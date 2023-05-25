Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Иркутске осудили членов банды, похищавших людей

Иркутский областной суд вынес приговор в отношении десяти жителей столицы Приангарья, которых обвиняли в совершении ряда преступлений, связанных с созданием и участием в банде, похищением людей, вымогательством, причинением тяжкого вреда здоровью и других преступлениях. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, лидер банды получил 15 лет и 6 месяцев колонии особого режима, остальным участникам группировки назначены сроки от 5 до 14 лет лишения свободы в исправительных колониях строгого и особого режимов. Приговор не вступил в законную силу.

Члены банды

Члены банды

Фото: @police38

Члены банды

Фото: @police38

«Всего от их (членов банды.— "Ъ") действий пострадало восемь жителей Иркутска»,— отмечается в сообщении.

Помимо основного наказания лидер группировки приговорен к штрафу в размере 500 тыс. руб., а соучастники — к штрафам от 150 тыс. до 500 тыс. руб. Преступная деятельность расследовалась сотрудниками регионального управления СКР, ГУ МВД и УФСБ. Источник в правоохранительных органах сообщил «Ъ», что лидера банды зовут Русланом Исаевым.

По информации регионального управления СКР, один из членов банды являлся сторонником ИГ (Исламское государство, признано террористическим и запрещено), содействовал террористической деятельности и был в 2021 году приговорен за эти преступления к 13 годам лишения свободы.

Влад Никифоров, Иркутск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...