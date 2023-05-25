В Петербурге задержали банду лжелесопродавцов, обманувших строительную компанию

Экономическая полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность группы мошенников, похищавших средства под предлогом продажи лесоматериалов по ценам ниже рынка, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в четверг, 25 мая. Среди жертв аферистов оказалась одна из строительных компаний города.

Как считает следствие, злоумышленники привлекали жертв через объявления на основных классифайдах о продаже бруса, бревен, досок и дров по ценам на 15-20% ниже рыночных, после чего сообщали о необходимости 30% предоплаты на банковские карты. После перевода денег отправителя блокировали во всех мессенджерах.

«Задержаны четверо подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор противоправной деятельности, ответственная за размещение и актуализацию объявлений на сервисах и две женщины, выполнявшие роли операторов при общении с гражданами. Одна из них с 2015 года находилась в федеральном розыске за совершение мошенничества на территории города Волгограда»,— сообщила Ирина Волк.

Всех фигурантов в настоящее время отправили в СИЗО. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в группе). Предварительное расследование по делу продолжается.

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