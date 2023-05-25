Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, за какую сумму было продано прижизненное издание сочинений Николая Гоголя и первое отдельное издание «Горя от ума» Александра Грибоедова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аукционный дом «Литфонд» Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Я вам довольно часто рассказываю о западных и восточных аукционных торгах, а вот наши российские структуры чаще оставляю за скобками. Это несправедливо, ведь у нас попадаются настоящие раритеты и бывают очень неплохие результаты.

Аукционный дом «Литфонд» провел торги редких изданий русских классиков — это тот сегмент, который пользуется у собирателей стабильным спросом. На этот раз абсолютным топом оказалось первое и единственное прижизненное издание «Сочинения Николая Гоголя» в четырех томах с личной печатью автора (вышло в Санкт-Петербурге в типографии А. Бородина в 1842 году). Это редчайшее издание, так как из-за очень тонкой бумаги до наших дней сохранилось мало исправных экземпляров. Кроме того, все тома в комплекте встретить на рынке почти невозможно. В первом томе «Вечера на хуторе близ Диканьки», во втором — «Миргород», в третьем и четвертом — повести и комедии, включая «Ревизора». Начальная ставка вдвое выросла к финалу, до 4 млн руб.

И еще один суперраритет аукциона редких изданий: более чем в два раза выросла во время торгов цена за первое отдельное издание «Горя от ума» 1833 года. Конечная цена составила 1,6 млн руб. Небезынтересна судьба книги. Комедия Александра Грибоедова после его смерти была допущена к печати как раз в 1833-м и только по Высочайшей резолюции Николая I: «Печатать слово от слова, как играется». Грибоедов, отправляясь в 1828-м на Кавказ в последнюю поездку, оставил в Петербурге у писателя Фаддея Булгарина рукопись с надписью: «Горе мое поручаю Булгарину. Верный друг Грибоедов». Помните, этот тот Булгарин, у которого были постоянные конфликты с Александром Пушкиным? Вот как раз «булгаринская рукопись» и является основным текстом комедии.

А 27 мая состоится аукцион живописи и прикладного искусства, вернее, ставки уже принимаются. Сейчас пока лидирует гуашь Роберта Фалька «Парижская улица» 1931 года из собрания писателя, журналиста и переводчика Кирилла Хенкина. Нынешняя ставка составляет 1,6 млн руб.