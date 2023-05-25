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Коммерсантъ FM
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Верховный суд России ликвидировал ПАРНАС

Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Партии народной свободы» (ПАРНАС), сообщает «Интерфакс». В соответствии с решением суда, ликвидации также подлежат региональные отделения и иные структурные подразделения партии. В силу решение суда пока не вступило и может быть обжаловано.

В своем иске Минюст обращал внимание на закон «О политических партиях», согласно которому партия должна иметь региональные отделения не менее чем в половине российских субъектов. Однако у ПАРНАСа нет необходимого числа региональных представительств, отмечало министерство. «Партия не предпринимает попыток нарастить число региональных отделений и устранить выявленные нарушения. Ситуация только усугубляется»,— подчеркнула в ходе судебного заседания представительница министерства.

В свою очередь, юрист ПАРНАСа подчеркивал, что в партии не были осведомлены о закрытии части региональных отделений и проведении проверки. В настоящее время партия представлена 40 отделениями, два из них ликвидированы, но соответствующие решения еще не вступили в силу. Представитель партии также настаивал, что необходимую половину регионов необходимо считать не от 89 субъектов, а от 85, поскольку в присоединенных в сентябре 2022 года к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях органы исполнительной власти, контролирующие политические партии, будут созданы только к лету текущего года.

ПАРНАС ведет свою историю от Республиканской партии России (РПР), созданной в 1990 году. В 2007 году РПР была ликвидирована решением Верховного суда России. В 2010 году состоялся учредительный съезд Партии народной свободы «За Россию без произвола и коррупции». Сопредседателями новой партии стали Михаил Касьянов, Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов (признан иностранным агентом в РФ).

В 2012 году Верховный суд отменил решение о ликвидации на основании постановления Европейского суда по правам человека. На основе РПР начала действовать «Партия народной свободы». Владимир Милов покинул партию в 2011 году, Владимир Рыжков — в 2014-м. Борис Немцов руководил партией с 2012 по 2015 год. В декабре 2016-го съезд ПАРНАСа переизбрал Михаила Касьянова председателем партии. В 2022-м господин Касьянов покинул Россию.

Милена Костерева

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