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Коммерсантъ FM
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Число исполнительных производств о взыскании задолженностей по кредитам выросло на 25% в первом квартале года

За январь—март 2023 года число исполнительных производств о взыскании задолженностей частных лиц в пользу банков составило 14,4 млн. Показатель вырос на 25% по сравнению с итогом первого квартала 2022 года или на 2,9 млн в абсолютном выражении. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По данным ФССП, общая сумма исполнительных производств составляет около 2 трлн руб. Как пояснили в ведомстве, эта цифра сопоставима со средними показателями прошлых периодов. Больше всего неплательщиков зарегистрированы в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, Московской и Свердловской областях.

По 32% делам на рассмотрении ФССП задолженность полностью или частично собрана приставами, по 34,4% — обращена в заработную плату или в иные доходы должников, сообщили в ведомстве.

Как пояснили в ФССП, исполнение судебных актов о взыскании долгов осложняют низкая платежеспособность граждан с обязательствами по налогам и оплате услуг ЖКХ, закредитованность и отсутствие обеспечения кредитов залогом.

В конце мая Банк России второй раз за год ужесточил требования к кредитованию граждан с высокой задолженностью. Решение принято на фоне роста объема выдачи необеспеченных займов и общей закредитованности населения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Займы подрезают на взлете».

Олеся Павленко

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