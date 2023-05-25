Бывший прокурор Новосибирской области госпитализирован в тюремную больницу

Как стало известно «Ъ-Сибирь», в тюремную больницу госпитализирован экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, арестованный в февраля прошлого года по обвинению во взяточничестве. Из СИЗО он переведен в лечебно-исправительное учреждение ЛИУ-10, сообщили источники, не уточнив, какой диагноз поставлен экс-прокурору. Получить комментарий в ГУ ФСИН России по Новосибирской области пока не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: fsin.gov.ru Фото: fsin.gov.ru

Владимира Фалилеева, который в 2015–2018 годах занимал пост прокурора Новосибирской области, задержали в феврале 2022 года и по решению суда поместили в СИЗО. Его защитник ходатайствовал о домашнем аресте для своего клиента, но всякий раз получал отказ. Основанием для смягчении меры пресечения указывалось в том числе состояние здоровья Владимира Фалилеева.

Расследование уголовного дела экс-прокурора уже завершено. Правоохранительные органы его не комментируют.

По данным источников «Ъ-Сибирь», бывшему прокурору вменяется в вину то, что он якобы получал взятки от известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового в обмен на покровительство. Взятки, общая сумма которых составила около 10 млн руб., передавались как наличными, так и услугами — в частности, бизнесмен оплачивал лечение родственника прокурора, ремонт и парковку его автомобиля. Владимир Фалилеев заявляет о непричастности к инкриминируемому ему преступлению.

По решению 8 кассационного суда, которое состоялось сегодня, уголовное дело в отношении бывшего новосибирского прокурора рассмотрит Ленинский районный суд Барнаула.

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Константин Воронов