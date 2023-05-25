Строительство «коричневой» ветки метро в Петербурге завершили почти наполовину

Строительная готовность будущей Красносельско-Калининской («коричневой») ветки петербургского метрополитена составила к концу мая 2023 года почти 50%, рассказали «Ведомости Санкт-Петербург» со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры города (КРТИ). Первые станции линии по плану должны открыться для пассажиров в 2024 году.

«Выполнены работы по сооружению основных конструкций перегонных тоннелей, станционных комплексов "Казаковская" и "Путиловская". В текущий момент ведутся работы по сооружению внутренних конструкций станционных комплексов, отделочные работы для дальнейшего монтажа оборудования и выполнения пуско-наладочных работ»,— сообщили изданию в ведомстве.

В состав проектируемого участка входят шесть новых станций: «Казаковская», «Путиловская», «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Обводный канал-2». Всего Красносельско-Калининская линия будет иметь 18 станций, девять из которых будут пересадочными. Всю ветку согласно текущим планам введут в эксплуатацию после 2030 года.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Подземку протянут до "Ручьев"».

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