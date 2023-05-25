«Сами Елисеевы укатили в Париж»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как большевики искали золото семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Санкт-Петербург сегодня, Невский проспект, Елисеевский магазин — такой же роскошный и сказочный храм еды, как и в Москве. Только открылся он немного позже и размерами был чуть меньше. Но пирамиды сыров, колбас, экзотических фруктов, развалы из устриц, бессчетное количество сортов икры — все это было не хуже.

И здесь же в Питере родилось предание о легендарной золотой люстре Елисеевых. Дескать, перед самой революцией все свое золотишко господа Елисеевы переплавили в огромную люстру и повесили ее под видом бронзовой в магазине на Невском. Сами же, понятно, укатили в Париж — переждать, пока на родине наиграются в большевиков и все вернется на круги своя. Тогда и Елисеевы вернутся и посмеются надо всеми, кто, надрываясь, возил сокровища в баулах по всей Европе. Главная их драгоценность — вот она, под потолком, спокойно висит и ждет своего часа. История красивая, но все же напоминает слегка золотые гири миллионера Корейко. Уж слишком все просто.

Кстати, чекисты ничего не знали о люстре, вскрывали полы, стены, думали, что золото там. Магазин закрыли на ремонт, но так ничего и не нашли. Тогда, говорят, далеко за рубежом большевики сделали предложение самому Елисееву: он показывает, где спрятаны богатства, и половину ему разрешают вывезти, другая же половина остается в СССР. Не знаю, правда ли это. Хотя по некоторым документам получается, что в это время Елисеев действительно посещал СССР и Ленинград. Затем магазин открылся после ремонта, но люстры в нем уже не было.

Опять же, многие эксперты утверждают, что до 30-х никакой люстры вообще не было, а были только настенные светильники. Когда установили кассы, только тогда над ними появилась люстра. Но и это не факт — люди, работавшие в Елисеевском магазине раньше, утверждали, что люстра все-таки была. Кому верить, абсолютно непонятно.