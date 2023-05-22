На северо-востоке КАД перекроют две полосы из-за дорожного ремонта

В связи с проведением дорожных работ на участке КАД между развязками с Шафировским проспектом и с трассой Петербург-Матокса с 25 мая по 4 июня будут перекрывать движение по третьей и четвертой полосам, а по первой и второй полосам введут ограничение скорости до 50 км/ч. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Как уточнили в ведомстве, работы будут производить на участке внешнего кольца с 38-го по 30-й км, в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки могут скорректировать с учетом погодных условий, пояснили на предприятии.

«Ъ-СПб» писал, что на период с 22 по 29 мая на КАД в Петербурге также ограничено движение между вантовым мостом и Мурманским шоссе.

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