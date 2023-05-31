Риму — мир

Как и в прошлые годы, марка Bvlgari не участвовала в официальной программе женевского салона. Но, как бывает, например, в Канне, внеконкурсная программа оказывается ничуть не менее интересной, чем главные фильмы фестиваля. С верхних этажей отеля «Президент Вильсон» открывалась двойная панорама: на Женевское озеро и фонтан и на часовую коллекцию, которую подготовили швейцарские часовщики римской марки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Bvlgari Octo Roma

Фото: Bvlgari Bvlgari Octo Roma

Фото: Bvlgari

Главные новинки принадлежали линии Octo Roma. Появившиеся в 2012 году часы Octo, чьи формы, как объясняют дизайнеры марки, вдохновлены архитектурой античного Рима, стали мужским «лицом» Bvlgari. Линия вскоре разделилась на две самостоятельные: Octo Finissimo и Octo Roma.

Первые — сверхтонкие часы, которые успели поставить уже восемь мировых рекордов, в частности, среди часов с турбийоном, минутным репетиром, хронографом, календарем. Это особая линия, рассчитанная преимущественно на коллекционеров. Как считает глава марки Жан-Кристоф Бабен, при всех фантастических достоинствах Octo Finissimo нельзя сделать главной и единственной линией, потому что они слишком сложны в производстве и для них нужны особенные клиенты, готовые платить десятки и сотни тысяч за эти модели. Как и многие коллекционные часы, они предназначены иногда скорее для сейфа, чем для запястья.

Поэтому в этом году марка сделала ставку именно на Octo Roma как на универсальные часы, которые можно носить каждый день. Они не такие тонкие, но такие же сложные и красивые по композиции корпуса, а с этого года еще и имеют новые механизмы. В новой серии прежде всего заметны трехстрелочные модели Octo Roma Automatic с указателем даты. Они выпущены в трех цветах циферблата — синем, антрацитовом и белом. Стальной корпус 41 мм сочетает полированные и матовые участки, заводная коронка завинчивается и защищена выступами корпуса — часы имеют водонепроницаемость до 100 метров. Bvlgari стремится к переходу на собственные калибры, поэтому Octo Roma Automatic получили механизм собственного производства BVL 191 с автоматическим подзаводом и запасом хода 42 часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Bvlgari Octo Roma Chronograph

Фото: Bvlgari Bvlgari Octo Roma Chronograph

Фото: Bvlgari

Вторая модель — Octo Roma Chronograph выпущена в чуть более крупном корпусе 42 мм, разница в размерах почти не заметна. До последнего времени Bvlgari использовали для многих своих хронографов калибр El Primero, поставлявшийся соседями по группе Zenith. Но теперь выбор сделан в пользу собственного механизма BVL 399 с автоматическим подзаводом и запасом хода 42 часа. У него расположенные треугольником указатели на 3, 6 и 9 часах: маленькая секундная стрелка, 30-минутный и 12-часовой счетчики. Окошко даты — между 4 и 5 часами. У хронографов синий или антрацитовый циферблаты, счетчики не выделены цветом, что делает образ модели более цельным.

Дизайнеры постарались сделать часы простыми и удобными, немного скруглив углы в духе нынешней моды на одновременно «костюмные» и спортивные стальные модели. К модифицированному корпусу добавилась простая система замены интегрированного стального браслета на кожаный или каучуковый ремешок. Таким образом, покупая часы с автоподзаводом или хронограф Octo Roma, клиент получает, по сути, три пары часов, которые выглядят по-разному — в зависимости от использованного ремешка или браслета. Как напоминает Жан-Кристоф Бабен, в нынешней коллекции 5 разных корпусов и 14 разных браслетов, то есть 70 разных часов.

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Octo Roma не гонятся за тонкостью специально, напротив, это часы, имеющие достаточно пространства в корпусе, чтобы свободно разместить усложнения — турбийон или минутный репетир — или декоративные элементы, ювелирные украшения часового механизма. В линии Octo Roma этого года есть сложные часы с центральным турбийоном Striking Papillon Tourbillon и Striking Tourbillon Sapphire, причем вторые выпущены в прозрачном корпусе сапфирового стекла. Часы Octo Roma Precious Naturalia и Tourbillon Lumiere используют естественные и драгоценные камни, размещенные на элементах скелетонированного механизма. Мастера марки гордятся тем, что Tourbillon Lumiere с его корпусом 38 мм рассчитан на женскую руку. Он продолжает серию часовых усложнений, адресованных женщинам и уже показанных Bvlgari в линиях Diva’s Dream или Serpenti Seduttori.

Урс Дюмаре Перевел с французского Алексей Тарханов