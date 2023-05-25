Съезд с ЗСД на Планерную улицу временно перекроют

В Санкт-Петербурге в связи с проведением плановых работ по ремонту наружного освещения в ночь на пятницу, 26 мая, с 00:00 до 01:00 будет временно перекрыт съезд на развязке Западного скоростного диаметра с Богатырским проспектом на Планерную улицу при движении с юга.

Как сообщили в компании «Магистраль Северной столицы», в качестве альтернативы автомобилистам рекомендовано использовать съезд с ЗСД на Богатырский проспект.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за дорожных работ с 25 мая по 4 июня на участке КАД между развязками с Шафировским проспектом и с трассой Петербург-Матокса будут перекрывать движение по третьей и четвертой полосам. Кроме этого, на КАД сейчас действуют ограничения между вантовым мостом и Мурманским шоссе.

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