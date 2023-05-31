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Коммерсантъ FM
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Естественная красота

Уникальные украшения Mercury

Несмотря на волнующие новости о достижениях искусственного интеллекта и развитии новых технологий, статистика свидетельствует, что любители драгоценностей, обладающие естественным интеллектом, по-прежнему предпочитают натуральные бриллианты. Бесцветные или цветные, в сочетании с другими драгоценными камнями или сами по себе.

Mercury, серьги и браслеты Classic из желтого, розового и белого золота с желтыми и бесцветными бриллиантами

Mercury, серьги и браслеты Classic из желтого, розового и белого золота с желтыми и бесцветными бриллиантами

Фото: Mercury

Mercury, серьги и браслеты Classic из желтого, розового и белого золота с желтыми и бесцветными бриллиантами

Фото: Mercury

Ювелирная компания Mercury знает, что предложить самым искушенным ценителям — камни выдающихся размеров и характеристик, оформленные в украшения классического дизайна. Это поддержано и высочайшим уровнем исполнения. В современной России такое предложение уникально.

Среди бриллиантовых украшений, которые можно купить немедленно, изделия с камнями круглой огранки по-прежнему, как и последние несколько десятилетий, наиболее популярны. Чаще всего покупатели ищут бриллианты весом от 0,75 карата до 2 карат. В то же самое время спрос на круглые бриллианты весом от 3 до 5 карат, согласно статистике, вырос относительно прошлого года, одновременно с увеличением интереса к камням инвестиционных характеристик солидного веса от 6 до 10 карат.

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Mercury, серьги Classic из белого и желтого золота с желтыми (общим весом 4 карата) и бесцветными бриллиантами

Mercury, серьги Classic из белого и желтого золота с желтыми (общим весом 4 карата) и бесцветными бриллиантами

Mercury, кольцо Classic из белого золота с бриллиантами и центральным бриллиантом 10,5 карата

Mercury, кольцо Classic из белого золота с бриллиантами и центральным бриллиантом 10,5 карата

Фото: Mercury

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Mercury, серьги Classic из белого и желтого золота с желтыми (общим весом 4 карата) и бесцветными бриллиантами

Mercury, кольцо Classic из белого золота с бриллиантами и центральным бриллиантом 10,5 карата

Фото: Mercury

Поклонникам неподвластной времени классики компания Mercury готова предложить кольцо из коллекции Classic из белого золота с выдающимся центральным бриллиантом круглой огранки весом больше 10,5 карата, цвета D и с характеристикой Triple Exсellent, которой в круглых бриллиантах обозначают сочетание идеальных параметров полировки, симметрии и огранки.

Но если в 2020 году круглые бриллианты составляли 63% от всех приобретенных бриллиантов, то к 2022-му этот показатель уменьшился до 58%. Одна из возможных тому причин — рост интереса к другим огранкам, среди которых «овал», «радиант» и «изумруд» особенно востребованы. Здесь стоит обратить внимание на кольцо Mercury из коллекции Classic из белого золота с центральным бриллиантом огранки «изумруд» весом 10 карат.

Mercury, колье Classic из белого золота с бриллиантами с подвеской из бриллианта 44 карата

Mercury, колье Classic из белого золота с бриллиантами с подвеской из бриллианта 44 карата

Фото: Mercury

Mercury, колье Classic из белого золота с бриллиантами с подвеской из бриллианта 44 карата

Фото: Mercury

Охотникам за инвестиционными бриллиантами непременно стоит присмотреться и к колье Mercury из белого золота с подвеской в виде бриллианта весом более 44 карат. Например, знаменитый бриллиант «Тейлор-Бартон» в колье Элизабет Тейлор, в котором актриса объявляла победителя в номинации «Лучший фильм» на 42-й церемонии вручения премии «Оскар», весил 69 карат. Но если тот бриллиант имел грушевидную огранку, то доступный для покупки в бутике Mercury огранен в «изумруд».

Бриллианты той же изумрудной огранки сверкают и в теннисном браслете из коллекции Classic из белого золота, причем каждый из них весит 1 карат и имеет собственный сертификат GIA. Тем, у кого бесцветные бриллианты в коллекции уже присутствуют в достаточном количестве, компания Mercury предлагает браслет из коллекции Classic из желтого золота с 30 желтыми бриллиантами весом более 1 карата каждый и серьги из коллекции Classic из белого и желтого золота с желтыми бриллиантами общим весом более 4 карат.

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Mercury, колье Color из белого золота с сапфиром (27 карат) и бриллиантами

Mercury, колье Color из белого золота с сапфиром (27 карат) и бриллиантами

Фото: Mercury

Mercury, кольцо Color из белого золота с сапфиром (Шри-Ланка, 39 карат) и бриллиантами

Mercury, кольцо Color из белого золота с сапфиром (Шри-Ланка, 39 карат) и бриллиантами

Фото: Mercury

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Mercury, колье Color из белого золота с сапфиром (27 карат) и бриллиантами

Фото: Mercury

Mercury, кольцо Color из белого золота с сапфиром (Шри-Ланка, 39 карат) и бриллиантами

Фото: Mercury

В коллекции цветных драгоценных камней Mercury выделяются и необлагороженный сапфир весом 39 карат из Шри-Ланки, установленный в кольцо из коллекции Color из белого золота с бриллиантами, и сапфир весом почти 8 карат в колье из коллекции Color из белого золота с бриллиантами общим весом более 27 карат. А также выдающееся собрание танзанитов огранки «сердце» общим весом 37,72 карата в комплекте из колье и серег из белого золота с бриллиантами, общий вес которых составляет 13,16 карата.

Екатерина Зиборова

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