Равновесные силы

Одной из самых интересных тенденций в ювелирном искусстве последних двух лет стало сочетание в одном украшении бриллиантов разных огранок. Коллекция Balance от Alrosa Diamonds — замечательный пример того, что классическое сочетание белого золота и бесцветных бриллиантов может быть ультрасовременным, а новый, смелый и динамичный стиль способен прийти на смену традиционной манере многократного повторения драгоценных камней одной и той же формы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Alrosa Diamonds, моносерьга Balance из белого золота с бриллиантами огранки «круг» (общий вес 0,48 карата)

Фото: Alrosa Diamonds Alrosa Diamonds, моносерьга Balance из белого золота с бриллиантами огранки «круг» (общий вес 0,48 карата)

Фото: Alrosa Diamonds

Мода на комбинирование бриллиантов разных огранок — это стремление уйти от привычного дизайна, сделать бриллиантовые украшения менее строгими и более привлекательными для молодых клиентов. Соседство бриллиантов разных форм придает украшению ритм, текстуру и определенный объем. Ювелиры Alrosa Diamonds, создавая коллекцию украшений с использованием бриллиантов разных огранок, не просто следуют новейшим модным тенденциям, но и делают это весьма изобретательно, в собственном стиле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Alrosa Diamonds, кольца Balance из белого золота с бриллиантами огранок «маркиз», «груша», «багет» и «круг»

Фото: Alrosa Diamonds Alrosa Diamonds, кольца Balance из белого золота с бриллиантами огранок «маркиз», «груша», «багет» и «круг»

Фото: Alrosa Diamonds

Множество вариантов существует в фирменных бриллиантовых огранках Alrosa — классический «круг», романтичный «маркиз», роскошная «груша» или строгий «изумруд». Каждый найдет здесь украшение с камнем любимой формы. Кольцо-солитер, серьги-пуссеты, подвеска или браслет на цепочке из белого золота с одним центральным бриллиантом в окружении паве выглядят благородно и минималистично. Но сочетание в одном украшении двух, трех или сразу четырех огранок придает дополнительный блеск — ведь разные огранки сияют по-разному и под разным углом. Интересны разомкнутые кольца в дизайне Toi et Moi, в которых на одном конце установлен бриллиант в окружении паве, а на другом — один или несколько без него. Наблюдать за тем, как разные формы дополняют и уравновешивают друг друга, можно бесконечно. Как и в длинных серьгах, в которых круглые бриллианты установлены в оправу из белого золота, имитирующую «изумрудную» и «грушевидную» огранку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Alrosa Diamonds, подвеска Balance из белого золота с бриллиантами огранок «круг» и «груша» (общий вес 0,6 карата)

Фото: Alrosa Diamonds Alrosa Diamonds, подвеска Balance из белого золота с бриллиантами огранок «круг» и «груша» (общий вес 0,6 карата)

Фото: Alrosa Diamonds

Коллекция Balance — пример выверенного абстрактного стиля в ювелирном искусстве, с характерными для него чистыми линиями и идеальными формами. Эти произведения на языке ювелиров говорят об обретении баланса — художественного и эмоционального. Мастера Alrosa Diamonds показали, как удерживать равновесие в композиции украшения, несмотря на разнообразие примененных приемов, использование камней разных огранок. Они демонстрируют гармонию, кроющуюся в чистоте простых форм бриллианта: «груша», «круг», «маркиз» и «изумруд». Balance стала следующим шагом после предыдущей коллекции What is Love, в которой Alrosa Diamonds впервые ступили на территорию оригинального ультрасовременного дизайна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Alrosa Diamonds, серьги Balance из белого золота с бриллиантами огранок «груша», «маркиз» и «круг» (общий вес 1,25 карата)

Фото: Alrosa Diamonds Alrosa Diamonds, серьги Balance из белого золота с бриллиантами огранок «груша», «маркиз» и «круг» (общий вес 1,25 карата)

Фото: Alrosa Diamonds

Мастерам, несомненно, помогает разнообразие и качество материалов, с которыми они имеют дело. Все бриллианты в ювелирных украшениях Alrosa Diamonds имеют стопроцентную гарантию происхождения благодаря тому, что весь цикл их производства — с момента добычи алмазов и до того, как ювелир помещает украшение в подарочную коробку — сосредоточен внутри компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Alrosa Diamonds, серьги Balance из белого золота с бриллиантами огранок «багет» и «круг» (общий вес 1,13 карата)

Фото: Alrosa Diamonds Alrosa Diamonds, серьги Balance из белого золота с бриллиантами огранок «багет» и «круг» (общий вес 1,13 карата)

Фото: Alrosa Diamonds

Екатерина Зиборова