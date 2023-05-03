На федеральных трассах Ленобласти и КАД собрали 26 тысяч кубометров мусора за весну

За два месяца весны 2023 года на федеральных трассах Ленинградской области и кольцевой автодороге Петербурга собрали более 26 тыс. кубометров мусора и смета. Об этом 3 мая рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Самым загрязненным участком назвали КАД — на дороге собрали 1269 кубометров мусора 15 628 кубометров смета. На втором по степени загрязнения месте находится Мурманское шоссе, где убрано 1110 кубометров смета и 297 кубометров мусора. На третьем — трасса М-10 «Россия» с 267 кубометрами мусора и 1443 кубометрами смета. По словам Упрдора, загрязнение этих участков связано с большим количеством автомобилей на них и высокой пропускной способностью.

Автодорога А-215 Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволк стала самой чистой дорогой в Петербурге и Ленобласти. При этом она является самой удаленной от Петербурга трассой. Там было собрано 10 кубометров мусора и 40 — смета.

В работах по уборке принимают участие около 200 единиц техники и более 350 сотрудников, добавили в пресс-службе ФКУ. Каждый день дорожники расходуют более одной тысячи кубометров воды для уборки КАД.

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