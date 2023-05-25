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Коммерсантъ FM
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В Минобороны не планируют расширять список заболеваний для освобождения от мобилизации

Сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания не планируется признавать основанием для освобождения граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил замначальника главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александр Серговенцев на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

Господин Серговенцев сообщил, что в целом не планируется расширять перечень заболеваний, которые являются основанием для освобождения от военной службы в рамках частичной мобилизации. «Если мы внесем туда диабет, нам надо будет вносить туда гипертоническую болезнь. Внесем гипертоническую болезнь, будем вносить ишемическую болезнь. Так мы дойдем до того, что у нас не останется ни одного военнослужащего, потому что у всех есть хронические заболевания. Есть постановление правительства, давайте его вместе выполнять»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Александр Серговенцев считает, что в указе президента четко прописаны критерии для тех, кто не подлежит военному призыву — это уголовное преследование, предельный возраст (65 лет) и попадающие в категорию «Д» (негодны к службе). Минобороны направило во все регионы методику медосмотра и при необходимости медосвидетельствования граждан при призыве. Утверждается, что благодаря этим документам около 40 тыс. человек с призывных пунктов были направлены на военно-врачебную экспертизу.

6 тыс. человек были отнесены к категории «Д» и «сразу не были мобилизованы». Еще 7 тыс. человек была предоставлена отсрочка. Господин Серговенцев отметил, что позже ведомство получило возможность увольнения военнослужащих, призванных по частичной мобилизации, с категорией «В» в случае, если у них есть «социально значимые заболевания».

Частичная мобилизация проводилась в РФ с 21 сентября по 28 октября. В начале ноября президент РФ Владимир Путин сообщал, что в ее рамках были призваны 318 тыс. человек.

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