Секунды финал берегут

Первым финалистом нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли стал клуб, который в play-off проник с огромным трудом, но в кубковой стадии преобразился. В полуфинальной серии «Флорида Пантерс» всухую в четырех матчах умудрился обыграть очень мощного соперника — «Каролина Харрикейнс». Домашнюю победу — 4:3 — в четвертом ей принес гол лидера Мэттью Ткачака за пять секунд до сирены об окончании третьего периода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак (№19) забросил победную шайбу в ворота «Каролины», выведшую его команду в финал Кубка Стэнли, за пять секунд до окончания третьего периода

Фото: Reuters Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак (№19) забросил победную шайбу в ворота «Каролины», выведшую его команду в финал Кубка Стэнли, за пять секунд до окончания третьего периода

Фото: Reuters

Эта серия точно войдет в список самых парадоксальных в истории Кубка Стэнли. И не потому, что в ней команда, которая не блистала в регулярном чемпионате и с трудом, на флажке, проникла в play-off, выбила команду, отличавшуюся по ходу всего сезона невероятной стабильностью и мощью. Уровень конкуренции в НХЛ настолько высок, что деление на аутсайдеров и фаворитов в ней довольно условное. В конце концов в открывавшем play-off раунде «Флорида» разобралась с еще более стабильным и мощным в «регулярке», чем «Каролина», «Бостон Брюинс». Дело в другом.

Счет в серии 4:0 всегда вызывает соблазн говорить об убедительной победе, о разгроме. О том, что, как выразился несчастный тренер «Каролины» Род Бриндамор, кого-то в ней «вынесли». Но в данном случае он совершенно не соответствует сути противостояния, даже, можно сказать, нагло обманывает.

В нем все всегда висело на тонюсеньком волоске. В первом матче «Флорида» добилась выигрыша на излете четвертого овертайма. Второй тоже вырулил к дополнительному времени, которое, правда, продлилось недолго. В третьем «Флорида» взяла верх благодаря единственному забитому голу и при обилии вернейших шансов у «Каролины», убитых российским вратарем Сергеем Бобровским. И четвертый матч из тренда не выпал. Наоборот, с точки зрения градуса драматизма его можно считать кульминацией серии.

В нем впервые одному из оппонентов удалось повести с разницей в две шайбы. Такой запас «Флорида» получила благодаря сказочно удачному по меркам этого полуфинала началу матча: гол Энтони Дюклера уже на первой минуте, в середине стартового периода — еще один, от Мэттью Ткачака в большинстве, а в промежутке между ними — не менее неприятное для «Каролины» событие. В ее наиболее надежного защитника Джейккоба Слэвина, словно разогнавшийся под горку асфальтовый каток, впечатался у борта форвард «Флориды» Сэм Беннетт. Силовой прием, с точки зрения арбитров, вышел чистым, а Слэвин с травмой отправился в раздевалку и на лед не вернулся. А через некоторое время повреждение вывело из строя и форварда Стефана Носена. Состав «Каролины» подвергся приличному сокращению, причем за счет игроков, проводящих на площадке немало времени.

Но самое вкусное в этом матче было тем не менее впереди. Вскоре после гола Ткачака Пол Штястны все же пробил Сергея Бобровского. А во втором периоде его достижение повторил Теуво Терявяйнен.

«Флорида» вновь вышла вперед благодаря Райану Ломбергу. А «Каролина» вновь не опустила руки, очутившись в сложной ситуации, и за три с половиной минуты до окончания заключительного периода Йеспер Фаст равновесие восстановил.

Очередной овертайм казался неминуемым. И тут, когда ждать его оставалось меньше минуты, на скамейку штрафников отправился нападающий «Каролины» Джордан Стаал.

Гости в меньшинстве держались стойко, а часы тикали, и драгоценные для обеих команды секунды таяли. «Каролине» требовалось отстоять еще всего-то пять, когда на ее пятачке будто из ниоткуда возник с только что метавшейся поодаль от них шайбой Мэттью Ткачак. С голкипером Фредериком Андерсеном лидер «Флориды», который обрел способность здорово включаться именно в решающие моменты, разобрался чрезвычайно уверенно, забив свой девятый гол в play-off, набрав 21-е очко (больше только у Роопе Хинца из «Далласа») и обеспечив своему клубу второй в его истории выход в финал Кубка Стэнли. Предыдущий случился давным-давно, до появления на свет 25-летнего Ткачака,— в 1996 году. Тогда «Флорида» уступила «Колорадо Эвеланш».

Ее противник по финальной серии мог определиться уже в четверг ночью по московскому времени, после четвертого матча в серии между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старс». В нем «Вегас» вел со счетом 3:0.

Алексей Доспехов