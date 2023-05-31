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Курс на лето

Желтые бриллианты от MIUZ Diamonds

Драгоценные камни обладают для нас привлекательностью, которую сложно объяснить логикой. Их благородные оттенки вызывают самые приятные ассоциации: с синевой небес, свежей зеленью или пылающим летним солнцем. Зная это, ювелиры MIUZ Diamonds предлагают украшения с самыми желанными камнями этого лета — желтыми бриллиантами.

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Фото из рекламной кампании ювелирного бренда MIUZ Diamonds

Фото из рекламной кампании ювелирного бренда MIUZ Diamonds

Фото: MIUZ Diamonds

MIUZ Diamonds, серьги из белого золота с желтыми бриллиантами огранки «овал» (общий вес 1,04 карата) и бесцветными бриллиантами

MIUZ Diamonds, серьги из белого золота с желтыми бриллиантами огранки «овал» (общий вес 1,04 карата) и бесцветными бриллиантами

Фото: MIUZ Diamonds

MIUZ Diamonds, колье из белого золота с желтым бриллиантом огранки «овал» (0,53 карата) и бесцветными бриллиантами

MIUZ Diamonds, колье из белого золота с желтым бриллиантом огранки «овал» (0,53 карата) и бесцветными бриллиантами

Фото: MIUZ Diamonds

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Фото из рекламной кампании ювелирного бренда MIUZ Diamonds

Фото: MIUZ Diamonds

MIUZ Diamonds, серьги из белого золота с желтыми бриллиантами огранки «овал» (общий вес 1,04 карата) и бесцветными бриллиантами

Фото: MIUZ Diamonds

MIUZ Diamonds, колье из белого золота с желтым бриллиантом огранки «овал» (0,53 карата) и бесцветными бриллиантами

Фото: MIUZ Diamonds

Фантазийные бриллианты — выбор тех, кто предпочитает всем остальным именно эти драгоценные камни, но хочет получить нечто более индивидуальное, чем классические бесцветные минералы. Желтые бриллианты довольно редки, однако по сравнению с другими цветами, такими как розовые и голубые, все же немного более доступны.

Если среди бесцветных бриллиантов самой востребованной огранкой считается «круг», то наиболее популярная огранка для желтых камней — «овал». На примере комплекта из колье и серег из коллекции MIUZ Diamonds Royal Fancy с овальными желтыми бриллиантами можно убедиться в особой привлекательности такого решения. Секрет в том, что овальная огранка позволяет максимально сохранить первоначальный вес камня, а вместе с ним и количество восхитительного теплого сияния. Чтобы подчеркнуть медовый оттенок, для закрепки камня выбирают желтое золото, а чтобы усилить контраст — окружают паве из бесцветных бриллиантов размером поменьше. В случае с колье и серьгами Royal Fancy центральные камни имеют двойное бриллиантовое обрамление.

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MIUZ Diamonds, кольцо из белого золота с желтым бриллиантом огранки «кушон» (1 карат) и бесцветными бриллиантами

MIUZ Diamonds, кольцо из белого золота с желтым бриллиантом огранки «кушон» (1 карат) и бесцветными бриллиантами

Фото: MIUZ Diamonds

MIUZ Diamonds, кольцо из белого золота с желтым бриллиантом огранки «радиант» (1,64 карата) и бесцветными бриллиантами

MIUZ Diamonds, кольцо из белого золота с желтым бриллиантом огранки «радиант» (1,64 карата) и бесцветными бриллиантами

Фото: MIUZ Diamonds

MIUZ Diamonds, кольцо из белого золота с желтым бриллиантом огранки «радиант» (1,51 карата) и бесцветными бриллиантами

MIUZ Diamonds, кольцо из белого золота с желтым бриллиантом огранки «радиант» (1,51 карата) и бесцветными бриллиантами

Фото: MIUZ Diamonds

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MIUZ Diamonds, кольцо из белого золота с желтым бриллиантом огранки «кушон» (1 карат) и бесцветными бриллиантами

Фото: MIUZ Diamonds

MIUZ Diamonds, кольцо из белого золота с желтым бриллиантом огранки «радиант» (1,64 карата) и бесцветными бриллиантами

Фото: MIUZ Diamonds

MIUZ Diamonds, кольцо из белого золота с желтым бриллиантом огранки «радиант» (1,51 карата) и бесцветными бриллиантами

Фото: MIUZ Diamonds

Оттенки желтых бриллиантов варьируются от нежного оттенка «шардоне» до насыщенного канареечного. Наиболее редкие и ценные — интенсивно-желтые бриллианты. Как в кольце Royal Fancy: бриллиант огранки «радиант» сочного лимонного оттенка завораживает игрой цвета. А желтый бриллиант огранки «изумруд» весом 1,51 карата в кольце MIUZ Diamonds кажется наполненным солнечным светом и напоминает о том, что наступает лето.

Натуральные цветные бриллианты составляют очень маленький процент мирового производства. Это означает, что цены на них неизбежно высоки, как, впрочем, и спрос, отчего они являются превосходной инвестицией. С каждым годом украшения с цветными бриллиантами становятся все более модной альтернативой классическим бесцветным бриллиантам. Ведь все же самое главное — их эстетические достоинства. Цена, спрос, эксклюзивность поддержаны красотой цветных бриллиантов. Невероятно красивый и очень прочный — чего еще можно желать от драгоценного камня, который хочется носить каждый день?

Сергей Данилян

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