Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Сами Елисеевы укатили в Париж»

Петр Воронков — о люстре в Елисеевском магазине

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как большевики искали золото семьи.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Санкт-Петербург сегодня, Невский проспект, Елисеевский магазин — такой же роскошный и сказочный храм еды, как и в Москве. Только открылся он немного позже и размерами был чуть меньше. Но пирамиды сыров, колбас, экзотических фруктов, развалы из устриц, бессчетное количество сортов икры — все это было не хуже.

И здесь же в Питере родилось предание о легендарной золотой люстре Елисеевых. Дескать, перед самой революцией все свое золотишко господа Елисеевы переплавили в огромную люстру и повесили ее под видом бронзовой в магазине на Невском. Сами же, понятно, укатили в Париж — переждать, пока на родине наиграются в большевиков и все вернется на круги своя. Тогда и Елисеевы вернутся и посмеются надо всеми, кто, надрываясь, возил сокровища в баулах по всей Европе. Главная их драгоценность — вот она, под потолком, спокойно висит и ждет своего часа. История красивая, но все же напоминает слегка золотые гири миллионера Корейко. Уж слишком все просто.

Кстати, чекисты ничего не знали о люстре, вскрывали полы, стены, думали, что золото там. Магазин закрыли на ремонт, но так ничего и не нашли. Тогда, говорят, далеко за рубежом большевики сделали предложение самому Елисееву: он показывает, где спрятаны богатства, и половину ему разрешают вывезти, другая же половина остается в СССР. Не знаю, правда ли это. Хотя по некоторым документам получается, что в это время Елисеев действительно посещал СССР и Ленинград. Затем магазин открылся после ремонта, но люстры в нем уже не было.

Опять же, многие эксперты утверждают, что до 30-х никакой люстры вообще не было, а были только настенные светильники. Когда установили кассы, только тогда над ними появилась люстра. Но и это не факт — люди, работавшие в Елисеевском магазине раньше, утверждали, что люстра все-таки была. Кому верить, абсолютно непонятно.

Фотогалерея

Гастроном №1 — в фотогалерее "Ъ"

Предыдущая фотография
По легенде, Петр Елисеевич Касаткин, крепостной графа Шереметева был отпущен им на свободу за то, что сумел зимой в оранжерее вырастить землянику, и получил 100 рублей подъемных. После освобождения он назвался Елисеевым в честь отца и начал торговать фруктами на лотке в Петербурге. Так началась история династии купцов Елисеевых

По легенде, Петр Елисеевич Касаткин, крепостной графа Шереметева был отпущен им на свободу за то, что сумел зимой в оранжерее вырастить землянику, и получил 100 рублей подъемных. После освобождения он назвался Елисеевым в честь отца и начал торговать фруктами на лотке в Петербурге. Так началась история династии купцов Елисеевых

Фото: Карл Фишер / Promo album of Eliseevsky grocery shop

В 1883 году семейное дело продолжил Григорий Григорьевич Елисеев. В 1886 году он преобразовал семейную фирму в торговое товарищество «Братья Елисеевы». А в 1898 году Григорий Григорьевич задумал открыть новый большой магазин в Москве. Для этого он купил дом №14 на Тверской улице &lt;br>На фото: Григорий Елисеев с первой женой

В 1883 году семейное дело продолжил Григорий Григорьевич Елисеев. В 1886 году он преобразовал семейную фирму в торговое товарищество «Братья Елисеевы». А в 1898 году Григорий Григорьевич задумал открыть новый большой магазин в Москве. Для этого он купил дом №14 на Тверской улице
На фото: Григорий Елисеев с первой женой

Фото: moscow.org

Магазин «Елисеевский» открылся 5 февраля 1901 года. Здесь был богатый выбор кофе и чая, экзотических фруктов, масел, морепродуктов, сыров, мяса, выпечки. Магазин прославился собственными производствами, вышколенным персоналом и ценами, доступными для разных слоев населения

Магазин «Елисеевский» открылся 5 февраля 1901 года. Здесь был богатый выбор кофе и чая, экзотических фруктов, масел, морепродуктов, сыров, мяса, выпечки. Магазин прославился собственными производствами, вышколенным персоналом и ценами, доступными для разных слоев населения

Фото: Карл Фишер / Promo album of Eliseevsky grocery shop

После революции 1917 года Елисеевский работал только два дня. В 1921 году он был открыт заново под вывеской «Гастроном №1». В 1930-х годах, например, ананасы можно было купить только здесь. Во время войны обеспечивал продуктами партийную номенклатуру, но с середины 1940-х был снова открыт для обычных покупателей

После революции 1917 года Елисеевский работал только два дня. В 1921 году он был открыт заново под вывеской «Гастроном №1». В 1930-х годах, например, ананасы можно было купить только здесь. Во время войны обеспечивал продуктами партийную номенклатуру, но с середины 1940-х был снова открыт для обычных покупателей

