что она требует отдельного обсуждения. Также господин Ананьин предложил министерству образования размещать информацию о возможностях детского отдыха во всех школах в бумажном виде. На это заместитель губернатора по внутренней политике Андрей Гнеушев заявил, что в ближайшее время региональные власти намерены усовершенствовать цифровые сервисы, где можно будет получить всю интересующую информацию.

«В таких вопросах цифра без бумаги полноценна будет лет через десять. Пока бабушкам, дедушкам и не сильно продвинутым в цифровых технологиях родителям и учителям необходимо дублировать всю информацию в бумажном виде», — уверен Антон Ананьин.

Новый глава министерства социальной политики Игорь Седых сообщил, что от воспитанников детских домов поступило предложение, чтобы их на летний отдых отправляли в лагеря, где отдыхают не только дети-сироты. «Мы бы хотели, чтобы по итогам нашего обсуждения в рекомендации правительству включили пункт о разработке программы по предоставлению путевок детям-сиротам в лагеря, где отдыхают обычные дети. Это важно для социализации воспитанников детских домов и их дальнейшего развития», — считает господин Седых.

Спикер заксобрания Евгений Люлин поддержал это предложение. Подводя итог обсуждения, он заявил, что правительственный час прошел «с пользой». Теперь его будут проводить на каждом заседании областного парламента.

Андрей Репин