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Коммерсантъ FM
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Гладков сообщил о работе системы ПВО над Белгородским районом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу, по словам главы региона, сбит беспилотник. Информация о последствиях на земле уточняется.

Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сводке инцидентов в области за 24 мая, как сообщил господин Гладков ранее сегодня, 25 мая, на подлете к селу Соломино, которое находится также в Белгородском районе, был сбит беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

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