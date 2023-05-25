Минпросвещения работает над возвращением в школы урока труда

Минпросвещения России обсуждает возможность возврата уроков труда в школьную программу. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кравцов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Сергей Кравцов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Мы должны еще посмотреть на урок труда. Мы сейчас прорабатываем, решаем вопрос того, чтобы вернуть урок труда. У нас есть урок технологии в дополнение к уроку цифровой технологии. А когда, скажем, будет урок труда и технологии, где мы дадим возможность молодым ребятам проявить себя, сделать что-то руками своими, то это очень важно»,— сказал господин Крацов (цитата по ТАСС).

24 мая в Госдуму внесли законопроект, предлагающий сделать обязательным для школьников участие в «общественно-полезном труде», в том числе без согласия родителей. Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, которая является одним из авторов законопроекта, считает, что эта мера позволит сформировать у детей чувство собственной причастности к делу и ответственности за результат.

Сергей Кравцов заявил, что Минпросвещения поддерживает эту инициативу. По его словам, приобщение к «общественно-полезному труду» положительно повлияет на формирование моторики и развитие мышления. Господин Кравцов считает, что сейчас не все молодые люди могут «забить гвоздь».

Предмет «Технология» был введен в школьную программу в качестве замены уроков труда. В его основе — блочно-модульная система. Учителя могут менять рабочие программы в зависимости от условий в школе и потребностей учеников. Среди блоков, которые могут входить в программу,— робототехника, информационные технологии, деревообработка, домоводство и дизайн.

Милена Костерева