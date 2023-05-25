«Газпром» выпустил облигации на 45 млрд руб. Финальный ориентир ставки первого купона установлен на уровне 10%. Ему соответствует доходность к оферте в размере 10,38% годовых, по выпуску предусмотрены квартальные купоны. Сбор заявок на заем прошел накануне. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Поручитель по выпуску — ПАО «Газпром». Техразмещение запланировано на 30 мая. «Результаты размещения по объему и структуре инвесторского спроса и условиям заимствования достойны высокой профессиональной оценки. Это системная кропотливая работа эмитента, которая задает тон всему рынку долгового капитала России»,— отметил руководитель блока рынка капиталов Газпромбанка.

Chanel подвела итоги 2022 года. Выручка компании подскочила на 17% и превысила $17 млрд. Операционная прибыль выросла почти до $6 млрд. Во всех продуктовых категориях отмечен двузначный рост. В прошлом году Chanel на 14,5% увеличила инвестиции в «мероприятия по поддержке бренда», они превысили $2 млрд. На 12% выросла численность персонала. На конец 2022-го на марку работали 32 116 сотрудников по всему миру.

Alibaba Group планирует нанять до конца года порядка 15 тыс. человек. В сообщении компании говорится, что «шести основным подразделениям бизнеса понадобится в общей сложности 15 тыс. новых сотрудников», 3 тыс. из которых будут выпускниками вузов. Кроме того, Alibaba назвала слухами сообщения о массовых сокращениях. Ранее Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что Alibaba готовится сократить 7% штата (около 1 тыс. человек) облачного подразделения.