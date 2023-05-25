Владимир Путин пригласил президентов стран Африки в Петербург

Президент России Владимир Путин пригласил глав государств и правительств Африканского континента в Санкт-Петербург и поздравил их с днем Африки, сообщила президентсткая пресс-служба в четверг, 25 мая.

«Уверен, что второй саммит Россия—Африка, который состоится в июле в Санкт-Петербурге, позволит определить новые задачи по расширению конструктивного сотрудничества нашей страны с африканскими партнёрами в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах. Буду рад видеть африканских лидеров в Санкт-Петербурге»,—говорится в обращении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Господин Путин отметил, что в июле в Санкт-Петербурге состоится второй саммит Россия—Африка. По его мнению, мероприятие «позволит определить новые задачи по расширению конструктивного сотрудничества нашей страны с африканскими партнерами в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах».

Саммит Россия—Африка пройдет в Петербурге с 26 по 29 июля.

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