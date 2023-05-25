Власти Кубани через суд добились реставрации памятника Ленину в Новороссийске

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решения нижестоящих судов, обязавших Росимущество по иску администрации Кубани отреставрировать памятник Владимиру Ленину в Новороссийске. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Фото: Яндекс

Речь идет о памятнике, установленном возле управления морского порта. Данный памятник В. И. Ленину является объектом культурного наследия федерального значения и находится в собственности Российской Федерации. Полномочия собственника в отношении него осуществляет Росимущество.

Как следует из материалов дела, территориальное управление ведомства должно было до июня 2021 года выполнить комплекс работ по сохранению объекта в соответствии с согласованной научно-проектной документацией, в 2022 году провести работы с установкой информационной надписи. Этого сделано не было, что и стало причиной обращения кубанских властей в суд.

Арбитражный суд Кубани обязал Росимущество разработать соответствующую документацию в течение полугода с момента вступления решения в силу, согласовать ее и выполнить необходимые реставрационные работы. Судебный акт вступил в силу в конце декабря минувшего года после неудачной попытки апелляционного обжалования.

Михаил Волкодав

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