Фото: Евгений Халдей / МАММ / МДФ

В 1982 году директор «Елисеевского» Юрий Соколов, его заместитель и руководители отделов стали фигурантами уголовного дела «о хищении товаров и взяточничестве». Еще одним фигурантом стал начальник главка торговли Мосгорисполкома и депутата Верховного Совета СССР Николай Трегубов: через него шли основные суммы взяток

В 1982 году директор «Елисеевского» Юрий Соколов, его заместитель и руководители отделов стали фигурантами уголовного дела «о хищении товаров и взяточничестве». Еще одним фигурантом стал начальник главка торговли Мосгорисполкома и депутата Верховного Совета СССР Николай Трегубов: через него шли основные суммы взяток

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ

Всего в деле было 15 тыс. осужденных. Юрий Соколов был приговорен к смертной казни, и расстрелян через месяц после суда в 1984 году. Николая Трегубова приговорили к 15 годам лишения свободы. Остальные фигуранты получили от 11 до 14 лет колонии

Всего в деле было 15 тыс. осужденных. Юрий Соколов был приговорен к смертной казни, и расстрелян через месяц после суда в 1984 году. Николая Трегубова приговорили к 15 годам лишения свободы. Остальные фигуранты получили от 11 до 14 лет колонии

Фото: Wikipedia

В 1992 году гастроном был приватизирован, 100% акций распределились среди трудового коллектива. К началу 2000-х годов ежедневная выручка магазина составляла около $7,5 тыс. В 2002 году 90% акций «Елисеевского» были скуплены структурами Якова Якубова, владельца казино «Корона» и «Golden Palace» и торговых площадей на Тверской за $650 тыс.

В 1992 году гастроном был приватизирован, 100% акций распределились среди трудового коллектива. К началу 2000-х годов ежедневная выручка магазина составляла около $7,5 тыс. В 2002 году 90% акций «Елисеевского» были скуплены структурами Якова Якубова, владельца казино «Корона» и «Golden Palace» и торговых площадей на Тверской за $650 тыс.

Фото: Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

По состоянию на 2003 год магазин обслуживал не более 1,5 тыс. покупателей в день, месячная выручка оценивалась на уровне около $200 тыс. В том же году началась реконструкция исторического облика «Елисеевского», которая обошлась в $3 млн. В 2004 году стал универсамом самообслуживания с пропускной способностью до 3,5 тыс. покупателей в сутки &lt;br>На фото: гастроном в 1981 году

По состоянию на 2003 год магазин обслуживал не более 1,5 тыс. покупателей в день, месячная выручка оценивалась на уровне около $200 тыс. В том же году началась реконструкция исторического облика «Елисеевского», которая обошлась в $3 млн. В 2004 году стал универсамом самообслуживания с пропускной способностью до 3,5 тыс. покупателей в сутки
На фото: гастроном в 1981 году

Фото: Александр Лапин / МАММ / МДФ

В 2005 году оператором магазина стала компания «Алые паруса». Детали сделки не раскрывались

В 2005 году оператором магазина стала компания «Алые паруса». Детали сделки не раскрывались

Фото: Вадимир Веленгурин / Фотохроника ТАСС

В декабре 2020 года в СМИ появились сообщения о ликвидации компании. Многие магазины были закрыты, но «Елисеевский» продолжал работать. Здание, в котором он находится, является объектом культурного наследия и принадлежит правительству Москвы, эту недвижимость контролирует ООО «Елисеевский магазин». Его основной бенефициар — кипрская Grestalen Services

В декабре 2020 года в СМИ появились сообщения о ликвидации компании. Многие магазины были закрыты, но «Елисеевский» продолжал работать. Здание, в котором он находится, является объектом культурного наследия и принадлежит правительству Москвы, эту недвижимость контролирует ООО «Елисеевский магазин». Его основной бенефициар — кипрская Grestalen Services

Фото: Алексей Дружинин / Фотохроника ТАСС

С 2015 года власти Москвы пытались продать помещения «Елисеевского» за 2,5 млрд руб., но безуспешно

С 2015 года власти Москвы пытались продать помещения «Елисеевского» за 2,5 млрд руб., но безуспешно

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Чистая прибыль ООО «Елисеевский магазин» в 2019 году составила 573,2 млн руб. Данных за 2020 год еще нет

Чистая прибыль ООО «Елисеевский магазин» в 2019 году составила 573,2 млн руб. Данных за 2020 год еще нет

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Елисеевский» все еще ищет нового владельца, но ритейлеры не готовы приобретать его. По некоторым данным, охранный статус здания не позволяет обустраивать в нем что-либо, отличное от продуктового магазина, при этом гастроном с дорогими продуктами в этом месте считается нерентабельным, в том числе из-за ограниченности парковочных мест

