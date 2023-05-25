«Очень важный элемент — кольцевая подсветка Aura»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие решения разработчиков смартфона можно назвать удачными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vivo Фото: Vivo

Текущий флагман Vivo — доступный в России V27 — был заявлен как мастер портретной фотографии. Насколько он в этом действительно хорошо, я выяснял в ходе тестирования.

В основной блок камер инженеры установили 50-мегапиксельный сенсор с фазовым автофокусом и оптической стабилизацией, широкоугольный на 8 Мп с углом в 120 градусов и 2-мегапиксельный модуль для макросъемки. Сразу отмечу хорошую работу стабилизации при записи видео. Если бы динамический диапазон был чуть шире, то доступная запись в 4K с частотой 30 кадров в секунду была бы гораздо привлекательней. Если съемка проводится для себя, то советую ограничиться Full HD, но выбрать максимальную частоту в 60 Гц.

Более практичным видео с ультравысоким разрешением кажется при съемке на селфи-камеру, ведь 50-мегапиксельный фронтальный модуль с автофокусом вроде должен здорово подходить для записи блога. И, кроме выбора качества изображения, есть набор соответствующих режиму настроек: величина стабилизации, киношное соотношение картинки, уровень, готовые стилистические фильтры для блога и даже телесуфлер. Но как бы я ни миксовал настройки видео на V27, в результате наблюдаются едва заметные подергивания. Похоже, это что-то на программном уровне, а значит, поправимо при следующих обновлениях.

Очень важный для флагмана Vivo элемент — кольцевая диодная подсветка Aura. Она якобы обеспечивает портретные снимки студийного качества. Уверен, любой фотограф согласится, что близкий к заявленному результат доступен при умении использовать окружающий свет. То есть это не работает идеально само по себе, надо пробовать. Aura хорошо рассеивает диодное свечение, так что в темное время суток портреты получаются качественнее, чем у сравнимых смартфонов. Но рассчитывать на автоматические шедевры не стоит.

Режим супермакро и ультраширокая съемка в Vivo V27 довольно капризны даже днем при облачной погоде. Это точно не основные сценарии для фото и видео на этом смартфоне. На любовь к солнцу как бы намекает фотохромное покрытие задней спинки, которое меняет цвет с голубого на темно-синий под действием ультрафиолета.

Спасибо разработчикам смартфона за наличие быстрой зарядки мощностью 66 Вт и пылевлагозащиты. Также было бы здорово поднять чуть выше встроенный в дисплей сенсор отпечатка пальцев.