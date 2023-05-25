Суд признал банкротом скандального застройщика ЖК «Солнечный» в Геленджике

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом ООО «Стройинвест» — застройщика ЖК «Солнечный» в Геленджике. Два многоэтажных дома компания должна была сдать еще в 2016 году. Сведения об этом опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gelendzhik.100domov.ru Фото: gelendzhik.100domov.ru

В отношении компании открыта процедура конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утверждена Екатерина Лозанова. Судебное заседание по итогам процедуры банкротства назначено на 13 ноября 2023 года. Реестр требований кредиторов, в том числе участников долевого строительства, подлежит закрытию по истечении двух месяцев.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройинвест» зарегистрировано в Краснодаре в 2010 году. Основной профиль — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Бенефициаром и руководителем компании указан Никита Попов. По итогам 2022 года убыток компании составил более 1 млн руб., данных о выручке нет. Кредиторская задолженность общества на конец 2020 года составляла 285,8 млн руб.

Как писал «Ъ-Кубань», компания «Стройинвест» получила разрешение на строительство ЖК «Солнечный» в 2014 году, объекты должны были построить за два года. Застройщик получил от дольщиков более 1 млрд руб., которые впоследствии пошли на займы 15 юрлицам. Летом 2016 года краевой арбитраж запретил ООО «Стройинвест» привлекать средства граждан, осенью стройка была заморожена.

В 2018 году в отношении руководства семи строительных фирм, включая «Стройинвест», и принадлежащего краевой администрации ПАО «Крайнвестбанк» возбудили уголовные дела по факту мошенничества. Компании при финансировании банка реализовывали проекты социального жилья на черноморском побережье и, по версии следствия, похитили более 840 млн руб.

В феврале 2021 года ФСБ трижды проводило обыски в мэрии Геленджика, и, по словам мэра города Алексея Богодистова, они были связаны с компанией с таким же названием - ООО «Стройинвест».

В феврале 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края утвердил мировое соглашение между управлением архитектуры и градостроительства администрации Геленджика и ООО «Стройинвест» о достройке проблемных домов. Сообщалось, что застройщику продлили отмененное 18 января 2021 года разрешение на строительство до 22 июня 2023 года.

Однако в январе 2023 года права на два многоквартирных дома в ЖК «Солнечный» в Геленджике перешли новому застройщику ООО «Кубаньресурс».

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram