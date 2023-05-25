Загрязнение земли серой в Саратовской области может обернуться уголовным делом

В Саратовской области может быть возбуждено уголовное дело по факту масштабного загрязнения земли серой. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

По данным ведомства, на территории бывшего завода "Химволокно" в Балаково обнаружен очаг складирования и возгорания отходов серы. Площадь земельного участка, загрязненного химикатами, составляет 8 гектар. От свалки исходит резкий запах, который вызвал жалобы местных жителей. Специалисты в противогазах провели мониторинг почвы, воздуха и загрязняющих веществ.

Предварительно установлено, что отходы серы могут относиться к III классу опасности. Росприроднадзор начал расчет ущерба окружающей среде и поиск виновных в нарушении. "Будет инициирован вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам загрязнения, отравления или заражения окружающей среды", — заявили в управлении. Они также потребовали рекультивации и восстановления земель.

Никита Маркелов