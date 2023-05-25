Гладков сообщил о работе системы ПВО над Белгородским районом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу, по словам главы региона, сбит беспилотник. Информация о последствиях на земле уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сводке инцидентов в области за 24 мая, как сообщил господин Гладков ранее сегодня, 25 мая, на подлете к селу Соломино, которое находится также в Белгородском районе, был сбит беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

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