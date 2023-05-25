В Иркутске осудили членов банды, похищавших людей

Иркутский областной суд вынес приговор в отношении десяти жителей столицы Приангарья, которых обвиняли в совершении ряда преступлений, связанных с созданием и участием в банде, похищением людей, вымогательством, причинением тяжкого вреда здоровью и других преступлениях. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, лидер банды получил 15 лет и 6 месяцев колонии особого режима, остальным участникам группировки назначены сроки от 5 до 14 лет лишения свободы в исправительных колониях строгого и особого режимов. Приговор не вступил в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены банды

Фото: @police38 Члены банды

Фото: @police38

«Всего от их (членов банды.— "Ъ") действий пострадало восемь жителей Иркутска»,— отмечается в сообщении.

Помимо основного наказания лидер группировки приговорен к штрафу в размере 500 тыс. руб., а соучастники — к штрафам от 150 тыс. до 500 тыс. руб. Преступная деятельность расследовалась сотрудниками регионального управления СКР, ГУ МВД и УФСБ. Источник в правоохранительных органах сообщил «Ъ», что лидера банды зовут Русланом Исаевым.

По информации регионального управления СКР, один из членов банды являлся сторонником ИГ (Исламское государство, признано террористическим и запрещено), содействовал террористической деятельности и был в 2021 году приговорен за эти преступления к 13 годам лишения свободы.

Влад Никифоров, Иркутск