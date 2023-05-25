Банкротством строителя воронежских гостиниц Ramada Plaza и «Арт-отель» заинтересовалась прокуратура

Арбитражный суд Воронежской области вынес определение о привлечении прокуратуры Воронежской области к делу о банкротстве ООО «Стройсервис» Павла Какалии и Александра Муштаева. Эта компания открыла в Воронеже пятизвездные гостиницы Ramada Plaza и «Арт-отель» (в феврале их выкупил у разорившегося владельца холдинг ДСК), а также была соинвестором строительства крупнейшего в городе ТРЦ «Галерея Чижова». Прокуратура привлечена к делу как «третье лицо», сообщается в опубликованном в картотеке суда определении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В документе сказано, что прокурор «вступает в дело в целях обеспечения законности». По данным источников «Ъ-Черноземье», близких к рассмотрению дела, представители надзорного ведомства стали ходить в суд на заседания, на которых рассматриваются вопросы финансовых взаимоотношений «Стройсервиса» и АО «Галерея Чижова», а также особенности налогообложения последней компании, контролируемо структурами депутата Госдумы от региона Сергея Чижова.

Прокуратура региона также попыталась включиться в обособленный спор, в рамках которого «Стройсервис» пытается взыскать с «Галереи Чижова» 442,8 млн руб. «необосновательного обогащения» и «процентов за пользование чужими денежными средствами». В рамках этого спора компания, до ноября 2021 года владевшая 15% недвижимости ТРЦ, пытается взыскать с бывшего партнера долю от арендных платежей. Она, которая, как считает истец, причиталась ему, но была удержана основным собственником здания.

Рассматривающий иск воронежский арбитраж отказал в ходатайстве прокуратуры и не стал подключать надзорное ведомство к рассмотрению этого спора. Представители прокуратуры уже обжаловали отказное решение в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

В прокуратуре региона не стали комментировать «Ъ-Черноземье» интерес к банкротству «Стройсервиса». «Прокурор не дает каких-либо объяснений по существу находящихся в его производстве дел и материалов»,— сказано в ответе на запрос «Ъ-Черноземье» от начальника гражданско-судебного отдела ведомства Марии Зацепина.

Подробнее о том, на каких условиях ДСК стал владельцем Ramada Plaza и «Арт-отеля» в Воронеже,— в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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