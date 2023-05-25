Госсовет Удмуртии принял закон о компенсации проезда по Камскому мосту для ряда жителей

В Удмуртии во втором чтении приняли законопроект, который предоставляет льготы для ряда жителей Камбарки и Камбарского района на проезд по Камскому мосту. Поправками в перечень лиц, которые получат льготы, внесли мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, инвалидов, несовершеннолетних детей, беременных женщин, ветеранов и инвалидов боевых действий, а также участников СВО до получения единого образца, подтверждающее права ветерана боевых действий. Соответствующее решение приняли сегодня, 25 мая, депутаты госсовета региона. «За» проголосовали 48 депутатов.

Поправки в закон представила руководитель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Дербилова. В частности, в проект закона вносятся уточнения, согласно которым жители имеют право на полное возмещение стоимости проезда для лечения по направлениям, выданным медицинскими учреждениями на территории Камбарского района. Мера поддержки предоставляется из расчета на две поездки в размере тарифа, действующего на момент проезда, а при оказании помощи в дневном стационаре — каждый день лечения.

Отмечается, что льгота предоставляется по тарифной зоне на мостовом переход через реку Кама для первой тарифной группы. В частности, речь идет об автомобилях, многоцелевых транспортных средствах и мотоциклах.

Закон вступит в силу с 1 июля.