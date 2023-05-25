Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какую тему в текущем году выбрали организаторы мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: venicedesignbiennial.org Фото: venicedesignbiennial.org

На днях параллельно Архитектурной биеннале в Венеции открылась биеннале дизайна. Тема ее в этом году звучит необычно — это Auto-Exotic, «Автоэкзотика» или «Самоэкзотика». «Экзотика мертва — да здравствует экзотика. Они украли у нас все остальное! Что же делать? В другом месте будет самоэкзотика. Дизайнеры со всего мира объединяются, самоколонизируются, самоприспосабливаются!»— пишут устроители.

Основатели Франческа Джубилей и Лука Берта создали Венецианскую биеннале дизайна в 2016 году. Традиционно она состоит из основной групповой выставки на заданную кураторами тему и серии сопутствующих проектов, разбросанных по всему городу. Выставки охватывают все виды дизайна — от мебели и предметов моды до архитектурных и ландшафтных инсталляций — и обязательно включают в себя сотрудничество с независимыми дизайнерами, студиями, музеями и академическими институциями.

Заданную в этом году тему устроители объясняют так: «Венецианская биеннале хочет пригласить дизайнеров представить свое видение в городе, который является колыбелью концепции экзотики, связующим звеном между Западом и Востоком, где рассказ о легендарном путешествии Марко Поло впервые открыл новые горизонты для взгляда и воображения, обращенного к иному, выходящему за пределы предыдущего опыта». Открыта биеннале дизайна до 18 июня.