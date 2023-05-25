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Коммерсантъ FM
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ФСБ сообщила о предотвращении диверсий на Ленинградской и Калининской АЭС

Агенты Украины в преддверии Дня Победы собирались подорвать 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской атомных электростанций, сообщила ФСБ. Двое украинцев задержаны, еще один мужчина, который, по данным спецслужбы, имеет российское и украинское гражданство, объявлен в розыск.

«В результате проведенных мероприятий органами федеральной службы безопасности задержаны члены ДТГ граждане Украины Майструк Александр, 1978 года рождения (псевдоним "Механик"), и Усатенко Эдуард, 1974 года рождения (псевдоним "Макс"), объявлен в розыск гражданин Украины и России Кищак Юрий, 1963 года рождения (псевдоним "ЮБК"), находящийся в настоящее время в Бельгии»,— сказано в сообщении пресс-службы, которое приводит ТАСС.

Как утверждает ФСБ, украинские спецслужбы рассчитывали, что подрыв опор ЛЭП Ленинградской и Калининской атомных электростанций, привел бы к остановке ядерных реакторов и нарушению штатного режима работы АЭС. По данным спецслужбы, мужчинам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить самодельные взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС.

Из сообщения ФСБ следует, что трое мужчин были завербованы сотрудником Службы внешней разведки Украины (СВРУ) подполковником Виталием Горбатюком в сентябре 2022 года. «Они прошли специальную подготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях Украины. Затем незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Белоруссию»,— говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ также задержали двух россиян, которые, как утверждается, обеспечили Александра Майструка, Эдуарда Усатенко и Юрия Кищака средствами связи и автотранспортом с поддельными регистрационными номерами.

По информации спецслужбы, для доставки взрывчатки украинские спецслужбы использовали международный грузовой маршрут Хелм (Польша)—Шальчининкай (Литва). В дальнейшем через территорию Белоруссии взрывчатое вещество доставили в Ржевский район Тверской области. «Из организованных диверсантами тайников изъято: 36,5 кг пластичного взрывчатого вещества "С-4", 61 электродетонатор иностранного производства, 38 электронных таймеров и 2 пистолета ПМ с боеприпасами»,— добавили в ФСБ.

«Фигуранты дают признательные показания о сотрудничестве с СВРУ, осуществлявшемся в целях подготовки и совершения диверсий на территории России»,— заявили в ФСБ. В отношении трех мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 (диверсия) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств).

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