«Елисеевский» все еще ищет нового владельца, но ритейлеры не готовы приобретать его. По некоторым данным, охранный статус здания не позволяет обустраивать в нем что-либо, отличное от продуктового магазина, при этом гастроном с дорогими продуктами в этом месте считается нерентабельным, в том числе из-за ограниченности парковочных мест

Фото: Коммерсантъ / Константин Кокошкин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 13

По легенде, Петр Елисеевич Касаткин, крепостной графа Шереметева был отпущен им на свободу за то, что сумел зимой в оранжерее вырастить землянику, и получил 100 рублей подъемных. После освобождения он назвался Елисеевым в честь отца и начал торговать фруктами на лотке в Петербурге. Так началась история династии купцов Елисеевых

Фото: Карл Фишер / Promo album of Eliseevsky grocery shop

В 1883 году семейное дело продолжил Григорий Григорьевич Елисеев. В 1886 году он преобразовал семейную фирму в торговое товарищество «Братья Елисеевы». А в 1898 году Григорий Григорьевич задумал открыть новый большой магазин в Москве. Для этого он купил дом №14 на Тверской улице
На фото: Григорий Елисеев с первой женой

Фото: moscow.org

Магазин «Елисеевский» открылся 5 февраля 1901 года. Здесь был богатый выбор кофе и чая, экзотических фруктов, масел, морепродуктов, сыров, мяса, выпечки. Магазин прославился собственными производствами, вышколенным персоналом и ценами, доступными для разных слоев населения

Фото: Карл Фишер / Promo album of Eliseevsky grocery shop

После революции 1917 года Елисеевский работал только два дня. В 1921 году он был открыт заново под вывеской «Гастроном №1». В 1930-х годах, например, ананасы можно было купить только здесь. Во время войны обеспечивал продуктами партийную номенклатуру, но с середины 1940-х был снова открыт для обычных покупателей

Фото: Евгений Халдей / МАММ / МДФ

В 1982 году директор «Елисеевского» Юрий Соколов, его заместитель и руководители отделов стали фигурантами уголовного дела «о хищении товаров и взяточничестве». Еще одним фигурантом стал начальник главка торговли Мосгорисполкома и депутата Верховного Совета СССР Николай Трегубов: через него шли основные суммы взяток

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ

Всего в деле было 15 тыс. осужденных. Юрий Соколов был приговорен к смертной казни, и расстрелян через месяц после суда в 1984 году. Николая Трегубова приговорили к 15 годам лишения свободы. Остальные фигуранты получили от 11 до 14 лет колонии

Фото: Wikipedia

В 1992 году гастроном был приватизирован, 100% акций распределились среди трудового коллектива. К началу 2000-х годов ежедневная выручка магазина составляла около $7,5 тыс. В 2002 году 90% акций «Елисеевского» были скуплены структурами Якова Якубова, владельца казино «Корона» и «Golden Palace» и торговых площадей на Тверской за $650 тыс.

Фото: Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

По состоянию на 2003 год магазин обслуживал не более 1,5 тыс. покупателей в день, месячная выручка оценивалась на уровне около $200 тыс. В том же году началась реконструкция исторического облика «Елисеевского», которая обошлась в $3 млн. В 2004 году стал универсамом самообслуживания с пропускной способностью до 3,5 тыс. покупателей в сутки
На фото: гастроном в 1981 году

Фото: Александр Лапин / МАММ / МДФ

В 2005 году оператором магазина стала компания «Алые паруса». Детали сделки не раскрывались

Фото: Вадимир Веленгурин / Фотохроника ТАСС

В декабре 2020 года в СМИ появились сообщения о ликвидации компании. Многие магазины были закрыты, но «Елисеевский» продолжал работать. Здание, в котором он находится, является объектом культурного наследия и принадлежит правительству Москвы, эту недвижимость контролирует ООО «Елисеевский магазин». Его основной бенефициар — кипрская Grestalen Services

Фото: Алексей Дружинин / Фотохроника ТАСС

С 2015 года власти Москвы пытались продать помещения «Елисеевского» за 2,5 млрд руб., но безуспешно

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Чистая прибыль ООО «Елисеевский магазин» в 2019 году составила 573,2 млн руб. Данных за 2020 год еще нет

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Елисеевский» все еще ищет нового владельца, но ритейлеры не готовы приобретать его. По некоторым данным, охранный статус здания не позволяет обустраивать в нем что-либо, отличное от продуктового магазина, при этом гастроном с дорогими продуктами в этом месте считается нерентабельным, в том числе из-за ограниченности парковочных мест

Фото: Коммерсантъ / Константин Кокошкин  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...