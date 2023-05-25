Бюджет Рыбинска на 40% снизил кредиторскую задолженность

Кредиторская задолженность бюджета Рыбинска в 2022 году снизилась на 40% по сравнению с 2021 годом. Соответствующие данные предоставил глава города Дмитрий Рудаков в ходе своего отчета перед депутатами муниципального совета

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, «Вконтакте» Фото: Дмитрий Рудаков, «Вконтакте»

«Дорогие банковские кредиты полностью заменили дешевыми бюджетными. Это существенно сократило расходы на обслуживание долга и высвободило дополнительные средства на программы развития»,— написал господин Рудаков.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в прошлом году Михаил Евраев подписал постановление о прощении задолженности восьми городам, муниципальным районам и поселениям перед областным бюджетом. Общая сумма основного долга по подлежащим прощению кредитам составила 522,3 млн руб., в том числе 275,5 млн руб. «простили» Рыбинску.

По итогам 2022 года, расходы Рыбинска превысили доходы на 3 млн руб., хотя по объемам поступлений удалось привлечь и потратить 8,1 млрд руб., что на 1,3 млрд руб. больше, чем в 2021 году.

Алла Чижова