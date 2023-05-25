На торги выставлены права пользования 48 озерами в Республике Алтай и Новосибирской области

Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (Новосибирск) проводит открытый аукцион по предоставлению в пользование для разведения рыбы 48 озер, расположенных в Республике Алтай и Новосибирской области. Торги за право на разработку участков состоятся в июне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Аукцион на право пользования озерами в Республике Алтай (включает 14 лотов с общей площадью более 880 га) состоится 6 июня. В числе выставленных на торги озера: Кара-Куль в Кош-Агачском районе, Уймень в Чойском районе, Джангысколь в Улаганском районе. Срок окончания подачи заявок до 26 мая включительно.

На право пользования озерами в Новосибирской области (включает 34 озера) аукцион состоится 22 июня, заявки принимаются до 7 июня. В числе выставленных на торги озера: Стеклянное в Купинском районе, Гаврилово и Большое Песчаное в Чановском районе, Сарыбалык в Здвинском районе.

По условиям аукциона, озера будут предоставлены в пользование на 25 лет.

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Лолита Белова