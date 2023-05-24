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Коммерсантъ FM
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В Госдуму внесен законопроект об обязательном труде школьников

Группа депутатов Госдумы во главе с Ольгой Казаковой и Ниной Останиной внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий обязательное привлечение школьников к труду. Поправки предлагается внести в ФЗ «Об образовании».

Законопроект предусматривает отмену нормы о запрете привлечения к труду обучающихся без их согласия, а в случае несовершеннолетних — без согласия их родителей или законных представителей. Школы, техникумы и колледжи в этой связи авторы предлагают наделить полномочиями по «содействию добровольческой деятельности» учащихся и их участию в «общественно-полезном труде».

Авторы проекта предлагают дополнить понятие «воспитание» пунктом о «формировании у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам». Участие учащихся в «общественно-полезном труде», который предусмотрен образовательной программой, предложено сделать обязательным.

О подростковой занятости и других социальных инициативах — в колонке «Ъ» «Недетские сложности».

Григорий Лейба

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